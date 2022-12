Enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence : le gouvernement ne caviardera pas les messages texte

Les avocats des organisateurs du “Freedom Convoy” ont remporté leur offre pour avoir accès aux versions non expurgées de 20 documents à la Commission d’urgence de l’ordre public.

L’avocat Brendan Miller a demandé que l’enquête publique publie des informations dans des documents gouvernementaux qu’elle avait masqués, arguant que ces informations ne devraient pas être protégées par le privilège parlementaire.

Le commissaire Paul Rouleau affirme que le gouvernement fédéral a volontairement accepté de divulguer les documents non expurgés.

Les documents comprennent des notes écrites et des échanges de SMS appartenant au personnel du Premier ministre.

Aujourd’hui marque le dernier jour de sept semaines d’enquêtes de la commission sur les faits et les politiques, et le commissaire et son équipe ont jusqu’au début février pour produire leur rapport final.

Cela signifie que toute nouvelle information est peu susceptible d’être présentée aux témoins, mais peut être prise en compte par le commissaire et incluse dans les arguments écrits des différents groupes qui ont participé à la commission.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 2 décembre 2022.