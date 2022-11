Enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence : Faits saillants du témoignage initial de l’organisateur

Un nouveau chapitre des audiences publiques de la Commission d’urgence de l’ordre public a commencé mardi, alors que l’enquête nationale sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la loi sur les urgences a commencé à entendre directement les organisateurs de la manifestation “Freedom Convoy”.

Le premier organisateur à prendre position a été le camionneur de la Saskatchewan Chris Barber, qui a été vacciné à la suite du mandat fédéral de vaccination transfrontalière contre la COVID-19, et est devenu peu après l’un des premiers organisateurs du convoi.

Après avoir passé des semaines à manifester dans la capitale nationale, le 17 février, Barber a vu ses comptes bancaires gelés et a été arrêté pour plusieurs chefs d’accusation. Il devrait être jugé en septembre 2023, mais comme il l’a dit mardi: “Pour autant que je sache, nous faisions tout dans le cadre de la loi.”

Ensuite, la commission a entendu le témoignage de Steeve Charland, qui représente un groupe de mandat anti-COVID-19 basé au Québec appelé Les Farfadaas, dont les preuves ont indiqué qu’il était présent dans le blocus de l’intersection de la rue Rideau et de la promenade Sussex. Charland a été arrêté le 26 février et a été accusé de méfait et de conseil de commettre un méfait pour son rôle dans les manifestations.

Pour terminer la journée, Brigitte Belton, une camionneuse basée en Ontario, a réalisé une vidéo TikTok très diffusée sur son expérience à la frontière et en tant que camionneuse confrontée à des restrictions, des pré-manifestations. Elle a été l’un des premiers camionneurs à suggérer de se lancer dans un convoi à travers le pays vers Ottawa pour protester contre le mandat de vaccination des camionneurs transfrontaliers, qui en quelques semaines s’est transformé en une urgence nationale.

Des descriptions d’une «lutte de pouvoir» entre diverses factions de manifestants, poussant les motivations des organisateurs et les efforts déployés par certains pour garder les manifestations pacifiques, au rôle joué par TikTok dans le déclenchement des convois à travers le Canada, voici quelques moments clés de mardi témoignage.

‘ENTIÈREMENT BIO’

Invité à expliquer à la commission comment exactement le “convoi de la liberté” s’est réuni en un “rouleau lent” ou convoi de camions de transport pour traverser le Canada jusqu’à Ottawa, Chris Barber a déclaré que c’était “complètement organique”.

“Tout s’est littéralement mis en place… Je crois qu’il s’est écoulé environ deux semaines entre le moment où nous avons commencé à en parler et le moment où nous sommes partis. C’était extrêmement rapide”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé qui dirigeait l’organisation, Barber a répondu qu’il n’y avait pas un seul chef, bien qu’il ait nommé Brigitte Belton, Tamara Lich, Pat King et James Bauder de Canada Unity comme étant impliqués dès le départ.

“C’était un groupe d’organisateurs… Nous avons eu des gens dans chaque province qui se sont mobilisés, nous avons eu des aides dans chaque province. C’était tout, tout le monde s’est réuni.”

Belton a déclaré que ses motivations au départ étaient de ralentir les protestations, d’être une “nuisance” dans la circulation, de ne pas bloquer les frontières, dans l’espoir que lorsque les camionneurs arriveraient à Ottawa, le premier ministre les rencontrerait.

Barber, qui faisait partie du convoi occidental, a témoigné plus tard comment les camionneurs, venant de différentes directions, utilisaient des radios pour se coordonner alors qu’ils convergeaient vers la capitale. « Tout était bien orchestré.

Pour sa part, on a demandé à Charland pourquoi il s’était impliqué dans les manifestations. Il a dit qu’il s’agissait “d’être enfin entendu en tant que peuple, et de dire à nos élus que ‘c’est ça'”, ajoutant que selon lui, tout ce qui était couvert par les médias était “merde”, ce qui a été applaudi. par les partisans du convoi qui se sont présentés pour assister en personne aux débats de mardi.

