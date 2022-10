Enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence : Faits saillants du témoignage initial de la police

Commençant en fin de journée le 19 octobre et se poursuivant les 20 et 21 octobre, l’enquête nationale examinant l’invocation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence a entendu les premiers témoins policiers de la Police provinciale de l’Ontario (OPP) et du Service de police d’Ottawa ( SPO).

Dans ce témoignage, la Commission d’urgence pour l’ordre public a entendu parler de certaines des dynamiques politiques et personnelles en jeu dans les coulisses, et des documents ont fourni un nouvel aperçu du type de renseignements que les forces de police avaient au sujet du « convoi de la liberté » alors qu’il traversait le Canada et atterrissait. dans la capitale nationale.

Avec d’autres témoignages de la police prévus dans les jours à venir, voici quelques conclusions clés à ce jour.

PLANIFICATION ‘BOILERPLATE’, INTELLIGENCE ‘LACUNES’

Selon la chef adjointe par intérim de la police d’Ottawa, Patricia Ferguson, qui a témoigné le 20 octobre, la planification initiale du « convoi de la liberté » était basée sur ce qu’un avocat de la commission a décrit comme un modèle standard « passe-partout » utilisé pour les manifestations, et sur l’hypothèse les manifestations seraient terminées d’ici lundi.

“Je pense que ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils ont élaboré un plan à la mesure de l’expérience que nous avons eue pendant plus de deux décennies et demie dans la ville, pour autant que je sache, sur ce à quoi ressemblent généralement les manifestations, combien de temps elles enfin, et le type de comportement que nous voyons », a déclaré Ferguson. “Manifester, vous savez, est généralement une fenêtre limitée dans notre expérience.”



Rétrospectivement, elle a témoigné que le SPO aurait dû “a donné plus de crédibilité aux informations et aux renseignements nous disant qu’il y avait une faction sur laquelle nous prévoyons de rester pendant une période beaucoup plus longue.”

En parlant de ces renseignements, selon des documents présentés à la commission par la Police provinciale de l’Ontario, la police provinciale avait fait ses propres évaluations dans le cadre du projet “Hendon” et recueilli des informations sur le convoi alors qu’il se déplaçait vers et à travers l’Ontario. Une “lacune” dans leurs informations était la raison pour laquelle les participants au convoi transportaient des “pièces d’équipement lourd”.

Dans un « rapport de situation » du 28 janvier, le premier jour de la manifestation, d’autres éléments sur lesquels la Police provinciale de l’Ontario n’était pas certaine à ce moment-là étaient : l’étendue de la participation extrémiste, la possibilité que certains participants soient armés et s’ils venaient avec suffisamment de provisions pour un séjour prolongé.

Interrogé de manière connexe sur la raison pour laquelle après avoir vu le convoi se diriger vers Ottawa avec diverses pièces d’équipement et des plans pour se garer jusqu’à ce qu ‘«ils retrouvent leur liberté légale», la ville n’a pas imposé plus de fermetures de routes et de barrières, Ferguson a suggéré que cela n’aurait peut-être pas été utile parce que “si les gens voulaient partir, les barrières les auraient empêchés de pouvoir le faire”.

Après avoir brossé un tableau du besoin d’assistance du service de police d’Ottawa après leur évaluation initiale du fait que le convoi était un événement d’une fin de semaine, Ferguson a été interrogé par un avocat représentant le gouvernement fédéral sur le rôle joué par la Loi sur les mesures d’urgence une fois invoquée. . Elle a dit que c’était “utile”.

LE PERSONNEL OPS ÉTAIT « TALON D’ACHILLE »

Ferguson a indiqué à la commission qu’à son avis, la dotation du SPO était leur «talon d’Achille» tout au long de l’occupation. Elle a déclaré que la pandémie et la vague actuelle d’infections au COVID-19 avaient des impacts considérables sur les niveaux de dotation.

