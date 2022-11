Enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence : Faits saillants du SCRS, témoignage de Blair

La dernière semaine d’audiences publiques dans le cadre de l’enquête de la Commission d’urgence de l’ordre public sur les manifestations du “convoyage de la liberté” a débuté lundi avec le témoignage d’un panel des plus hauts responsables de la sécurité et du renseignement du pays.

Au cours de leur comparution, le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), David Vigneault, la sous-directrice des opérations du SCRS, Michelle Tessier, et la directrice exécutive du Centre intégré d’évaluation du terrorisme, Marie-Hélène Chayer, ont discuté de l’évolution de la compréhension de ce qui constitue une menace à la sécurité nationale et du type de suivi des risques d’extrémisme violent à motivation idéologique (IMVE) qu’ils ont mené en relation avec le convoi.

Compte tenu de la nature sensible de leur travail, certains de leurs témoignages se déroulaient auparavant à huis clos. Mais, au cours de leurs heures de témoignage public, une révélation majeure est survenue : malgré les avertissements précédents concernant le non-respect d’un certain seuil de menace pour la sécurité nationale, le SCRS a finalement informé le gouvernement fédéral que mettre fin aux manifestations du “convoyage de la liberté” nécessitait des pouvoirs sans précédent.

Lundi prochain, le premier des principaux témoins politiques à prendre la parole sera le ministre de la Protection civile, Bill Blair.

Voici les principaux points à retenir du témoignage de lundi, jusqu’à présent.

MALGRÉ LE SEUIL DE « SÉCURITÉ NATIONALE » DU SCRS, IL FAUT AGIR

Lors du témoignage de lundi, la plus grande révélation du panel du SCRS a été lorsque la commission a entendu que le directeur de l’agence, Vigneault, avait déclaré au premier ministre Justin Trudeau le 13 février que l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence « était en effet nécessaire ».

Cela est venu alors qu’il cherchait à mettre plus de contexte autour d’un avertissement qu’il avait lancé dans les jours précédant l’invocation de la loi sur les mesures d’urgence – dont la commission avait déjà entendu parler – selon lequel, selon son évaluation, “il n’existait pas de menace pour la sécurité du Canada tel que défini par le mandat légal du service.

Cette seule ligne est devenue une fixation clé à la commission des convois. Cela a suscité une série de questions à de récents témoins fédéraux sur l’écart entre les directives du SCRS et Trudeau déclarant une urgence d’ordre public national, définie dans la Loi sur les mesures d’urgence comme “une urgence qui découle de menaces à la sécurité du Canada”.

L’expression « menaces à la sécurité du Canada » a le sens que lui donne l’« article 2 » de la Loi sur le SCRS, dont la portée est beaucoup plus limitée — principalement l’espionnage ou le sabotage, les activités influencées par l’étranger, l’extrémisme violent à motivation idéologique ( IMVE), le terrorisme – que la prise en compte plus large des menaces à la sécurité nationale prises en compte par le gouvernement fédéral en invoquant la Loi.

Lundi, Vigneault a témoigné qu’il était d’accord avec d’autres hauts fonctionnaires fédéraux que la définition de la «section 2» de la menace à la sécurité du Canada avait besoin d’être modernisée, étant donné qu’elle a été promulguée il y a près de 40 ans. Cela confirme le témoignage de la conseillère à la sécurité nationale et au renseignement Jody Thomas et de la greffière du Conseil privé Janice Charette.

La position de Vigneaut est conforme au témoignage de la semaine dernière du conseiller à la sécurité nationale du PMJT, Jody Thomas, et de la greffière du Conseil privé, Janice Charette, qui ont déclaré que l’interprétation de l’art. 2 de la Loi sur le SCRS était plus large dans le contexte de la Loi sur les mesures d’urgence. https://t.co/YvJCeLoUyf —Glen McGregor (@glen_mcgregor) 21 novembre 2022

Il a déclaré que même si le SCRS ne croyait pas que le « convoi de la liberté » constituait une menace pour la sécurité nationale en vertu de la Loi sur le SCRS, cette norme ne concernait que l’exigence du SCRS d’ouvrir de nouvelles enquêtes.

Lorsqu’il a appris que la Loi sur les mesures d’urgence s’appuyait sur la même définition, il en est venu à comprendre après s’être entretenu avec le ministère de la Justice que l’interprétation juridique était différente. Et, que lorsque le contexte plus large de ce qui se passait avec les manifestations a été pris en compte, sur la base de tout ce qu’il avait vu jusque-là, les pouvoirs extraordinaires étaient nécessaires et il en a communiqué autant aux décideurs.

Cette révélation a été taquinée lors de l’audience publique, mais est venue en premier dans son témoignage à huis clos. Lorsqu’un avocat de la commission a demandé à Vigneault de confirmer et de développer ce qu’il avait dit à la commission à huis clos, voici ce qu’il a dit, en partie.

“On m’a assuré que vous savez, il y avait une compréhension distincte… Les limites de la Loi sur le SCRS, les mêmes mots, basés sur l’interprétation juridique, la jurisprudence, les décisions des tribunaux fédéraux, etc., il y avait une compréhension très claire de ce que ces mots dans les limites de la Loi sur le SCRS. Et ce qui m’a rassuré, c’est qu’il y avait, vous savez, dans le contexte de la Loi sur les mesures d’urgence, il devait y avoir une interprétation distincte basée sur les limites de cette loi.

