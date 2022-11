Enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence : Moments clés du témoignage d’Ambassador Bridge

Après des semaines de témoignages largement axés sur les manifestations du « Freedom Convoy » à Ottawa, la Commission d’urgence de l’ordre public examinant l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence a porté son attention sur le blocus au pont Ambassador pour démarrer cette semaine.

Le passage frontalier clé reliant Windsor, Ont. à Detroit, Michigan a été fermé pendant une semaine, après que des manifestants ont bloqué le pont à la mi-février, en solidarité avec les camionneurs de la capitale nationale.

Dans le cadre de la compilation d’une compréhension complète de ce qui s’est passé au passage à niveau le plus achalandé d’Amérique du Nord avant, pendant et après que la police a dégagé le blocus avant l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence, la commission a entendu lundi les témoignages de témoins clés. et mardi.

Le premier était le maire de Windsor, Drew Dilkens, qui a témoigné des efforts déployés pour limiter l’impact du blocus sur les habitants de la région, des offres d’assistance au remorquage provenant de l’autre côté de la frontière américaine et de ses inquiétudes concernant les manifestants qui complotaient pour “regrouper” et revenir après la réouverture de l’artère économique clé.

Ensuite, Jason Crowley, du service de police de Windsor, a pris la parole. Au moment du blocus, Crowley était surintendant des services d’enquête, mais est depuis devenu chef adjoint par intérim. Crowley a expliqué comment les forces de police de la ville ont tenté de tirer des leçons de ce qui se passait à Ottawa et ont expliqué comment elles avaient dégagé le blocus avec des renforts et sans pouvoirs d’urgence fédéraux.

Mardi, la commission a entendu le surintendant régional de l’Ouest de la Police provinciale de l’Ontario. Dana Earley à propos des appréhensions que la police avait qu’intervenir pour dégager les manifestants à Windsor pourrait aggraver la situation à Ottawa, et comment il y avait un sentiment que le blocus de Windsor était une “priorité” à résoudre compte tenu des impacts économiques et des risques pour la sécurité publique.

Enfin, la commission a entendu un participant au blocus du pont Ambassador, un père et propriétaire d’entreprise nommé Paul Leschied, qui a témoigné qu’il s’était impliqué dans des manifestations contre les restrictions de santé publique liées au COVID-19 avant le « convoi de la liberté » et a expliqué comment les participants dans le blocus indiquaient qu’ils n’allaient pas partir tant qu’ils n’auraient pas obtenu quelque chose de leur manifestation.

Des préoccupations documentées du SCRS selon lesquelles l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence pourrait pousser les manifestants à la violence, à la pression que le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, ressentait de la part des grandes entreprises pour voir la fin du blocus – au point qu’il songeait à se mêler des affaires de l’OPP – voici les éléments clés moments des audiences axées sur Ambassador Bridge.

‘LEUR A ** AVEC UNE BROSSE MÉTALLIQUE’

L’une des informations les plus importantes tirées du témoignage de mardi a pris la forme d’une lecture d’un appel tenu le 9 février entre le premier ministre Justin Trudeau et Ford, quelques jours seulement avant que la police n’intervienne pour lever le blocus frontalier.

Selon une transcription de l’appel des dirigeants préparée par le bureau du premier ministre (PMO), les deux hommes ont discuté de manière générale des manifestations du convoi, de la nécessité de les empêcher de se propager davantage et de la façon dont Ford a estimé que ce qui se passait à Windsor était « un préoccupation plus importante qu’Ottawa, car cela coûtait des milliards de dollars en pertes commerciales.

Ford a suggéré que plus d’outils étaient nécessaires, ce à quoi Trudeau a déclaré que la province “ne devrait pas avoir besoin de plus d’outils”, d’un point de vue juridique, mais a convenu que la réponse devait être rapide en raison de l’impact économique et pour empêcher également la province de devenir ” une risée.”

“Je suis aussi frustré que vous et si je pouvais diriger la police, je le ferais”, a déclaré Ford. Trudeau demande alors s’il dit que la Police provinciale de l’Ontario ne peut pas aider.

“Je ne peux pas les diriger. Je ne peux pas les appeler et leur dire de mettre vos fesses là-dedans”, a déclaré Ford. Après quelques allers-retours sur les demandes d’aide, Trudeau demande : “Quelles sont les prochaines étapes ?” et ajoute ensuite en référence à l’OPP qu’ils “ne peuvent pas en parler pendant trois semaines. Ils doivent agir immédiatement”.

