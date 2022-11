Enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence : récapitulatif de Lich, témoignage d’un manifestant

Les audiences publiques de cette semaine dans le cadre de la Commission d’urgence pour l’ordre public ont été complétées par le contre-interrogatoire de l’éminente organisatrice du “Freedom Convoy”, Tamara Lich, suivi du témoignage de deux participants à la manifestation.

L’interrogatoire par la commission de Jeremy MacKenzie de Diagolon est en cours, et après lui sera l’ancien officier de la GRC Daniel Bulford, qui a aidé à la sécurité du “convoi de la liberté” et avait auparavant fait partie de la sécurité du premier ministre Justin Trudeau avant de démissionner à cause du vaccin des forces mandat.

Qu’il s’agisse d’accuser Lich d’avoir une mémoire “sélective” lorsqu’il s’agit de se remémorer les événements qui se sont déroulés à Ottawa ou d’entendre parler des expériences des manifestants, voici les faits saillants des audiences de vendredi jusqu’à présent.

LICH ACCUSÉ DE MÉMOIRE “SÉLECTIVE”

Un échange notable de la procédure de vendredi est survenu alors que Lich était en contre-interrogatoire par un avocat représentant le Service de police d’Ottawa. En montrant à Lich un journal de police du 16 février indiquant que des policiers lui avaient dit de quitter la ville et de partager ce message avec d’autres, on lui a demandé si elle se souvenait de cette interaction.

Lich a dit qu’elle se souvenait d’avoir été bouleversée.

“Je crois que j’ai dit quelque chose comme” Je ne peux pas croire que vous êtes sur le point de faire ça à votre propre peuple “, a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si elle pleurait parce que c’était fini et que la police lui avait dit de partir, elle a dit qu’elle ne se souvenait pas que la police lui avait dit qu’elle devait partir. “Cela a été suggéré”, a-t-elle déclaré.

L’avocat de la police d’Ottawa a alors déclaré : « Il me semble que votre mémoire est sélective lorsque je vous amène à quelque chose qui vous implique, vous n’en avez aucun souvenir.

L’avocat de Lich est alors apparu pour dire que c’était “incendiaire”, et rapidement la série de questions a continué.

Cependant, un autre cas où la mémoire de Lich a été remise en question est survenu lors d’un interrogatoire par un avocat représentant les citoyens d’Ottawa.

Interrogant Lich sur un témoignage indiquant qu’elle aurait “évidemment” suivi une injonction du tribunal de partir, on lui a fait remarquer que lorsqu’une injonction contre le klaxon a été imposée, sa représentation légale a comparu devant le tribunal pour s’y opposer.

« Vous n’étiez pas au courant que c’était la position que vous preniez ? demanda l’avocat.

“Je ne m’en souviens pas. Mais si tu le dis,” dit Lich.

“J’AI ÉGALEMENT RECEVÉ DES MENACES DE MORT”

En contre-interrogatoire par un avocat représentant le gouvernement fédéral, on a demandé à Lich si elle était au courant des menaces de mort que diverses personnalités politiques recevaient pendant les manifestations, avant d’entendre des témoignages à cet effet.

Lorsqu’on lui a d’abord demandé si elle savait que le maire sortant d’Ottawa, Jim Watson, avait reçu des menaces, Lich a répondu qu’elle ne savait pas.

Lorsqu’on lui a demandé si elle savait que l’ancien chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly, avait reçu des menaces, elle a répondu “non”.

“Vous ne saviez pas que le vice-Premier ministre Freeland avait reçu…”, a déclaré l’avocat.

“J’ai appris ça l’autre jour,” dit Lich.

“Et le Premier ministre recevait des menaces”, a déclaré l’avocat.

“Je ne le savais pas. Je recevais aussi des menaces de mort.”

EXPÉRIENCES DES MANIFESTANTS ARRÊTÉS

Vendredi a également vu deux manifestants – pas des organisateurs mais deux personnes qui ont décidé de venir participer – ont raconté à la commission leur expérience d’être à Ottawa et d’avoir été arrêtés après l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence.

Tout d’abord, voici comment chacun a décrit son expérience de protestation.

Le vétéran Chris Deering : « Ce n’était vraiment pas que je voulais venir à Ottawa, c’est que je sentais que c’était mon devoir et que je n’avais pas le choix [but] être là. Voir ce qui s’est passé ces dernières années était troublant… Pendant les manifestations… il y avait des sans-abri qui recevaient de la nourriture. J’avais lu que la criminalité était en baisse. C’était l’expérience la plus incroyable que j’ai eue dans ma vie, et je ne regrette pas du tout d’y être allé ou d’y avoir été.”

Maggie Hope Braun, résidente de Peterborough : « Il y avait juste beaucoup d’énergie. Je voyais des gens de toutes origines et de toutes cultures, de différentes tenues et vous savez, des tenues culturelles que je n’avais même jamais vues auparavant au Canada… Il y avait juste des hommes adultes qui pleuraient et donner des câlins partout, et c’était émouvant, et nous avons pleuré. Nous avions passé beaucoup de temps à nous sentir vraiment seuls, et à ne pas pouvoir sortir et à ne même pas pouvoir parler ou partager notre expérience lors de nos réunions de famille … C’était comme si c’était notre famille… L’expérience masculine positive, la façon dont les hommes se comportaient, ils étaient de parfaits gentlemen [sic] et vous savez, je ne me sentais pas du tout en danger dans la ville.”

Maggie Hope Braun et Chris Deering sont vus lors de leur témoignage à la Commission d’urgence de l’ordre public, à Ottawa, le vendredi 4 novembre 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Adrian Wyld

Et voici ce qu’ils ont dit à propos de leur arrestation.

Deering: “Je me suis livré à la police et alors que la police m’a descendu et qu’il m’a mis un genou à terre, il m’a donné un coup de pied dans le dos. J’étais allongé… J’avais les mains complètement levées, je dis ‘je’ Je suis très paisible. Je suis paisible. Je ne résiste pas.’ … J’avais les mains attachées. Les agents m’ont lentement ramassé puis nous nous sommes dirigés lentement vers la chaîne de traitement… Je suis resté là dans le froid pendant deux heures. J’ai demandé au policier qui était à côté de moi, j’ai dit : ‘ ça vous dérange, vous connaissez mon état, est-ce que je peux m’asseoir ou m’agenouiller parce que je souffre de douleur chronique ? » C’était évident, mon visage était rouge et j’ai pleuré plusieurs fois, et je ne pleure jamais. C’était la pire douleur…”

Braun : “Il y avait un homme qui avait la Charte, la Charte des droits ou, je suppose que c’était une déclaration des droits. C’était un document. Ils se ressemblent et ils représentent tous les deux les droits de l’homme, alors j’ai pris trois copies de cela et il semblait qu’il y avait trois unités de police différentes… Alors j’ai parlé à chaque unité, et j’ai dit, ‘vous avez peut-être pu justifier cela jusqu’à présent, mais si vous continuez à avancer vers les gens, parce que nous sommes Juste les gens maintenant que vous avez les camions, vous piétinerez notre Charte des droits avec vos bottes. Et je l’ai posé devant chacun d’eux, et au milieu de la rue je me suis agenouillé devant la Charte et j’ai dit aux policiers que s’ils avancent, je suis prêt à ne pas résister à l’arrestation et Je ne bougerai pas à ce moment-là. C’était donc ma ligne dans le sable. ”

Plus à venir…