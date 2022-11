Enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence : Moments clés du témoignage de Bill Blair

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a été le premier politicien fédéral à prendre la parole devant la Commission d’urgence de l’ordre public cette semaine, parlant de son implication dans la réponse du gouvernement fédéral aux manifestations du “Freedom Convoy” et de la décision d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence.

Lançant la phase très attendue du témoignage des principaux ministres du Cabinet, le premier ministre Justin Trudeau et son personnel, Blair a parlé de ses frustrations avec l’ancien maire d’Ottawa Jim Watson, de ses interactions avec le gouvernement de l’Ontario et a confirmé qu’il n’était pas non plus au courant de l’opinion de la commissaire de la GRC Brenda Lucki selon laquelle tous les outils de la police n’avaient pas été utilisés avant l’invocation.

Faisant référence à son expérience de première main face à des manifestations majeures au cours de sa carrière de 31 ans en tant qu’officier de police avant de devenir politicien, Blair a expliqué comment cela avait éclairé son point de vue et les conseils qu’il avait offerts à ses collègues du cabinet, y compris en gardant les commentaires “modérés” ce cas.

Blair a également parlé à la commission de ses préoccupations concernant la demande de la Ville d’Ottawa pour plus de ressources policières étant donné l’absence d’un plan «satisfaisant» sur la façon dont ces ressources seraient utilisées, et a cherché à clarifier ce qu’il voulait dire lorsqu’il a dit que la police devait «faire leur travail » avec les outils dont ils disposaient pendant les manifestations.

Avant sa comparution lundi, de hauts responsables du SCRS ont témoigné, disant à la commission qu’ils avaient informé Trudeau qu’il était nécessaire d’invoquer des pouvoirs nationaux sans précédent. Vous pouvez récapituler les faits saillants de leur audition, ici.

Voici quelques-unes des choses notables que Blair avait à dire lors de son témoignage.

BLAIR EXPLIQUE UN APPEL À LA POLICE POUR « FAIRE LEUR TRAVAIL »

Le week-end avant que le gouvernement fédéral ne décide d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence, Blair a fait la une des journaux lorsqu’il est venu à la période des questions de CTV et a déclaré que le gouvernement fédéral était prêt à invoquer la loi pour voir la fin des manifestations et des blocages des convois de camionneurs, mais que la police doit “faire leur travail.”

Invité à expliquer d’où il venait lorsqu’il a dit cela, Blair a déclaré à la commission que son intention n’était pas de critiquer la police, mais de l’encourager à utiliser les outils qui étaient déjà à sa disposition.

« J’ai passé la plus grande partie de ma vie à dire aux policiers de faire leur travail, et j’ai toute confiance en eux. Je suis très fier de mon métier. Je suis très fier des hommes et des femmes qui font ce travail, et J’essayais juste de les encourager. En tant que société, nous avions besoin de la police car ils sont les seuls habilités à gérer ces événements d’ordre public et nous avions besoin qu’ils fassent le nécessaire pour que cela soit résolu pacifiquement. Et j’étais commentant simplement que nous avions besoin d’eux pour faire ce travail », a déclaré Blair.

Par exemple, il pensait que la Police d’Ottawa avait une réponse initiale « incorrecte ».

“Sur la base des renseignements dont ils disposaient, je pense que permettre à ces camions d’entrer dans le centre-ville de s’établir et de devenir essentiellement de très grandes barricades … Je pense que c’était une erreur”, a-t-il déclaré. “Ce serait mieux si cela ne s’était pas produit.”

Et, lorsqu’il a appris la nouvelle des progrès du blocus du pont Ambassador à Windsor, en Ontario, Blair a envoyé un texto à sa chef de cabinet Zita Astravas pour lui dire : « la police fait enfin son travail ».

En venant à l’éventuelle action policière majeure qui a été observée dans les jours qui ont suivi l’invocation de la loi sur les urgences, Blair a déclaré à la commission qu’il pensait que la police avait fait “un excellent travail” en dégageant le convoi.

‘NÉCESSAIRE DE GARDER LE LANGAGE BAS’

Blair a été interrogé lundi sur les commentaires qu’il a faits lors d’un appel le 28 janvier avec ses collègues du cabinet dans lesquels il a dit, sur la base de notes prises, quelque chose à l’effet de : “nous devons garder le langage bas”.

La lecture approximative de l’appel, préparée par le chef de cabinet du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, Mike Jones, a également noté ce que la police estimait au fur et à mesure que le convoi arrivait, les problèmes de sécurité des députés et le FBI étant “au courant” du convoi.

Interrogé sur ce que Blair voulait dire par l’appel au calme en matière de communication et de langage utilisé, voici ce que le ministre a répondu.

“Je crois que nous avons tous la responsabilité de faire ce qui est nécessaire pour maintenir la paix et je craignais qu’un langage incendiaire puisse potentiellement inciter à une réponse plus violente, ou inciter d’autres personnes à continuer à venir à la manifestation”, a déclaré Blair. “Et donc je pense qu’il faut maintenir – et j’ai une certaine expérience dans ce domaine – dans votre langue autour d’un événement pour en parler de manière à ne pas l’aggraver.”