“Ils vont agir, mais sans les diriger, c’est difficile de décrire leur plan de match. Ils vont avoir un plan contrairement à Ottawa… C’est critique, je vous entends. Je vais leur casser la gueule avec une brosse métallique, ” dit alors Ford.

Tout cet échange est survenu pendant le surint. Le témoignage d’Earley, au cours duquel on lui a demandé si elle avait subi des pressions ou des ingérences politiques dans l’exercice de ses fonctions, a mené la réponse de la Police provinciale de l’Ontario au blocus du pont Ambassador.

“Non, je ne l’ai pas fait,” dit-elle.

La surintendante de la Police provinciale de l’Ontario, Dana Earley, témoigne devant la Commission d’urgence de l’ordre public, le mardi 8 novembre 2022 à Ottawa. LA PRESSE CANADIENNE/Adrian Wyld

“PRÉSENT À MOURIR” ET PRÉOCCUPATIONS DU SCRS SUR LA VIOLENCE

Au cours de son témoignage, Dilkens a été interrogé sur un commentaire qu’il avait fait le 9 février : selon lui, certains des manifestants étaient “prêts à mourir” pour leur cause. Lorsqu’on lui a demandé comment il avait atteint cette évaluation, voici ce qu’il a dit.

“Eh bien, il y a eu un reportage télévisé, il a également été rapporté en première page du Windsor Star, où – et c’était très tôt dans les manifestations – qu’un des manifestants avait dit carrément, que c’est une cause qu’ils étaient prêts à mourir pour… Il y avait une température très élevée au sol parmi les manifestants. Ils étaient très agressifs dans leur langage et dans leur posture. Et c’était ce genre de commentaire, “prêt à mourir pour la cause”, qui a amené la police à adopter une approche plus mesurée dans la façon dont elle a géré la situation. Personne n’avait besoin de mourir dans les rues de Windsor ou ailleurs, pour protester contre les mandats de vaccination ou quoi que ce soit finalement sur le sujet de la manifestation.

Dilkens a également fait référence à un cas d’un commissionnaire essayant de faire respecter les règles de stationnement envahi par la police et devant être escorté jusqu’à son véhicule par la police, ainsi qu’à une menace personnelle directe d’attentat à la maison que lui et sa famille ont reçue pendant la période où le blocus était en place.

“C’était la nature et l’esprit de la manifestation. C’était différent de tout ce que j’ai jamais vu, et j’ai vécu toute ma vie dans la ville de Windsor. C’est différent de tout ce que j’ai jamais vu pendant cette période. Et la posture et le langage étaient, vous savez, c’était presque comme si les gens voulaient une sorte de bagarre dans les rues. Vous savez, ils espéraient que la police s’engagerait de cette façon », a-t-il témoigné.

Séparé, mais connexe : lors du contre-interrogatoire de Dilkens, un avocat représentant les principaux organisateurs du convoi a présenté des conseils préparés pour le cabinet fédéral par le SCRS, qui notait que l’agence avait indiqué que la mise en œuvre de la Loi sur les mesures d’urgence ” galvaniserait probablement l’anti-gouvernement récits au sein du convoi et radicaliser davantage certains vers la violence. »

POURQUOI WINDSOR ÉTAIT UNE « URGENCE ÉCONOMIQUE NATIONALE »

Bien que la situation à Windsor ait été résolue avant l’invocation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence, Dilkens a clairement indiqué dans son témoignage qu’il soutenait l’utilisation par Trudeau des pouvoirs extraordinaires.

Cela reposait sur deux préoccupations principales. Le premier était un message de certains manifestants qui indiquaient qu’ils pourraient essayer de se regrouper et de revenir, obligeant la ville à puiser encore plus de ressources dans tout le pays. Cela a été renforcé par le témoignage d’Earley, qui a déclaré qu’il “y avait la crainte qu’ils pensent que des effectifs étaient déployés à Ottawa, puis essaient d’en profiter et de reprendre le pont”.

La deuxième préoccupation majeure était basée sur la conviction de Dilkens que le blocus frontalier était déjà devenu une «urgence économique nationale».

“Il y a une corrélation directe avec une urgence économique nationale et je soumettrais, à un problème de sécurité nationale, et c’est exactement ce que c’était”, a déclaré Dilkens à la commission.