“Je nous décrirais comme étant à genoux et ayant couru un marathon au cours des deux dernières années et demie, et j’avais l’impression qu’ils avaient déplacé la ligne d’arrivée de 100 mètres ou un autre mile et nous avaient donné 200 livres à porter pour arriver à la fin. Donc, le personnel était, je dirais, notre talon d’Achille numéro un dans tout cela. Et donc tous ces gens qui avaient travaillé pendant la semaine précédant le convoi pendant le week-end… Quand le convoi est arrivé, nous essayions de gérer le personnel et d’éliminer les postes. Certains d’entre eux travaillaient jusqu’à 15 heures. Ils étaient épuisés, nous devions donc nous assurer que nos employés avaient du temps libre », a déclaré Ferguson.

Le manque de personnel est devenu un gros risque pour le service, a-t-elle déclaré, car il n’y avait aucune planification d’urgence pour maintenir les niveaux de personnel au-delà du premier week-end. Pour aggraver cela, Ferguson a témoigné qu’il y avait beaucoup de confusion au sein de la force et des directives incohérentes données par les dirigeants.

“Nos planificateurs étaient également des commandants de site sur le terrain, qui essayaient de gérer les choses au niveau très tactique. Et donc je pense que dire que nous luttions est juste et exact.”

Cela s’est poursuivi au cours du deuxième week-end de manifestations, a-t-elle déclaré, déclarant à la commission qu’au 4 février, le service n’avait pas de nouveau plan pour gérer les manifestants.

“Nos planificateurs, je pense, travaillaient à son développement. Mais ils s’occupaient également d’un certain nombre de problèmes réels, éteignant des incendies pour ainsi dire”, a-t-elle déclaré.

Exploitant ce « dysfonctionnement », la Police provinciale de l’Ontario a parfois refusé de déployer des agents pour aider à retirer les camions de l’intersection de Rideau et de Sussex parce que, de l’avis de Craig Abrams, alors directeur des opérations de la Police provinciale de l’Ontario, la sécurité de ses agents était un préoccupation parce que le SPO n’avait pas mis en place une planification suffisante.

LA POLICE D’OTTAWA AVAIT UNE COMMANDE « PEU CLAIRE »

Dans l’une des parties les plus révélatrices de son témoignage, on a demandé à Ferguson de dire si elle était d’accord avec la formulation incluse dans un projet de “plan de démobilisation” à partir du 10 février– quatre jours avant que la Loi sur les mesures d’urgence ne soit invoquée – qui a fait une série de déclarations franches sur l’état dans lequel se trouvait la police d’Ottawa à ce moment-là des manifestations.

Sous une section intitulée « Plan de déploiement », il était indiqué que la situation actuelle était : « Non dirigée par le renseignement ».

Il a également noté que si les officiers avaient “le moral bas” et qu’il y avait de mauvaises communications, les manifestants avaient l’initiative.

Le document indique qu’il y avait «un commandement et un contrôle peu clairs et vagues» et qu’il y avait «un leadership formé non qualifié».

Après avoir parcouru cette section, Ferguson a déclaré à un moment donné que même s’ils avaient un système en place, “nous avions des joueurs qui, vous savez, sautaient ou sautaient dans notre structure de commandement des incidents.”

Parlant de la question du leadership non qualifié, Fergusons a déclaré que le SPO avait perdu beaucoup d’experts en la matière au cours des quatre ou cinq dernières années.

“Et, parce que nous n’avions pas eu de grands événements, vous savez, avec COVID, sans visites présidentielles, aucune de ces choses, nous n’avions pas fléchi ces muscles. Et donc c’était évidemment sans précédent en termes de taille, et le genre de choses auxquelles nous avions affaire », a-t-elle déclaré.

Le document notait également que la police d’Ottawa n’avait “aucune perspective nationale” et que son objectif était “uniquement la maintenance et non la résolution”.

