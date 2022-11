Enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence : Moments clés du témoignage de Freeland

Lors de l’avant-dernier jour des audiences de la Commission d’urgence pour l’ordre public, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a pris la parole, témoignant de son rôle dans l’élaboration des mesures économiques d’urgence qui sont entrées en vigueur lorsque le gouvernement fédéral a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence.

Freeland a raconté à la commission les conversations qu’elle avait avec de hauts responsables américains au sujet de la grave pression que les blocus frontaliers du “Freedom Convoy” avaient sur le secteur automobile, a rappelé avec une certaine émotion un appel crucial qu’elle avait eu avec des banques et a cherché à expliquer pourquoi elle a estimé que les manifestations de l’hiver dernier étaient “une attaque contre la démocratie”.

Voici quelques points à retenir du témoignage de Freeland.

MAISON BLANCHE “TRÈS, TRÈS, TRÈS INQUIET”

Le principal point que Freeland a cherché à faire comprendre à travers son témoignage était à quel point les hauts responsables américains étaient gravement préoccupés par l’impact des manifestations et des blocus frontaliers du “Freedom Convoy” sur le commerce transfrontalier et les principales chaînes d’approvisionnement entre le Canada et les États-Unis. Citant à plusieurs reprises le secteur de la fabrication automobile comme exemple clé, Freeland a témoigné que le gouvernement fédéral craignait que la fermeture des frontières n’ait des effets à long terme sur les entreprises canadiennes.

Au cours de son témoignage, Freeland a été interrogée sur un e-mail du 10 février qu’elle a écrit à de hauts responsables fédéraux à la suite d’un appel téléphonique qu’elle a eu avec le directeur de la Maison Blanche du Conseil économique national, Brian Deese.

Selon l’e-mail de Freeland, le principal conseiller en politique économique du président américain Joe Biden l’a appelée et était “très, très, très inquiet” du blocus frontalier du pont Ambassador. “Si cela n’est pas réglé dans les 12 prochaines heures, toutes leurs usines automobiles du nord-est fermeront”, a écrit Freeland, indiquant que le couple parlerait tous les jours jusqu’à ce que ce soit “réglé”.

Voici ce que Freeland a ensuite dit à la commission à propos de cette interaction.

“Ce qui m’a frappé dans la conversation que j’ai eue avec lui… c’est une personne très difficile à joindre pour les Canadiens… Et donc ce qui m’a vraiment frappé, c’est la rapidité avec laquelle il m’a téléphoné. … C’était instantané. Et même si, à certains égards, vous savez, c’était une question pratique. C’était bien. Mais cela m’a donné une mesure de l’inquiétude de la Maison Blanche à ce sujet.

“C’était tellement inquiétant pour moi, parce que je pouvais vraiment voir pour la première fois les Américains avoir cette lumière orange clignotante au Canada, et cette lumière orange qui leur disait : ‘vous savez quoi, la chaîne d’approvisionnement canadienne pourrait être une vulnérabilité .’ … Et c’est un problème pour nous, car il y a beaucoup d’Américains, démocrates et républicains, qui aimeraient n’importe quelle excuse pour nous imposer des mesures plus protectionnistes”, a déclaré Freeland.

“J’ai vraiment compris à ce moment-là que le danger… ce n’était pas seulement les dommages immédiats. Ce n’était pas seulement les dommages immédiats. Ce n’était pas ‘oh, vous savez, cette usine perd quatre jours de fonctionnement.’ Le danger était, étions-nous en train, en tant que pays, de causer un préjudice à long terme, et peut-être irréparable, à nos relations commerciales avec les États-Unis ?”

Cette conversation avec Deese a ensuite incité Freeland le lendemain, dans des textes qu’elle a envoyés à l’émission Brian Clow, sous-chef de cabinet du premier ministre Justin Trudeau, à adopter la position suivante : « cela ne peut plus durer » et « nous devons montrer certains direction fédérale. »

APPEL “COUP DE CŒUR” AVEC LES BANQUIERS

Une autre partie notable du témoignage de Freeland était centrée sur la lecture d’un appel du 13 février que Freeland avait eu avec des dirigeants de banques sollicitant des commentaires sur ce que le gouvernement fédéral pourrait faire pour répondre aux manifestations. Bien que cela ne soit pas indiqué dans la lecture, à ce stade, le gouvernement était sur le point d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence.

La lecture a les noms des banquiers sur l’appel expurgés, mais voici quelques exemples de ce que les banquiers avaient à dire :

“La réputation du Canada est en jeu… Le gros trou dans notre système financier, ce sont ces plateformes, qui sont en fait des entreprises de services monétaires qui ne sont pas réglementées en tant que telles.”

“Si vous les répertoriez comme des personnes soumises à des sanctions (c’est-à-dire comme s’il s’agissait de terroristes), nous pourrions agir rapidement.”

“Je suis très préoccupé par le fait que le système bancaire soit considéré comme une arme politique du gouvernement. Nous ne pouvons pas politiser les banques.”

“Je viens de passer beaucoup de temps aux États-Unis la semaine dernière, et les gens nous traitaient de “blague”. Un investisseur m’a dit : “Je n’investirai pas un centime de plus dans votre république bananière au Canada”. Cela s’ajoute à une perspective d’investissement déjà difficile… Il s’agit d’une crise nationale, vous devez agir immédiatement.”

En racontant cette conversation “coup de cœur” devant la commission, Freeland a semblé fondre en larmes.