Non seulement Dilkens était confronté à des pressions commerciales et transfrontalières – du Michigan proposant d’aider à installer la ville avec des dépanneuses, aux acteurs de l’automobile alarmés par les impacts sur la chaîne d’approvisionnement – les documents soumis ont montré que Ford ressentait également la pression.

“Nous devons ouvrir ce pont dès que possible”, a envoyé le premier ministre à Dilkens le 13 février, selon les journaux de texte. “J’ai toutes les grandes entreprises partout sur moi.”

Interrogé sur cet échange, Dilkens a déclaré qu’il comprenait les préoccupations de Ford, affirmant que le pont Ambassador avait “une importance provinciale et nationale”.

LES LEÇONS DES LUTTES D’OTTAWA

Lundi, Dilkens a été interrogé sur le procès-verbal d’une réunion du 8 février de la Commission des services policiers de Windsor qui a été déposé en preuve. Dans ce procès-verbal, il était indiqué que Pamela Mizuno, alors chef de la police de Windsor, avait déclaré que des leçons avaient été tirées d’Ottawa. Dilkens a été invité à décrire quelles étaient ces leçons, et il y avait une leçon principale dont il se souvenait.

“Lors de mes conversations avec le chef, la plus grande leçon apprise était de ne pas laisser cela se développer”, a-t-il déclaré. “Ne laissez pas les châteaux gonflables et les bains à remous et ce genre d’équipements venir dans les rues ici sur Church Road et permettre à cela de se développer. Alors assurez-vous que nous traitons cela, vous savez, aussi rapidement et rapidement et professionnellement, d’une manière qui, comme elle l’a dit, assure la sécurité publique et désamorce.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des efforts pour le contenir afin qu’il ne puisse pas se développer, Dilkens a déclaré qu’ils étaient en mesure d’empêcher la situation de se développer grâce à la mise en place de barrières.

Du point de vue de la police, Crowley a témoigné que l’exemple d’Ottawa tenait compte des attentes de Windsor quant à l’hésitation des entreprises de dépanneuses à s’impliquer, des efforts qu’elles ont déployés pour éloigner les manifestants de la propriété privée et de la façon dont elles ont traité les dirigeants du blocus.

Il y avait aussi une mention de la situation à Ottawa dans l’appel Trudeau-Ford susmentionné, Ford déclarant que le chef de la police d’Ottawa de l’époque, Peter Sloly, et le maire sortant d’Ottawa, Jim Watson, avaient “totalement mal géré” la situation et au moment de cet appel, le 2 février 9 Ford était d’avis que Sloly avait « perdu le commandement ». Sloly a démissionné moins d’une semaine plus tard.

UN MANIFESTANT DÉCRIT UN “MOUVEMENT SANS CHEF”

Mardi, la commission a également entendu directement un manifestant qui a participé au blocus de Windsor entre le 7 et le 11 février, qui a déclaré qu’il était là pour voir par lui-même ce qui se passait, citant un manque de confiance dans les reportages sur les manifestations par le grand public. médias.

Le manifestant Paul Leschied se gratte la tête en écoutant une question d’un avocat lors d’un témoignage devant la Commission d’urgence de l’ordre public, le mardi 8 novembre 2022 à Ottawa. LA PRESSE CANADIENNE/Adrian Wyld

Leschied a témoigné qu’il estimait qu’il s’agissait d’un «mouvement sans chef», sans organisateur central ni responsable, mais qu’il y avait un sentiment partagé parmi les manifestants qu’ils voulaient tenir bon, malgré la police leur disant de partir vers la fin de blocus d’une semaine.

“Je pense que la plupart des manifestants étaient toujours d’avis qu’ils n’allaient pas partir tant qu’un certain niveau de réussite n’aurait pas été atteint pour les besoins de leur manifestation”, a déclaré Leschied.

Lorsqu’on lui a alors demandé ce qui serait considéré comme une réussite, il a suggéré d’avoir une conversation avec une personne en autorité, mais a dit qu’il ne pouvait parler que d’après ce qu’il avait entendu des camionneurs qui étaient là, bouleversés par le mandat du vaccin, et qu’il n’y avait pas de liste officielle de demandes.

Leschied a également fait une référence au fait qu’il avait eu des difficultés à accéder à son compte bancaire entre le 18 février et le 21 février, bien qu’il ait témoigné qu’il ne sait toujours pas si c’était parce qu’il avait été gelé en vertu des dispositions de la loi sur les urgences, ou simplement un pépin. .