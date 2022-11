Enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence : Faits saillants du témoignage de l’avocat du convoi

Les témoignages d’acteurs clés des manifestations du “Freedom Convoy” se poursuivent à Ottawa mercredi, avec l’audition par la Commission d’urgence de l’ordre public de l’avocat Keith Wilson, et plus tard de quelques-uns des visages des manifestations, Tom Marazzo et Pat King.

Le coup d’envoi des audiences publiques de mercredi sur l’invocation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence a été l’avocat du convoi Keith Wilson, qui est arrivé à Ottawa pour fournir un soutien juridique aux principaux organisateurs, dont Tamara Lich et Chris Barber, mais est rapidement devenu une figure centrale, impliqué dans les négociations autour du déménagement camions près de la queue des manifestations.

Wilson s’est appuyé sur l’image peinte pour le commissaire Paul Rouleau de l’événement d’une semaine comme un “environnement très rapide et chaotique, avec tant de problèmes interpersonnels survenant entre les joueurs ou de problèmes logistiques”.

Avec plus de témoignages à venir, voici les faits saillants de l’audience de mercredi, jusqu’à présent.

WILSON APPELLE ‘HANGERS-ON’

À divers moments de son témoignage, Wilson a appelé ce qu’il considérait comme des personnages étranges et des « accros » prenant part à des événements à Ottawa, et est allé jusqu’à suggérer que certaines personnes impliquées y participaient pour « détourner le message » ou essayer pour obtenir une part des millions de dollars de dons.

“Ce que j’ai observé, c’est que différents groupes essayaient de prendre le contrôle. Et ce que j’ai observé et que je crois être vrai, c’est que certains essayaient de prendre le contrôle parce qu’ils voyaient la hiérarchie organique et plate, en grande partie, du convoi, et voulaient faire plus de succès et ont estimé qu’ils avaient la capacité d’organisation pour le faire. D’autres groupes semblent vouloir transformer le “Freedom Convoy” en leur propre événement “, a déclaré Wilson. “Et j’ai eu la nette impression de certains autres qu’ils essayaient de mettre la main sur ce qui représentait à ce moment-là 10 millions de dollars de dons.”

Un exemple des «personnes étranges» que le convoi a attirées était un «coven de sorcières» dont Wilson a témoigné qu’il «faisait des choses étranges en séance et brûlait des choses dans le hall». Il a également mentionné QAnon.

“Comme des papillons de nuit à une flamme”, a déclaré Wilson. “C’était un effort constant de la part de Mme Lich et de M. Barber et d’autres pour les repousser, pour ainsi dire. Je me souviens avoir lu des documents dans le dossier où le SCRS et la GRC avaient également intercepté des communications et étaient parvenus à la même conclusion, qu’il y avait était un effort concerté du groupe dominant pour résister à ces parasites.”

LE MÉMORANDUM ÉTAIT ‘UN NON-SENS JURIDIQUE’

Wilson a été interrogé mercredi sur le “protocole d’entente” (PE) controversé et finalement abandonné d’Unité Canada qui suggérait que les manifestants pourraient demander au Sénat et à la gouverneure générale Mary Simon de se joindre à eux pour former un comité chargé d’ordonner la révocation des restrictions liées au COVID-19 et mandats de vaccination.

Comme la commission l’a déjà entendu, les principaux organisateurs du convoi ont tenté de se distancer de la proposition, qui s’est ensuite transformée en une suggestion selon laquelle les manifestants pourraient former une coalition avec les partis d’opposition et l’implication de Simon pour renverser le gouvernement.

Voici le point de vue de Wilson à ce sujet :

“La première chose qui est évidente à ce sujet est qu’un protocole d’entente dans son concept juridique le plus simple exige que toutes les parties le signent. Et il était évident que les lignes de signature sur la dernière page n’allaient pas être signées par le gouverneur général ni par quelqu’un du Sénat… Lorsque le conseil m’a demandé de les informer à ce sujet… J’ai expliqué qu’il n’y a que deux façons dont les gouvernements changent dans notre système parlementaire. La première est lorsque le premier ministre contacte le gouverneur général et dissout le Parlement, et a demandé que La deuxième, dans la tradition parlementaire, est qu’un projet de loi est identifié comme un vote de confiance et que le Parlement vote pour rejeter le projet de loi… Cette idée qu’un certain nombre de personnes pourraient signer un document et qui obligerait ou inciterait et conduirait d’une manière ou d’une autre à un changement de gouvernement, ai-je expliqué de manière constante et répétée, est un non-sens juridique.”