“Cette citation qui m’a été transmise m’a vraiment fait réaliser que j’avais un devoir d’intendance. J’ai un devoir. J’avais à ce moment-là un devoir très profond envers les Canadiens de les défendre. Et je suis surpris que je devienne émotif, mais je l’ai vraiment ressenti. Et j’avais l’impression que vous savez, l’économie canadienne pouvait sembler comme cette chose amorphe. L’investissement, cela peut sembler amorphe. Les incitations pour les véhicules électriques ; amorphe. Mais quand j’ai entendu cela, j’ai réalisé que je suis la finance Je suis la vice-première ministre. Je dois protéger les Canadiens. Je dois protéger leur bien-être, il est vraiment, vraiment endommagé. Alors oui, c’était une conversation significative pour moi », a-t-elle déclaré.

LE DOMMAGE ÉCONOMIQUE PEUT-IL ÊTRE UNE « ATTAQUE CONTRE LA DÉMOCRATIE » ?

Dans le même appel, selon les notes, Freeland a qualifié les manifestations “d’attaque contre la démocratie”.

“Vous devez tous savoir, je pense qu’il s’agit en effet d’une crise. C’est une menace pour notre démocratie et pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement. Je me soucie de la vie privée, mais je me soucie également de rétablir l’ordre dans notre société. Toutes les options sont sur le Ce n’est pas seulement un travail pour les Finances… et nous ne laisserons pas cela se reproduire.

Interrogée par un avocat de la commission pour expliquer ce qu’elle voulait dire en qualifiant les manifestations d’attaque contre la démocratie, voici ce qu’elle a dit.

“Je répondais spécifiquement à l’un des PDG dont la banque avait agi pour geler un compte. Basé sur – c’était avant l’invocation de la loi sur les mesures d’urgence – il était basé, comme le montre cette note, sur ce que la banque anti-blanchiment d’argent systèmes détectés. Et sur cette base, la banque a agi à juste titre. Ce qui était une préoccupation pour moi et cela a façonné notre façon d’agir, c’est que les banques ont été blâmées pour avoir pris cette mesure… Et vous notez la mention de Fox News. La chose que vous avez à retenir au sujet des banques canadiennes, c’est que bon nombre d’entre elles sont également des banques importantes aux États-Unis. Ce sont de gros joueurs là-bas et certaines d’entre elles négocient sous leur nom canadien. Elles étaient donc en danger non seulement au Canada, mais aussi aux États-Unis. États, s’ils étaient perçus comme adoptant une position politisée. Je ne pensais pas que c’était leur responsabilité. Je pensais que c’était la responsabilité du gouvernement de porter des jugements à ce sujet.

Son point de vue sur les manifestations comme une attaque contre la démocratie, car elles décrivaient le Canada comme potentiellement politiquement instable, a été approfondi lors du contre-interrogatoire de l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC).

L’avocate de l’ACLC, Ewa Krajewska, a déclaré à Freeland que la sécurité économique ne l’emporterait pas sur le droit de manifester, notant que les formes de désobéissance civile telles qu’une grève générale ou le mouvement “Occupy Wall Street”, causent des dommages économiques.

Freeland a déclaré qu’à son avis, le préjudice économique dans ces exemples ne serait pas comparable au préjudice observé au Canada à la suite du « convoi de la liberté ».

“Si ce qui se passait au Canada avait été, je ne sais pas, les champs derrière la National Art Gallery occupés depuis longtemps, et peut-être qu’un parc public comparable à Windsor était occupé et ainsi de suite à travers le pays. Cela aurait été protestation tout à fait légitime. Mais ce n’était pas ce qui se passait », a-t-elle déclaré.

APERÇU SUR MULRONEY ET BEATTY TALKS

Enfin, le témoignage de Freeland a également révélé qu’elle était en contact avec l’ancien législateur conservateur fédéral Perrin Beatty – qui était responsable de la rédaction initiale de la Loi sur les mesures d’urgence en 1988 – et alors ministre Brian Mulroney, au sujet de la Loi.

Dans un message texte daté du 22 février, Beatty, qui est maintenant président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada, a écrit à Freeland :

“Bien que je travaille toujours sur les implications, les aspects financiers que vous avez annoncés semblent être les mesures supplémentaires les plus importantes que le gouvernement a prises en vertu de la loi.

“J’espère certainement que nous verrons une fin rapide et non violente des blocus, même si je suis inquiet, comme je sais que vous l’êtes.

“Il y a aussi beaucoup de problèmes à long terme que nous devons considérer une fois que cela sera terminé, y compris si nous devons prendre d’autres mesures qui pourraient éviter la nécessité d’utiliser des pouvoirs extraordinaires dans la loi à l’avenir, et comment réparer les trous dans notre politique. Je suis particulièrement préoccupé par la radicalisation de personnes qui seraient normalement respectueuses de la loi et concentrées sur leur vie quotidienne.

Les commentaires de Beatty sont intervenus un jour avant que le gouvernement fédéral ne révoque la déclaration nationale d’urgence de l’ordre public.

Ensuite, Freeland a vu des notes qu’elle avait prises lors d’un appel qu’elle avait eu avec Mulroney, en date du 25 février.

“Loi sur les urgences – je l’ai promulguée, donc je suis en faveur de celle-ci”, lit-on dans l’une des notes de Freeland sur les commentaires de Mulroney lors de l’appel.

“Je suis content d’avoir présenté cette législation”, lit un autre.

Lorsqu’on lui a demandé quel souvenir elle avait de cet appel avec Mulroney, Freeland a déclaré qu’elle pensait qu’il s’agissait en grande partie d’une conversation sur l’invasion russe de l’Ukraine un jour auparavant, bien qu’elle ait noté que Mulroney avait été une conseillère utile pour elle et le gouvernement libéral, depuis l’ALENA. renégociations.