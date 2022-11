Enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence : La menace économique est une menace nationale, selon Freeland

OTTAWA –

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a établi jeudi un lien direct entre l’économie et la sécurité nationale du Canada alors qu’elle défendait la décision du gouvernement libéral de déclarer une urgence à l’ordre public pour mettre fin aux manifestations du « Freedom Convoy ».

L’affirmation est venue lors de son témoignage devant la Commission d’urgence de l’ordre public, où le gouvernement a été confronté à des questions sur la base juridique sur laquelle il a invoqué la loi sur les urgences en février pour évacuer les manifestants d’Ottawa et de plusieurs passages frontaliers américains.

“Je crois vraiment que notre sécurité en tant que pays repose sur notre sécurité économique”, a déclaré Freeland à un moment donné. “Et si notre sécurité économique est menacée, toute notre sécurité est menacée. Et je pense que c’est vrai pour nous en tant que pays. Et c’est vrai pour les individus.”

Ce commentaire semble fournir l’aperçu le plus clair à ce jour sur la justification du gouvernement libéral pour l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence, qui a donné à la police et aux institutions financières des pouvoirs extraordinaires, pour la première fois depuis son entrée en vigueur en 1988.

La loi identifie une urgence d’ordre public comme une menace à la sécurité du Canada, telle que définie dans la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Cette définition comprend l’espionnage ou le sabotage des intérêts du Canada, l’influence étrangère, les actes de violence grave contre des personnes ou des biens à des fins politiques, religieuses ou idéologiques, ou le renversement violent du gouvernement canadien.

Mais alors que le greffier du Conseil privé a témoigné la semaine dernière que le gouvernement avait adopté une interprétation plus large, y compris des menaces à la sécurité économique du Canada, les libéraux fédéraux ont refusé de publier les conseils juridiques qui ont fondé leur décision.

Freeland a témoigné que les manifestations ont coïncidé avec une période de fragilité pour l’économie canadienne, avec des défis de la chaîne d’approvisionnement, des plans américains visant à exclure le Canada des incitatifs pour les véhicules électriques et l’invasion imminente de l’Ukraine par la Russie, tous causant de l’incertitude.

Freeland, qui est également vice-première ministre, a déclaré qu’elle ne s’était pas initialement impliquée dans la gestion des manifestations, qui ont commencé le 29 janvier lorsque des milliers de personnes et des dizaines de camions se sont rassemblés au centre-ville d’Ottawa pour protester contre les mandats de vaccination contre la COVID-19 et les restrictions pandémiques. .

Mais lorsque des manifestants ont bloqué le pont Ambassador à Windsor, en Ontario, la route commerciale la plus fréquentée entre le Canada et les États-Unis, elle a déclaré : « D’un point de vue financier et économique, cela a fait grimper les choses de façon exponentielle. C’est ce qui en a fait une action économique extrêmement importante.

La Maison Blanche a également été saisie du blocus du pont de Windsor alors que le directeur du conseil économique national du président américain Joe Biden, Brian Deese, a clairement indiqué à Freeland que les États-Unis voulaient que le Canada maîtrise la situation.

La commission a vu un échange de courriels entre Freeland, son chef de cabinet et son sous-ministre à la suite de l’appel du 10 février de Deese, où Freeland a écrit : « Ils sont très, très, très inquiets.

Elle a ajouté: “Si cela n’est pas réglé dans les 12 prochaines heures, toutes leurs usines automobiles du nord-est fermeront.”

Freeland avait passé beaucoup de temps à essayer de convaincre Deese en 2021 que les États-Unis devaient créer une exemption pour les incitations aux véhicules électriques qui excluaient initialement le Canada, a annoncé jeudi l’enquête.

Une partie de sa persuasion consistait à faire valoir que le Canada était un partenaire commercial fiable – une réputation dont Freeland a témoigné a été remise en question une fois que les manifestants ont commencé à bloquer le pont Ambassador.

“Plus cela durerait, plus la menace serait que les États-Unis perdent confiance en nous et que nos relations commerciales soient irrémédiablement endommagées”, a-t-elle témoigné. “Plus cela durait, plus la menace que les investisseurs étrangers radient le Canada était grande.”

Freeland a soulevé à plusieurs reprises le spectre du choix des États-Unis de découpler son économie du Canada si les manifestations étaient autorisées à se poursuivre, ce qui, selon elle, aurait un impact profond sur les Canadiens et l’économie globale du pays.

On craignait que les protectionnistes américains utilisent les blocus des convois comme un moyen de faire avancer leurs propres intérêts, a-t-elle témoigné.

“Ce sont les gens d’une aciérie à Hamilton qui perdraient leur emploi si cette relation s’effondrait, les gens d’une aluminerie au Québec”, a-t-elle déclaré.

“Pour chacune de ces personnes, voir tout cela s’effondrer et l’économie du pays profondément minée, cela compromettrait leur sécurité, et cela compromettrait notre sécurité en tant que pays.”

Freeland a également déclaré à l’enquête que le 13 février, elle avait commencé à entendre les préoccupations de certains PDG de banques canadiennes. Suite à un appel tenu ce jour-là, un dimanche, elle a témoigné en pensant à elle-même : “Wow, c’est vraiment sérieux.”

Une lecture de cet appel montre que certains PDG ont suggéré au gouvernement de classer certaines des personnes impliquées dans les manifestations comme des terroristes, ce qui pourrait permettre aux banques d’étouffer plus rapidement leurs fonds.

Des notes manuscrites non datées prises par Freeland, qui ont été présentées en preuve lors de l’enquête, semblent confirmer qu’une désignation de terrorisme était un moyen de permettre aux banques de geler des avoirs.

C’est le même jour que l’appel avec les banquiers, le 13 février, que le cabinet s’est réuni pour discuter de l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence. Ils ont annoncé les mesures spéciales le 14 février, y compris des ordonnances économiques qui donnaient aux institutions financières la possibilité de geler les comptes des participants au convoi.

Outre les dommages économiques que les blocus créaient pour le Canada, Freeland a également déclaré qu’elle s’inquiétait de l’invasion imminente de l’Ukraine par la Russie, dont elle entendait parler par des sources du renseignement et qui pourrait se produire d’un jour à l’autre.

Selon le résumé de son entrevue préalable, Freeland a déclaré aux avocats de la commission que si l’invasion avait eu lieu alors que les protestations du convoi faisaient toujours rage, cela aurait “complètement discrédité le Canada en tant qu’allié soutenant l’Ukraine”.

Il a déclaré que Freeland avait noté que les médias russes auraient « été concentrés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 » sur les manifestations au Canada, ce qui aurait donné l’impression que le pays était faible.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 24 novembre 2022.