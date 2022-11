Enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence : Moments clés du témoignage de Coutts

Au cours des deux derniers jours, la Commission d’urgence de l’ordre public examinant l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence a entendu des témoignages sur la manifestation de Coutts, en Alberta.

Se concentrant sur le blocus d’une autoroute du sud de l’Alberta menant à un point d’entrée achalandé entre le Canada et les États-Unis, la commission a entendu Marco Van Huigenbos, un conseiller et manifestant de Fort Macleod qui a été accusé de méfait de plus de 5 000 $ en lien avec le blocus frontalier de Coutts.

Le maire de Coutts, Jim Willett, a également témoigné, expliquant les préoccupations qu’il avait exprimées au moment des manifestations concernant la participation d’un élément “extrême”.

Selon la chronologie des événements de la commission, le blocus albertain à l’appui des manifestations du « Freedom Convoy » à Ottawa a commencé le 29 janvier lorsqu’un convoi d’environ 1 000 véhicules s’est rendu au principal poste frontalier américain de la province et a arrêté la circulation dans les deux sens sur la frontière albertaine. Autoroute 4.

Entre le 3 février et le 7 février, le trafic traversait le passage frontalier, bien qu’il soit lent et avec des interruptions. Le 8 février, les manifestants ont rétabli un blocus complet et, par conséquent, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a suspendu le service au point d’entrée.

Le 14 février, jour où le gouvernement fédéral a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence, la GRC a saisi des armes sur le site de la manifestation et a porté des accusations contre un certain nombre de manifestants, notamment pour complot en vue de commettre un meurtre. Le blocus a ensuite été entièrement levé le lendemain.

Des textes envoyés par le maire accusant Jason Kenney, alors premier ministre de l’Alberta, “d’ignorer que la province est prise en otage par des terroristes nationaux”, aux manifestants voulant que le premier ministre Justin Trudeau vienne leur parler, voici les principaux points à retenir du témoignage axé sur Coutts .

LES MANIFESTANTS ONT RENCONTRÉ LE DÉPUTÉ, ONT VOULU QUE TRUDEAU vienne

Lors du témoignage de Van Huigenbos, on lui a posé des questions sur un courriel de l’ASFC du 30 janvier notant à quel point la situation “s’aggravait” à Coutts et déclarant qu’il y avait “des rumeurs selon lesquelles 800 autres manifestants viendraient avec de l’équipement lourd parce qu’ils veulent Trudeau là-bas”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était d’accord qu’il y avait des personnes impliquées dans le blocus albertain qui cherchaient à s’adresser directement au premier ministre, Van Huigenbos a répondu: “Je pouvais voir que c’était quelque chose que les gens voulaient. Trudeau n’est pas populaire en Alberta.”

Tout au long des manifestations, Trudeau a résisté à toute suggestion de rencontrer ceux qui manifestaient.

Selon un rapport institutionnel de la GRC déposé en preuve cette semaine, juste avant les manifestations, la GRC a mis à jour ses plans ministériels de protection de la sécurité « en partie en raison des préoccupations découlant de la rhétorique anti-ordre de santé publique et des manifestations aux résidences des fonctionnaires ».

La commission a également entendu parler de la façon dont le député conservateur Glen Motz—qui, alors qu’il était à Ottawa ont exprimé leur soutien pour les manifestations – était également retourné dans sa province natale pour parler avec les manifestants.

Selon le témoignage de Van Huigenbos, il a rencontré Motz lors d’une manifestation secondaire à quelques kilomètres au nord du passage de Coutts, près de Milk River, où le couple a discuté des mandats fédéraux.

Marco Van Huigenbos comparaît devant la Commission d’urgence de l’ordre public, le mardi 8 novembre 2022 à Ottawa. LA PRESSE CANADIENNE/Adrian Wyld

Van Huigenbos a également déclaré que le message que Motz et le maire poussaient était de “dégager suffisamment la route” pour ne pas enfreindre la loi, puis de “protester autant que vous voulez”.

Dans des textes s’adressant au ministre des Transports de l’Alberta de l’époque, Rajan Sawhney, Willett a suggéré que la façon dont Motz est venu s’engager aurait été la voie à suivre si la province avait prévu d’envoyer quelqu’un.

“Discret, à l’improviste, rencontrez la GRC, rencontrez Marco ou quiconque est responsable et communiquez”, a déclaré Willett.

“NOTRE MESSAGE A ÉTÉ PERDU”

Van Huigenbos a témoigné que la décision a été prise de mettre fin au blocus après que des agents de la GRC de l’Alberta se sont installés, ont procédé à des arrestations et saisi plusieurs armes et pièces de gilets pare-balles tôt le matin du 14 février.