Cherchant à clarifier davantage, un avocat de la commission a alors demandé : “Si je comprends la façon dont vous avez réuni ces deux éléments, que si vous prenez une définition plus large, puis que vous regardez plus largement, vous obtenez le conseil que vous avez donné à le premier ministre de votre conviction qu’il était nécessaire d’invoquer la loi ? »

“Oui, c’est ça. C’est exactement ça”, a répondu Vigneault, en suggérant qu’il est temps de mettre à jour la Loi sur le SCRS.

50 POUR CENT DES RESSOURCES DU SCRS CONCENTRÉES SUR IMVE

Dans une autre partie du résumé de l’audience ex parte des témoins du SCRS détaillant comment le SCRS enquête sur IMVE, “une augmentation significative” de l’activité d’enquête de l’agence en raison de la montée de l’IMVE et des effets de la pandémie a été révélée. Plus précisément, environ 50 % des ressources antiterroristes du SCRS sont maintenant consacrées à la gestion de ce type de menace.

“La pandémie de COVID-19 a exacerbé les récits xénophobes et anti-autorité conduisant à la montée des théories du complot, de la désinformation et de la désinformation en ligne”, lit en partie le résumé.

Tessier dit que les critères IMVE du SCRS impliquent une croyance ferme en une idéologie qui comprend une volonté de tuer ou d’inciter les autres à tuer, une menace de violence grave, une tentative d’infliger un changement sociétal – Judy Trinh (@judyatrinh) 21 novembre 2022

Décrivant leur approche de l’IMVE comme un « entonnoir », le SCRS a témoigné que le large éventail d’opinions extrêmes « affreuses, mais légales » serait au sommet de cet entonnoir, et la portée de l’activité qui déclencherait une enquête telle que la planification d’agir dessus, serait le fond étroit de cet entonnoir.

Citant des exemples récents de meurtres de masse à motivation idéologique au Canada, Tessier a déclaré que, comme ils ont vu une augmentation, ils ont réaffecté leurs ressources pour “enquêter sur ce que nous considérons comme une menace très importante et croissante”.

Tessier a témoigné qu’il peut être “difficile de savoir quand quelqu’un va passer de l’espace en ligne à l’espace physique”.

“Ce n’est souvent pas nécessairement la personne qui publie la rhétorique, mais la personne qui la consomme qui peut décider de se radicaliser puis d’agir”, a-t-elle déclaré.

Le SCRS a déclaré à la commission que, tout au long des manifestations, le niveau de menace global au Canada est resté « moyen ».

“PRENDRE D’assaut” LA COLLINE ET LE DRAPEAU EXTREMISTE INTEL

Dans le même ordre d’idées, la commission a appris lundi qu’à la fin janvier, avant l’arrivée du convoi à Ottawa, le SCRS avait rédigé une évaluation pour le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, au sujet de la manifestation qui signalait les bavardages en ligne sur la « prise d’assaut des édifices de la Colline du Parlement » et la présence potentielle d’extrémistes. acteurs.

Le briefing a également averti que même si les organisateurs avaient l’intention d’organiser une manifestation pacifique, “il y a des indications” que les acteurs de l’IMVE qui faisaient partie du mouvement anti-mesures de santé publique avaient “exprimé leur intérêt à se rendre à Ottawa pour soutenir le convoi”, et le L’événement a présenté une opportunité pour ceux qui sont inspirés par IMVE de “s’engager dans des activités de menace”.

“Nous avions déjà connaissance d’un certain nombre de personnes au Canada qui se livraient à des activités qui atteignaient notre seuil de [section 2c] enquêtes. Et donc nous étions conscients que certaines de ces personnes étaient intéressées à prêter beaucoup d’attention au convoi et à essayer de comprendre, vous savez, ce que cela signifiait », a déclaré Vigneault, ajoutant qu’ils cherchaient à voir s’il y aurait des menaces d’acteurs isolés lors des manifestations.

Il a également noté qu’à ce moment-là, le SCRS n’était au courant « d’aucun complot ou plan tangible de violence grave ».

Invité à en parler, Vigneault a déclaré qu’il n’y avait aucun risque dont ils étaient conscients à l’époque.

“Ce que je pense qu’il est très important de retenir dans cet événement et d’autres événements du genre que nous avons vu aux États-Unis et dans d’autres démocraties, c’est qu’il pourrait y avoir une tournure très rapide des événements. Vous savez, il pourrait y avoir une tournure très rapide radicalisation ou un changement de dynamique », a-t-il dit.

Parcourir les documents déposés jusqu’à présent aujourd’hui. Voici ce que le SCRS disait avant l’arrivée du convoi, puis en relation avec les drapeaux/images vus une fois qu’ils ont atterri dans la capitale. pic.twitter.com/WZb63JpVKO – Rachel Aiello (@rachaiello) 21 novembre 2022

Puis, dans un briefing début février – étiqueté secret mais déclassifié pour la commission – axé sur “l’imagerie et la signification des drapeaux”, l’agence a noté que si le SCRS a déclaré qu’il y avait un petit nombre de drapeaux qui “reflétaient des visions du monde racistes et sectaires”. ils constituaient toujours « une menace pour le tissu de la société canadienne ».

Citant les drapeaux nazis, “Ne marchez pas sur moi” et les drapeaux confédérés comme exemples, le SCRS a déclaré que si la présence de drapeaux liés à des groupes extrêmes n’était “pas nécessairement le reflet de l’appartenance à un groupe du porteur, ils pourraient être utilisés pour le rendre semblent que leur cause ou croyance était plus organisée ou répandue qu’elle ne l’est en réalité.

Quant à la prévalence des drapeaux canadiens lors des manifestations, le SCRS a interprété cela comme une indication de patriotisme, suggérant que ceux qui agitaient le drapeau canadien à l’envers étaient “probablement une indication de la conviction du porteur que la nation est en détresse”.