Enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence : Faits saillants du témoignage du camionneur Chris Barber

Un nouveau chapitre des audiences publiques de la Commission d’urgence de l’ordre public a commencé mardi, alors que l’enquête nationale sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la loi sur les urgences a commencé à entendre directement les organisateurs de la manifestation “Freedom Convoy”.

Le premier organisateur à prendre position a été le camionneur de la Saskatchewan Chris Barber, qui a été vacciné à la suite du mandat fédéral de vaccination transfrontalière contre la COVID-19, et est devenu peu après l’un des premiers organisateurs du convoi.

Après avoir passé des semaines à manifester dans la capitale nationale, le 17 février, Barber a vu ses comptes bancaires gelés et a été arrêté pour plusieurs chefs d’accusation. Il devrait être jugé en septembre 2023, mais comme il l’a dit mardi: “Pour autant que je sache, nous faisions tout dans le cadre de la loi.”

Qu’il s’agisse de décrire comment il ressentait qu’il y avait une “lutte de pouvoir” entre diverses factions de manifestants, du rôle que TikTok a joué dans le déclenchement des convois à travers le Canada, et une concession que le klaxon l’ennuyait, voici quelques moments clés de son témoignage de mardi .

‘ENTIÈREMENT BIO’

Invité à expliquer à la commission comment exactement le “convoi de la liberté” s’est réuni en un “rouleau lent” ou convoi de camions de transport pour voyager à travers le Canada jusqu’à Ottawa, Barber a déclaré que c’était “complètement organique”.

“Tout s’est littéralement mis en place… Je crois qu’il s’est écoulé environ deux semaines entre le moment où nous avons commencé à en parler et le moment où nous sommes partis. C’était extrêmement rapide”, a-t-il déclaré.

Interrogé sur qui dirigeait l’organisation, Barber a répondu qu’il n’y avait pas un seul leader. Bien qu’il ait nommé Brigitte Belton, Tamara Lich, Pat King et James Bauder de Canada Unity comme étant impliqués dès le départ.

“C’était un groupe d’organisateurs… Nous avons eu des gens dans chaque province qui se sont mobilisés, nous avons eu des aides dans chaque province. C’était tout, tout le monde s’est réuni.”

Barber, qui faisait partie du convoi occidental, a témoigné plus tard comment les camionneurs, venant de différentes directions, utilisaient des radios pour se coordonner alors qu’ils convergeaient vers la capitale. « Tout était bien orchestré.

“C’ÉTAIT UNE LUTTE POUR LE POUVOIR”

Cependant, ce rassemblement “organique” a semblé éprouver une certaine tension à mesure que les protestations augmentaient, a déclaré Barber.

Barber a déclaré à la commission qu’il savait que certains participants étaient venus à Ottawa pour chercher plus que la fin des mandats COVID-19, et ces programmes concurrents semblaient causer des frictions.

Barber a témoigné que, alors que le “groupe central de camionneurs réels” est resté ensemble, d’autres organisations ont installé un camp et cela est devenu une lutte pour le contrôle.

“C’était une lutte de pouvoir la plupart du temps”, a déclaré Barber. Il a cité les factions “Taking Back our Freedoms” et “Canada Unity” comme exemples.

Canada Unity était un groupe dirigé par Bauder, qui, selon Barber, était impliqué depuis le début, et a tenté de faire avancer un “protocole d’entente” (PE) pour que le Sénat et la gouverneure générale Mary Simon se joignent à eux pour former un comité à l’ordre. la révocation des restrictions COVID-19 et des mandats de vaccination. Une telle suggestion n’est pas réalisable dans le cadre des processus démocratiques actuels.

Alors que les manifestations se poursuivaient et que le premier ministre Justin Trudeau refusait de rencontrer les manifestants, le protocole d’entente a évolué, certains suggérant qu’ils tentent de former une coalition avec les partis d’opposition et l’implication de Simon, pour renverser le gouvernement.

