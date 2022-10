Enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence : le directeur municipal d’Ottawa témoigne

Le directeur municipal d’Ottawa a déclaré à l’enquête sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence que la police était responsable de la réponse au «convoi de la liberté» et que la ville a suivi l’exemple de la force.

Steve Kanellakos a déclaré lundi que la ville ne s’attendait à ce que les manifestants restent que pendant une courte période lorsqu’ils sont arrivés fin janvier, sur la base des informations qu’elle recevait de la police d’Ottawa.

Mais l’enquête a également reçu lundi un e-mail du “Canada United Truckers Convoy”, qui a été transmis aux hauts responsables de la ville et au maire Jim Watson le 25 janvier, indiquant que les manifestants tentaient de réserver des hôtels pour “un minimum de 30 jours”. .”

La police disposait également d’informations d’une association hôtelière locale suggérant que les manifestants prévoyaient de rester pendant une période prolongée, et a écrit dans un rapport du 26 janvier partagé avec la ville que “toutes les informations de source ouverte et nos interactions avec les organisateurs indiquent que ce sera un important et événement extrêmement fluide qui pourrait durer pendant une période prolongée.”

Kanellakos a déclaré que la police prévoyait que 1 000 à 2 000 personnes viendraient pour le week-end initial et que la majorité d’entre elles quitteraient le centre-ville par la suite.

“Il n’y a pas eu d’évaluation indiquant que cela durerait plus longtemps que cela”, a-t-il déclaré lundi à la Commission d’urgence de l’ordre public.

Le gouvernement libéral a déclaré une urgence en vertu de la loi le 14 février, accordant à la police des pouvoirs temporaires extraordinaires dans le but d’éliminer les manifestations qui avaient paralysé les rues du centre-ville pendant près de trois semaines.

L’enquête entend cette semaine les témoignages d’un certain nombre de hauts fonctionnaires d’Ottawa, à commencer par Kanellakos.

Il a déclaré que la ville partageait des informations avec la police d’Ottawa et fondait sa planification et sa réponse sur les renseignements et l’évaluation des menaces qu’elle avait reçus de la police.

“La seule information sur laquelle nous pouvions nous fier provenait de la police d’Ottawa, en termes d’informations fiables à l’époque”, a déclaré Kanellakos.

“La police d’Ottawa possède une vaste expérience en matière de manifestations dans la capitale nationale.”

Il a également témoigné qu’il est normal que le nombre de personnes assistant à un événement dans la ville varie.

Kanellakos a déclaré que la ville avait des entreprises de remorquage qui étaient *contractuellement obligées* de répondre lorsque la ville appelait. « Quelles mesures la ville a-t-elle prises pour faire respecter ces contrats, le cas échéant ? » demande l’avocat de la POEC. SK cite des difficultés, dit que la ville “examinait les contrats pour commencer à agir”. – Rachel Aiello (@rachaiello) 17 octobre 2022

Le 31 janvier, Kanellakos et la ville ont vu que les manifestations se poursuivraient au-delà du week-end. Dans un texte adressé à un conseiller municipal ce jour-là, Kanellakos a déclaré que la stratégie était “une négociation pour équilibrer le besoin (des manifestants) de se rendre au centre-ville et de les amener à se garer dans des zones contrôlées”.

Alors que les manifestations se poursuivaient, on craignait que les manifestants ne se retranchent et la police n’avait pas les ressources pour y faire face.

Des documents déposés auprès de la commission indiquent que les renseignements que Kanellakos a reçus de la police indiquaient qu’il y avait “un potentiel de violence et d’armes” dans certaines zones des manifestations le long de la rue Rideau, où se trouvaient des personnes connues de la police. Ces zones étaient considérées comme plus “dangereuses et instables”.

Les documents indiquent que la ville a été impliquée dans des appels de «conscience de la situation» avec le gouvernement fédéral au début de février, qui étaient des discussions informelles sur ce qui se passait.

Kanellakos dit que la ville voulait que la province déclare l’urgence parce qu’elle avait de vrais pouvoirs.

Le 6 février à 11h: K dit que la ville allait déclarer l’état d’urgence pour faire pression sur Prov.

K dit que la position provinciale à ce moment-là était qu’il s’agissait d’un «problème de police» et avait suffisamment de pouvoir – Judy Trinh (@judyatrinh) 17 octobre 2022

“Le but des appels est finalement passé de la connaissance de la situation à une discussion sur les ressources et sur ce que les différents niveaux de gouvernement pourraient faire à la lumière de la législation existante pour faire pression sur les manifestants”, indiquent les documents, ajoutant que la province de l’Ontario n’était “pas prêt à faire n’importe quoi » en ce qui concerne les assurances ou les immatriculations de véhicules utilitaires détenues par les camionneurs impliqués.

Le 7 février, Kanellakos et Watson rencontraient des responsables fédéraux, dont le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino et le ministre de la Protection civile Bill Blair, “pour aider la (police d’Ottawa) à obtenir des ressources supplémentaires”, indiquent les documents.

Au cours de ces réunions, il y a eu un désaccord sur le nombre d’agents de la GRC qui pourraient être disponibles pour aider à la réponse alors que les manifestations se prolongeaient.

Les documents soumis à la commission indiquent que “le désaccord ou l’incompréhension concernant le nombre d’agents de la GRC a duré plusieurs réunions”.

Interrogé par @KGallagherCTV sur la question de savoir si le gouvernement fédéral était justifié d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin aux manifestations anti-mandat, @fordnation dit “Oui, j’étais au coude à coude avec le premier ministre.” #cdnpoli #onpoli #ottnews pic.twitter.com/rps5LK6g2R — Stéphanie Ha (@stephanie_ha) 17 octobre 2022

Le gouvernement de l’Ontario a été invité aux réunions, mais n’y a pas participé.

Le premier ministre ontarien Doug Ford, qui ne figure pas sur la liste des témoins comparaissant devant l’enquête, a été interrogé sur sa participation par des journalistes lors d’une annonce à Ottawa lundi.

Ford a déclaré qu’il était aux côtés du premier ministre Justin Trudeau pendant le convoi.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 17 octobre 2022.