Enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence : premiers témoins à inclure des résidents et des fonctionnaires municipaux

OTTAWA –

La femme d’Ottawa qui a demandé une injonction au tribunal pour empêcher les camionneurs de klaxonner continuellement pendant le « Freedom Convoy » en février est parmi les premiers témoins à une enquête publique explorant l’utilisation par le gouvernement de la Loi sur les mesures d’urgence.

Zexi Li a lancé un recours collectif contre les organisateurs du convoi le 3 février, et un tribunal ontarien lui a accordé une injonction quatre jours plus tard pour arrêter le klaxon.

Une semaine plus tard, le 14 février, les libéraux fédéraux ont invoqué la Loi sur les mesures d’urgence pour la première fois alors que des manifestants opposés aux mandats et aux blocages du vaccin COVID-19 bloquaient les passages frontaliers et occupaient les rues du centre-ville d’Ottawa.

Invoquer la loi a temporairement accordé à la police des pouvoirs extraordinaires et permis aux banques de geler des comptes, ce qui, selon le gouvernement, était essentiel pour mettre fin aux manifestations.

Li témoignera devant la Commission d’urgence de l’ordre public vendredi alors qu’elle commence à examiner l’effet des manifestations sur les résidents d’Ottawa ainsi que les communications entre les conseillers municipaux, la police et d’autres représentants du gouvernement.

Catherine McKenney, actuellement candidate à la mairie d’Ottawa, sera accompagnée de son collègue conseiller municipal Mathieu Fleury comme témoins vendredi. Tous deux représentaient des quartiers fortement touchés par le convoi.

Fleury a déclaré avant son témoignage qu’il faisait partie des appels quotidiens avec les responsables pendant le convoi, et qu’il était souvent “assez déçu du manque de plan et du manque d’informations qui nous étaient partagées”.

“Il n’y avait pas beaucoup plus d’informations que ce qui était fourni au public”, a-t-il déclaré.

Il a également déclaré avoir fait l’objet de menaces, notamment d’un incident au cours duquel des personnes dans des camionnettes sont venues chez lui et lui ont crié dessus.

“En fin de compte, nous venons de déménager et de signaler l’incident”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait une jeune famille.

La commission est chargée d’examiner l’évolution et les objectifs des manifestations, l’effet de la mésinformation et de la désinformation sur le convoi et les efforts de la police avant et après la déclaration d’urgence.

Le témoignage du directeur municipal d’Ottawa, Steve Kanellakos, devrait inclure des détails sur le rôle qu’il a joué pour tenter de négocier la fin des manifestations.

Kanellakos a rencontré certains des organisateurs du convoi début février lors d’une réunion alors secrète.

Quelques jours plus tard, le 12 février, Tamara Lich, l’une des meneuses de la manifestation, et le maire d’Ottawa, Jim Watson, ont échangé des lettres discutant d’un accord qui verrait les camionneurs déplacer leurs véhicules en dehors des zones résidentielles.

Mais les organisateurs du convoi n’étaient pas d’accord sur la conclusion d’un accord, et certains manifestants de haut niveau ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de partir.

Au cours de la première journée des audiences de la commission jeudi, un avocat représentant la police d’Ottawa a déclaré qu’ils avaient peu de temps pour se préparer aux manifestations et qu’ils n’auraient pas pu prédire les impacts qu’elles auraient sur la ville.

David Migicovsky, conseiller juridique du Service de police d’Ottawa, a déclaré jeudi qu’il y avait des processus bien établis en place pour traiter avec les manifestants, mais qu’ils n’ont pas fonctionné pendant le «convoi de la liberté».

Il a déclaré qu’aucun des rapports de renseignement ne prédisait le “niveau de violence communautaire et de traumatisme social infligé à la ville et à ses habitants”.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 14 octobre 2022.