On a également demandé à Barber s’il y avait une coordination entre les manifestations d’Ottawa et les blocus frontaliers qui ont surgi, ce à quoi Barber a répondu: “Honnêtement, je dirais que nous n’étions pas assez intelligents pour proposer cette idée.”

“C’ÉTAIT UNE LUTTE POUR LE POUVOIR”

Cependant, ce rassemblement “organique” a semblé éprouver une certaine tension à mesure que les protestations augmentaient, a déclaré Barber.

Barber a déclaré à la commission qu’il savait que certains participants étaient venus à Ottawa pour chercher plus que la fin des mandats COVID-19, et ces programmes concurrents semblaient causer des frictions.

Barber a témoigné que, alors que le “groupe central de camionneurs réels” est resté ensemble, d’autres organisations ont installé un camp et cela est devenu une lutte pour le contrôle.

“C’était une lutte de pouvoir la plupart du temps”, a déclaré Barber. Il a cité les factions “Taking Back our Freedoms” et “Canada Unity” comme exemples.

Canada Unity était un groupe dirigé par Bauder, qui, selon Barber, était impliqué depuis le début, et a tenté de faire avancer un “protocole d’entente” (PE) pour que le Sénat et la gouverneure générale Mary Simon se joignent à eux pour former un comité à l’ordre. la révocation des restrictions COVID-19 et des mandats de vaccination. Une telle suggestion n’est pas réalisable dans le cadre des processus démocratiques actuels.

Alors que les manifestations se poursuivaient et que le premier ministre Justin Trudeau refusait de rencontrer les manifestants, le protocole d’entente a évolué, certains suggérant qu’ils tentent de former une coalition avec les partis d’opposition et l’implication de Simon, pour renverser le gouvernement.

Lorsqu’on lui a demandé quel était son problème avec Canada Unity, Barber a déclaré qu’il n’aimait pas leur protocole d’entente, bien qu’il ait également témoigné qu’il ne l’avait jamais lu et n’avait pas l’intention de le faire. Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait qu’il ne préconise un changement de pouvoir antidémocratique au Canada, Barber a déclaré qu’il “avait entendu des rumeurs des deux côtés”.

Pendant les manifestations, Barber et d’autres manifestants ont fait des efforts pour se distancer de Canada Unity en raison de l’attention qu’il recevait. Après avoir recueilli 320 000 signatures, Canada Unity a retiré le protocole d’entente, affirmant qu’il « ne reflète pas l’esprit et l’intention du Freedom Convoy ».

Et, après que l’attention ait été portée sur la suggestion de King selon laquelle les manifestations se termineraient “par des balles”, la commission a appris que Barber était impliqué dans des discussions sur la question de savoir si King devait être renvoyé chez lui.

Cependant, des témoignages ont indiqué que Barber avait des inquiétudes au sujet des camions que King avait amenés avec lui s’il devait être invité à partir.

“La crainte était-elle que si M. King était renvoyé chez lui ou invité à ne pas participer, que ses partisans cesseraient également de participer?”, A demandé un avocat de la commission.

“Cela aurait été une bonne supposition, oui”, a répondu Barber.

En fin de compte, Barber a déclaré qu’il avait donné à King le bénéfice du doute en ce qui concerne l’attention des médias qu’il recevait, reconnaissant qu’à un moment donné, il avait envoyé un texto à Lich disant que Barber avait “des squelettes dans le placard aussi”. Cela, a-t-il dit, faisait référence à son comportement en ligne.

TRAÎNE ET LE RÔLE DE TIKTOK

Barber a déclaré à la commission qu’il “était un troll sur Internet depuis de nombreuses années” et qu’il était courant pour lui de jongler avec plusieurs comptes car il “deviendrait constamment banni pour avoir publié des choses inappropriées ou des choses qui allaient à l’encontre des normes de la communauté”.

Cependant, Barber a témoigné qu’il semblait utiliser le convoi pour « grandir » et que venir à Ottawa avait changé sa perspective. “C’était une foule si diversifiée de personnes… Cela m’a changé.”

Au cours de son témoignage, Barber a été interrogé sur le rôle que les médias sociaux ont joué dans la façon dont il s’est impliqué dans les manifestations et a ensuite utilisé sa plate-forme pour la promouvoir.