Lorsqu’on lui a demandé quel était son problème avec Canada Unity, Barber a déclaré qu’il n’aimait pas leur protocole d’entente, bien qu’il ait également témoigné qu’il ne l’avait jamais lu et n’avait pas l’intention de le faire. Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait qu’il ne préconise un changement de pouvoir antidémocratique au Canada, Barber a déclaré qu’il “avait entendu des rumeurs des deux côtés”.

Pendant les manifestations, Barber et d’autres manifestants ont fait des efforts pour se distancer de Canada Unity en raison de l’attention qu’il recevait. Après avoir recueilli 320 000 signatures, Canada Unity a retiré le protocole d’entente, affirmant qu’il « ne reflète pas l’esprit et l’intention du Freedom Convoy ».

Et, après que l’attention ait été portée sur la suggestion de King selon laquelle les manifestations se termineraient “par des balles”, la commission a appris que Barber était impliqué dans des discussions sur la question de savoir si King devait être renvoyé chez lui.

Cependant, des témoignages ont indiqué que Barber avait des inquiétudes au sujet des camions que King avait amenés avec lui s’il devait être invité à partir.

“La crainte était-elle que si M. King était renvoyé chez lui ou invité à ne pas participer, que ses partisans cesseraient également de participer?”, A demandé un avocat de la commission.

“Cela aurait été une bonne supposition, oui”, a répondu Barber.

En fin de compte, Barber a déclaré qu’il avait donné à King le bénéfice du doute en ce qui concerne l’attention des médias qu’il recevait, reconnaissant qu’à un moment donné, il avait envoyé un texto à Lich que Barber avait aussi “des squelettes dans le placard”. Cela, a-t-il dit, faisait référence à son comportement en ligne.

TRAÎNE ET LE RÔLE DE TIKTOK

Barber a déclaré à la commission qu’il “était un troll sur Internet depuis de nombreuses années” et qu’il était courant pour lui de jongler avec plusieurs comptes car il “deviendrait constamment banni pour avoir publié des choses inappropriées ou des choses qui allaient à l’encontre des normes de la communauté”.

Cependant, Barber a témoigné qu’il semblait utiliser le convoi pour « grandir » et que venir à Ottawa avait changé sa perspective. “C’était une foule si diversifiée de personnes… Cela m’a changé.”

Au cours de son témoignage, Barber a été interrogé sur le rôle que les médias sociaux ont joué dans la façon dont il s’est impliqué dans les manifestations et a ensuite utilisé sa plate-forme pour la promouvoir.

Il a témoigné qu’il s’était impliqué pour la première fois après avoir été approché par Belton, sur TikTok, début janvier.

“La communication a commencé à partir de là”, a-t-il déclaré, décrivant comment avant le convoi, il utilisait déjà l’application pour publier du contenu “très en colère” sur les restrictions de COVID-19.

Barber a également témoigné que, alors qu’il continuait à utiliser son compte TikTok pendant les manifestations pour communiquer à la fois avec d’autres manifestants et pour diffuser plus largement la scène à Ottawa, son nombre d’abonnés est passé d’environ 30 000 à 170 000.

Décrivant la scène comme “chaos”, Barber a déclaré que “la seule chose” qu’il pouvait faire était de diffuser des vidéos demandant de l’ordre car elles ne venaient pas perturber la ville.

Cependant, les efforts autoproclamés de Barber pour rassembler les manifestants ont été contredits lorsqu’il s’agissait de parler du klaxon.

Klaxon klaxonnant ” m’a agacé “

Barber a également été interrogé mardi s’il estimait que le klaxon incessant était une forme de protestation pacifique.

Voici ce qu’il a dit :

“Je considérais le klaxon comme une forme d’excitation, plus qu’une protestation pacifique. Je serai le premier à admettre que les klaxons m’ont ennuyé. J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour essayer d’arrêter les klaxons. J’ai mis diffusait régulièrement plusieurs vidéos disant “stop”, surtout après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du tribunal”, a-t-il déclaré.

Un avocat du convoi a ensuite diffusé l’une des vidéos TikTok de Barber qui le montre en train de rire alors que les klaxons des camions retentissent en arrière-plan.