Il a ensuite poursuivi en expliquant: “Je crois en mon expérience, parfois les gens vivent à la hauteur de vos attentes, et il faudrait donc faire attention à la façon dont vous parlez de ces événements. Franchement, je suis toujours préoccupé par la peur. Je pense que la peur est l’un des plus grands ennemis de la sécurité publique et je pense que si notre langage est intempérant, nous pouvons faire peur aux gens. Et si les gens ont peur, alors ils n’utilisent pas l’espace public. voisins, cela peut en fait créer une situation plus dangereuse. Et donc mon conseil à mes collègues était que nous resterions tempérés dans notre langue.

BLAIR N’EST PAS AU COURANT DE LA VUE “OUTILS” DE LUCKI

Un élément central du témoignage qui a été révélé lors du témoignage de la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, était que la commissaire avait l’impression, juste avant l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence, que la police n’avait « pas encore épuisé tous les outils disponibles qui sont déjà disponibles en vertu de la législation existante ».

Lucki a déclaré que même si elle n’en avait pas parlé directement au cabinet, elle estimait que cela avait été correctement transmis car elle l’avait mentionné dans une correspondance avec le membre du personnel de Mendicino, Jones.

Cependant, la commission a appris plus tard de la conseillère à la sécurité nationale et au renseignement de Trudeau, Jody Thomas, qu’elle n’était pas non plus au courant de ce point de vue et que Lucki était « censée fournir des informations utiles aux décideurs … donc s’il existe des informations utiles ou les informations essentielles qu’il doit lui fournir, que vous soyez sur la liste des orateurs ou non. »

Appuyant cela dans son témoignage de lundi, Blair a confirmé qu’il n’était pas non plus au courant du point de vue de Lucki selon lequel il y avait encore des outils d’application de la loi à utiliser.

“J’en ai évidemment pris conscience par la suite … mais je ne me souviens pas d’en avoir été conscient avant cela”, a-t-il déclaré.

C’est quelque chose dont il a également discuté lors de son entretien préalable avec la commission, et selon un résumé de cet échange, Blair a déclaré qu’il estimait que la commissaire “faisait son travail en s’assurant que tout ce qui pouvait être fait conformément aux autorités existantes était fait, et que la GRC agissait correctement dans le cadre de ses pouvoirs existants. »

Il a ajouté que ce n’est pas à la police de demander au gouvernement plus d’outils. La police faisait de son mieux avec les outils dont elle disposait.

BLAIR SLAMS LA SUGGESTION DE “MÉDIATEUR” DE WATSON

Lors du contre-interrogatoire par l’avocat représentant les principaux manifestants du “Freedom Convoy”, il est apparu à quel point Blair était sensible à la suggestion de la ville d’Ottawa onze jours après le début des manifestations, selon laquelle le gouvernement fédéral devrait nommer un médiateur pour aider à mettre fin aux manifestations.

À l’époque, dans une entrevue sur CTV Morning Live, le maire d’Ottawa de l’époque, Jim Watson, a déclaré qu’il avait suggéré aux ministres fédéraux qu’un médiateur pourrait être « un courtier honnête des deux côtés pour essayer de trouver un terrain d’entente, si c’est possible .”

“Quelqu’un de grande stature dans notre communauté et dans le pays qui peut réellement ouvrir des portes et apporter un peu de paix et de calme à la situation”, a déclaré Watson. “C’est une option que je pense que le gouvernement fédéral devrait poursuivre, car en ce moment, nous sommes dans une impasse complète.”

L’article de CTV News a été partagé avec Blair, et dans un fil de courriels, il a répondu en écrivant à son chef de cabinet : « Je ne sais pas qui conseille le maire Watson, mais c’est une grave erreur. Il a concédé sans jamais utiliser les nombreux outils dont dispose la ville.Son langage est également problématique.

“Ce n’est pas un conflit de travail entre intérêts. C’est une occupation illégale. Tant que la ville et sa police refuseront de faire quoi que ce soit, aucune avancée ne sera possible.”

Lorsqu’on lui a alors demandé si cela signifiait que le gouvernement fédéral ne voulait pas faire appel à un médiateur pour gérer les manifestations, Blair a répondu que non.

Il a déclaré à la commission qu’il était préoccupé par l’intention de la médiation et ce qui était en cours de négociation, notant que, selon son expérience, l’intention de s’engager avec les manifestants est d’apporter une résolution pacifique à la manifestation.

Après que l’avocat du convoi a suggéré que le gouvernement fédéral “ne pouvait pas être vu en train de rencontrer des nazis et des extrémistes”, Blair a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec cette caractérisation et qu’au cours de ses nombreuses années, il n’avait jamais connu de cas d’événements d’ordre public où des personnalités politiques s’engageaient avec des manifestants. .