Il a témoigné qu’il s’était impliqué pour la première fois après avoir été approché par Belton, sur TikTok, début janvier.

“La communication a commencé à partir de là”, a-t-il déclaré.

Au cours de son témoignage, Belton a déclaré à la commission que sa vidéo désormais largement diffusée sur “le harcèlement” de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour avoir refusé de porter un masque n’était que son quatrième message sur la plateforme.

Elle a dit qu’elle avait utilisé TikTok pour rechercher d’autres camionneurs, et c’est ainsi qu’elle a trouvé Chris Barber. “Dieu merci”, a-t-elle témoigné. Belton a déclaré qu’ils avaient commencé à parler début janvier, elle a fait un dépliant qu’elle a mis en ligne, et après avoir attiré l’attention sur des comptes avec un plus grand nombre de followers, “il a littéralement explosé du jour au lendemain”.

Barber a également témoigné que, alors qu’il continuait à utiliser son compte TikTok pendant les manifestations pour communiquer à la fois avec d’autres manifestants et pour diffuser plus largement la scène à Ottawa, son nombre d’abonnés est passé d’environ 30 000 à 170 000.

Décrivant la scène comme “chaos”, Barber a déclaré que “la seule chose” qu’il pouvait faire était de diffuser des vidéos demandant de l’ordre car elles ne venaient pas perturber la ville.

Cependant, les efforts autoproclamés de Barber pour rassembler les manifestants ont été contredits lorsqu’il s’agissait de parler du klaxon.

Klaxon klaxonnant ” m’a agacé “

Barber a également été interrogé mardi s’il estimait que le klaxon incessant était une forme de protestation pacifique.

Voici ce qu’il a dit :

“Je considérais le klaxon comme une forme d’excitation, plus qu’une protestation pacifique. Je serai le premier à admettre que les klaxons m’ont ennuyé. J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour essayer d’arrêter les klaxons. J’ai mis diffusait régulièrement plusieurs vidéos disant “stop”, surtout après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du tribunal”, a-t-il déclaré.

Un avocat du convoi a ensuite diffusé l’une des vidéos TikTok de Barber qui le montre en train de rire alors que les klaxons des camions retentissent en arrière-plan.

‘LORSQUE VOUS COMMENCEZ UN INCENDIE’

Contre-interrogé par un avocat du gouvernement fédéral, Barber a été interrogé sur des documents d’information informels créés par le groupe central de manifestants du convoi qui comprenaient diverses mentions de théories du complot liées au Forum économique mondial et à “la grande réinitialisation”, et, de manière connexe, a fait mention de la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland.

Ensuite, l’avocat a présenté un e-mail intitulé “PRÉPAREZ-VOUS AU SANG ET À LA GUERRE !!!” adressée au compte de messagerie général de Freeland, envoyée le 16 février – deux jours après l’invocation de la loi sur les urgences et juste avant l’intervention de la police – proférant des menaces claires.

“Je déclare la guerre à tout le gouvernement CANADIEN pour avoir menti sur le covid-19. Chrystia Freeland recevra une balle dans la tête”, a écrit l’expéditeur, identifié comme étant Larry Jensen. Il a ensuite suggéré à Freeland “de mieux se cacher et d’être placé sous protection car Nous savons ou vous habitez.”

« Préparez-vous à ressentir (notre) COLÈRE ! Vous êtes [sic] vraiment, la résistance du gouvernement canadien à la covid.”

Il y avait une certaine objection à la pertinence de cette ligne de questions, mais Barber a déclaré que même s’il n’avait jamais vu cet e-mail auparavant, il rejetterait sans équivoque ce que l’expéditeur avait écrit.

L’avocat du gouvernement fédéral lui a alors demandé s’il serait d’accord pour dire que “lorsque vous allumez un incendie et attisez les flammes, cela peut devenir incontrôlable”.

Barber n’a pas répondu directement, affirmant que même s’il tentait d’apaiser la colère des manifestants, une lettre comme celle-ci était “la dernière chose” qu’il souhaitait, il ne réussissait pas toujours.