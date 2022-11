Enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence : Marco Mendicino témoigne

OTTAWA –

Les principaux ministres du gouvernement continueront de témoigner aujourd’hui devant la Commission d’urgence de l’ordre public, qui a déjà entendu plus de 65 témoins pendant cinq semaines sur la réponse du gouvernement fédéral aux manifestations de l’hiver dernier du « Freedom Convoy ».

L’enquête examine les événements et les conseils qui ont conduit à la décision à la mi-février d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence, qui est intervenue près de trois semaines après le début des manifestations qui ont envahi le centre-ville d’Ottawa et bloqué les passages frontaliers.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, est le premier à se lever ce matin et sera probablement confronté à des questions sur sa suggestion plus tôt cette année selon laquelle la police a demandé la Loi sur les mesures d’urgence, alors qu’elle a affirmé plus tard qu’elle ne l’avait pas fait.

Il pourrait également être interrogé sur un courriel que la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, a envoyé à son bureau la veille du jour où le gouvernement a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence, qui suggérait que la police n’aurait peut-être pas besoin des pouvoirs extraordinaires de la loi.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, dont le dossier régit les relations fédérales avec les provinces, devrait témoigner plus tard dans la journée et pourrait être invité à répondre aux préoccupations des provinces des Prairies selon lesquelles ils n’ont pas été suffisamment consultés sur les plans fédéraux.

D’autres ministres devraient comparaître devant la commission tout au long de la semaine, et le témoignage du premier ministre Justin Trudeau est attendu vendredi.