DÉPLACEMENT DE CAMIONS DESTINÉS À DÉGAGER LE CHEMIN POUR LA RÉUNION

Wilson – qui a joué un rôle dans les négociations avec la ville d’Ottawa pour voir certains camions quitter les quartiers résidentiels quelques jours seulement avant l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence – a longuement expliqué mercredi comment l’accord a été conclu et comment les organisateurs du convoi ont tenté de tirer parti la concentration de camions dans et autour de la rue Wellington en face de la Colline du Parlement.

“Ce que nous espérions arriver, c’est que le succès que nous pensions pouvoir obtenir avec l’arrangement et l’accord avec le maire, car si cela réussissait, nous aurions fait nettoyer le centre-ville d’ici mercredi, mais pour Wellington… Cela concentrerait la protestation maintenant sur le gouvernement fédéral, et ensuite le gouvernement fédéral serait encouragé par le fait que les camionneurs se sont révélés être des courtiers honnêtes. Et cela conduirait à une réunion avec certains ministres fédéraux », a déclaré Wilson.

« Il n’y avait pas une forte volonté d’avoir une rencontre avec le premier ministre. C’était plutôt avec les ministres, et qu’on pouvait s’entendre sur un processus de présentation formelle de mémoires et d’informations et d’informations scientifiques à l’appui, et d’informations comparatives parce que le Canada était un anomalie en ce moment en termes de nos mandats… pour essayer de persuader le gouvernement de revoir ses politiques.

LA POLICE ET LES MPS DONNENT DES RENSEIGNEMENTS AU CONVOI ?

Un autre développement notable lors des audiences de mercredi a été que Wilson a déclaré à la commission qu’il y avait “de nombreuses fois” que le “centre d’opérations” du convoi recevrait des informations de “diverses sources policières”.

Ce témoignage s’appuyait sur ce qu’il avait dit à la commission lors d’un pré-entretien, à savoir qu’alors qu’il “ignorait les sources”, le “Freedom Convoy” “recevait des informations divulguées des forces de l’ordre”.

Wilson a indiqué que même si cela s’est produit “plusieurs fois”, la police a fini par comprendre et a tenté d’envoyer de fausses informations pour tenter de découvrir la source des fuites. La commission a entendu des témoignages antérieurs selon lesquels le Service de police d’Ottawa a cherché à savoir si certains de ses agents soutenaient les manifestations.

Au cours d’une autre partie du témoignage de Wilson alors qu’il était contre-interrogé par un avocat du gouvernement fédéral, il a déclaré que vers le 12 février, les manifestants commençaient à entendre des “rumeurs” selon lesquelles le gouvernement fédéral envisageait d’invoquer la loi fédérale sur les mesures d’urgence.

Le 13 février, CTV News a rapporté pour la première fois que, selon une entrevue avec le ministre de la Protection civile Bill Blair, le gouvernement fédéral était prêt à invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour voir les protestations et les blocages des convois de camionneurs. Les pouvoirs extraordinaires ont ensuite été promulgués le 14 février.

Interrogé par l’avocat fédéral qui a dit aux dirigeants de la manifestation que le gouvernement envisageait d’utiliser la loi, Wilson a déclaré qu’il ne s’en souvenait pas. Il ne se souvenait pas non plus d’aucune documentation dont il disposait pour étayer cette affirmation.

“Mais je me souviens de la source qu’ils ont relayée, et ils ont indiqué qu’ils avaient entendu certains députés dire qu’il y avait eu des discussions actives au Parlement sur le fait que le Premier ministre envisageait d’utiliser la loi sur les urgences. Donc, des députés, certains députés avaient partagé avec le peuple impliqués dans le convoi, et ils me l’ont signalé », a déclaré Wilson.