Fergson a témoigné qu’elle s’est souvenue du chef de la police d’Ottawa de l’époque, Sloly, disant: “” Je me fiche de ce qui se passe ailleurs. Ottawa est l’endroit où je dois, vous savez, me concentrer. ” Et, vous savez, de son point de vue, je peux comprendre cela, mais nous savions que lorsque nous avons pris des mesures ici, cela a eu des effets d’entraînement à travers le pays. C’étaient des gens très connectés et réactifs “, a déclaré Ferguson.

L’OPP AVERTI QUE LES POLITICIENS S’ENCOURAGENT

Dans un rapport de situation du 6 février sur le “Projet Hendon”, l’OPP a accordé une attention considérable à certaines des controverses entourant la “dé-plateforme” de la page de financement participatif GoFundMe. L’OPP a averti qu’avec la manifestation attirant l’attention des républicains américains, dont Donald Trump Jr. et Marjorie Taylor-Greene ainsi que d’autres « personnalités publiques controversées, mais très influentes et ultra-conservatrices », cela pourrait accroître le « sentiment anti-gouvernemental ” au Canada et durcir la détermination des manifestants.

Dans ce rapport, la Police provinciale de l’Ontario a également évalué que les manifestants d’Ottawa semblaient « avoir le soutien financier et logistique pour rester en place à long terme ».

Ils ont également noté que “le soutien apparent de personnalités politiques canadiennes est certain d’enhardir davantage ceux qui organisent et participent au blocus, en leur donnant de la crédibilité et en validant leurs tactiques… Tant que le blocus restera en place, il continuera d’attirer des individus et des groupes avec une gamme d’idéologies, d’agendas et de projets différents. intentions dans l’espoir de capitaliser sur la protestation à leurs propres fins.”

La Police provinciale de l’Ontario a averti que le soutien des fonctionnaires serait susceptible de « nourrir et d’encourager les extrémistes aux motivations idéologiques au Canada ».

Interrogé à ce sujet lors de son témoignage du 19 octobre, le surint. Patrick Morris a semblé contredire ce que ses collègues avaient noté, déclarant que bien qu’il ait vu de la rhétorique en ligne et des informations sur les réseaux sociaux concernant les opinions extrémistes des manifestants, il n’était “au courant d’aucune information produite qui étayerait les inquiétudes à cet égard”.

Interrogé à ce sujet par un avocat du gouvernement fédéral qui a souligné d’autres documents qui faisaient référence aux renseignements recueillis sur l’implication de Diagolon et de Farfaada, basée au Québec, dans les manifestations, Morris a déclaré que même si «tout le monde posait des questions sur l’extrémisme, nous ne voyions pas beaucoup de preuves de ce.”

UN TOTAL DE 533 ACCUSATIONS PORTÉES À OTTAWA

Lors de son témoignage le 20 octobre, un document a été déposé en preuve cela a montré que 533 accusations avaient été portées en relation avec le convoi, y compris des accusations d’armes, d’agression contre un agent de la paix ou un agent public, des centaines d’accusations de méfait et d’entrave à l’arrestation.

Après que l’avocat des organisateurs du convoi ait tenté de convaincre Ferguson qu’il n’y avait pas eu d’augmentation des crimes violents dans la ville pendant les manifestations, elle a déclaré qu’elle n’était pas d’accord. Il a ensuite suggéré qu’il n’y avait pas beaucoup d’accusations portées pendant la période des manifestations, ce à quoi Ferguson a noté que même si des accusations n’avaient peut-être pas été portées pour le moment, cela peut être attribué au temps d’enquête nécessaire avant que des accusations ne soient portées.

Revenant sur ce point lors de son contre-interrogatoire, un avocat du SPO a interrogé Ferguson sur la liste des accusations, et elle a noté que pendant la période du 17 au 21 février, lorsque les rues étaient nettoyées après l’invocation de la Loi sur les urgences, 11 paix ou public des officiers ont été agressés.



Avec des fichiers d’Annie Bergeron-Oliver et de Mackenzie Gray de CTV News