Il a dit qu’une fois qu’il a appris l’existence des armes à feu, il est devenu clair que l’objectif des manifestants, selon lui, de forcer la levée des mandats COVID-19 en créant “un inconvénient à la frontière” n’était plus possible.

“Notre message avait été perdu.”

“Et, évidemment, c’était malheureux. Ce n’était pas nous. C’était évidemment des individus qui étaient parmi nous qui avaient des différences, et comme je l’ai dit, cela reste à prouver. Je ne peux pas en parler, mais on prétend qu’ils ont des différences. points de vue que nous », a poursuivi Van Huigenbos.

“Je me souviens d’avoir dit” Google Coutts “et tous les messages, toutes les vidéos, toute la positivité autour de ce que nous faisions, à mon avis, était perdue. C’était des armes à feu, des armes à feu, des armes à feu. Et… de ne pas être associé à ce point de vue ou même à ce point de vue… nous nous sommes arrangés pour partir », a-t-il ajouté plus tard.

LE MAIRE A AVERTI LES RÉSIDENTS DE VERROUILLER LES PORTES

Une note de service déposée mercredi en preuve par le maire de Coutts a montré comment il cherchait à équiper les 245 habitants du village pour “l’afflux” de personnes dans leur communauté. Voici les conseils de sécurité qu’il a suggérés :

Jusqu’à la fin de cette occupation, faites comme si vous viviez dans une grande ville.

Assurez-vous que toutes vos portes et fenêtres sont verrouillées, surtout si vous quittez la maison pour une période de temps.

Verrouillez vos véhicules, ne laissez aucun objet de valeur visible dans le véhicule et surtout ne laissez aucune clé dans le véhicule. Si possible, garez-vous dans la rue.

Assurez-vous que toutes vos dépendances, remises, garages, etc. sont bien verrouillés.

Vérifiez les lumières de votre cour, les lumières de votre porche et les systèmes d’alarme si vous en avez, et utilisez-les.

N’ouvrez pas votre porte aux étrangers.

Assurez-vous que vos enfants sont sous la surveillance d’un adulte.

N’affrontez pas les manifestants.

Jim Willett, maire de Coutts, en Alberta, comparaît devant la Commission d’urgence de l’ordre public, à Ottawa, le mercredi 9 novembre 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Justin Tang

Interrogé à ce sujet lors de son témoignage, Willett a déclaré que le village avait généralement un “taux de criminalité presque nul”.

“C’est une petite ville typique de l’Alberta”, a-t-il déclaré. “S’il y a un étranger en ville, le mot passe.”

Au cours de son témoignage, Willett était ému en parlant du bilan que le blocus a fait subir à sa communauté, disant à la commission que certains résidents recevant des soins à domicile n’ont pas pu être vus pendant les blocus et que certains voisins ne sont toujours pas en bons termes à cause de leur points de vue opposés sur les manifestations.

IGNORER LES « TERRORISTES DOMESTIQUES » ?

Dans deux conversations textuelles distinctes, le maire a clairement indiqué qu’il pensait que les manifestants étaient des “terroristes nationaux”.

Lors d’un échange le 12 février avec un journaliste de La Presse canadienne qui a été déposé en preuve, Willett a suggéré au journaliste qu’il devrait “trouver quelqu’un dans une position protégée qui appellera ces gars comme ils sont, des terroristes nationaux”.

“Ce ne sera pas moi”, a-t-il poursuivi. “Ils sont juste devant ma fenêtre. Je serais littéralement pendu.” Il a ensuite noté que: “Un élément plus extrême s’est installé” et qu’il était “préoccupé par le résultat final”. Ce n’est que deux jours plus tard que les armes ont été saisies et que des accusations de complot en vue de commettre un meurtre ont été portées contre quatre participants au blocus.

Dans l’autre conversation textuelle avec Sawhney quelques heures plus tard le même jour, selon les horodatages associés aux messages, Willett a écrit: “Si vous en avez l’occasion, pourriez-vous découvrir pourquoi le premier ministre ignore que la province est prise en otage par des terroristes ? Et pourquoi ne l’a-t-il pas étiqueté ainsi ? Mon coup de gueule du jour.

Cette diatribe n’a reçu aucune réponse de la part du ministre albertain. Leur conversation a repris le 14 février lorsque Sawhney a demandé au maire : “Est-ce que ça va ?”

Le lendemain, alors que leur conversation se poursuivait, Willett a proposé : “Je suis sûr qu’il y aura des discussions de haut niveau sur la manière d’empêcher que cela ne se reproduise.”