Enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence : faits saillants des responsables de la sécurité publique

La Commission d’urgence de l’ordre public a commencé à entendre des responsables fédéraux pour la première fois lundi, alors qu’elle poursuit l’enquête sur l’invocation par le gouvernement fédéral de la loi sur les urgences pour mettre fin aux manifestations du “Freedom Convoy”.

Les premiers à la barre des témoins lundi étaient Rob Stewart et Dominic Rochon. Tous deux travaillaient pour le ministère de la Sécurité publique – qui est également responsable de la sécurité nationale et de la gestion des urgences – lors des manifestations de janvier et février.

Stewart était le sous-ministre et Rochon était le sous-ministre adjoint principal de la Direction générale de la sécurité nationale et de la cybersécurité de la Sécurité publique. Au cours de leur témoignage, les deux hommes ont parlé de leurs rôles, du fait que le gouvernement fédéral n’avait pas prévu que le convoi serait aussi important et resterait aussi longtemps à Ottawa qu’il l’a fait, et de la façon dont ils pensaient qu’il y avait des lacunes dans la collecte d’informations et de renseignements.

Les deux fonctionnaires ont récemment occupé d’autres rôles au sein du gouvernement fédéral.

Ensuite, la commission a entendu Cindy Termorshuizen, responsable d’Affaires mondiales Canada, et Joe Comartin, qui était consul général du Canada à Detroit pendant les manifestations.

Leur témoignage a évoqué la dynamique internationale, l’attention et la désinformation entourant les manifestations, l’impact des blocus frontaliers, les conversations qu’ils ont eues avec des responsables américains et les inquiétudes concernant les efforts de financement participatif étrangers. Au cours de leur témoignage, des images d’organisations de presse internationales, dont Fox News et CNN, ont été diffusées, démontrant à quel point les manifestations étaient largement regardées à travers le monde.

Toute cette semaine, la commission doit entendre les hauts fonctionnaires fédéraux parler de l’utilisation par le gouvernement de la Loi sur les mesures d’urgence et du rôle que divers ministères ont joué dans la coordination du renseignement et de l’information entre les ministères, à divers niveaux de gouvernement et aux organismes d’application de la loi. avant de lancer l’appel à promulguer des pouvoirs sans précédent.

Voici un résumé des moments clés des témoins de lundi.

LE SCRS A DIT QUE LE CONVOI N’ÉTAIT PAS UNE MENACE À LA SÉCURITÉ EN VERTU DE LA LOI

L’un des enseignements les plus notables de l’audience de lundi est survenu lors du contre-interrogatoire des deux témoins de la sécurité publique, par un avocat représentant les principaux organisateurs du “Freedom Convoy”.

En extrayant les preuves fournies à l’enquête par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), la commission a appris que le directeur de l’agence, David Vigneault, avait prévenu dans les jours qui ont précédé l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence qu’« il n’existait pas de menace à la sécurité du Canada tel que défini par le mandat légal du service.

Le SCRS était d’avis que cet extrémisme violent à motivation idéologique (IMVE) n’était pas une menace posée par les manifestations, et qu’au milieu des manifestations anti-COVID-19 et antigouvernementales, il n’avait évalué «aucun indicateur que des acteurs connus de l’IMVE prévoyaient de se livrer à la violence ».

Cela semblait être en contraste direct avec l’affirmation du gouvernement fédéral dans son invocation de la Loi sur les mesures d’urgence, que les manifestations constituaient une menace pour la sécurité nationale, la menace de violence politique étant l’un des facteurs.

Voici l’évaluation du SCRS sur la menace du Freedom Convoy le 3 février. Le SCRS a déterminé qu’il n’y avait “aucun indicateur” d’extrémisme violent à motivation idéologique (IMVE), mais craint que l’invocation de la loi sur les mesures d’urgence ne conduise à une plus grande radicalisation et à une augmentation du nombre de Canadiens ayant des opinions anti-gouvernementales . pic.twitter.com/jK8hqcVQg7 – Judy Trinh (@judyatrinh) 14 novembre 2022

Selon la Loi sur les mesures d’urgence, une urgence d’ordre public – le type d’urgence que le gouvernement fédéral a déclaré – doit être une urgence qui découle « d’une urgence qui découle de menaces à la sécurité du Canada et qui est si grave qu’elle est une urgence nationale ». .”

Mais selon le témoignage du directeur du SCRS – une pré-entrevue avant son témoignage public la semaine prochaine – il était d’avis qu’« à aucun moment » la manifestation n’a représenté une menace pour la sécurité du Canada, et qu’il n’y a pas eu de signes d’ingérence d’un État étranger, puisque ces facteurs sont définis dans la Loi sur le SCRS.

En réponse à cela, les témoins de lundi ont cherché à faire valoir que le gouvernement n’avait pas à déterminer une menace à la sécurité nationale sur la base de la définition étroite énoncée par le SCRS et que, de l’avis du cabinet, le seuil était atteint.

« En matière de sécurité nationale, nous ne recherchons pas une menace spécifique, comme une menace terroriste. Mais plutôt l’impact de la capacité du Canada à maintenir la sécurité de ses institutions, de sa démocratie, de sa population, de son économie. La résilience de toutes ces choses”, a déclaré Rochon, qualifiant le renseignement de “pas infaillible”.

“Ce n’est pas parce que vous avez un élément de preuve ou plutôt un élément de renseignement que vous avez une image complète. Et cela devient une mosaïque très difficile à essayer de rassembler en termes de collecte de renseignements émanant du SCRS, émanant des forces de police, émanant de l’Agence des services frontaliers du Canada. Rassembler cette image pour déterminer s’il existe une menace à la sécurité nationale est une proposition différente que d’indiquer si oui ou non le SCRS avait spécifiquement des preuves d’un extrémisme violent atteignant son seuil », a-t-il déclaré.

‘OÙ EST L’ONTARIO?’

S’appuyant sur un thème déjà bien établi qui ressort de ces audiences—la frustration du gouvernement fédéral face à l’absence apparente de l’Ontario—la commission a appris lundi que les responsables de la sécurité publique estimaient qu’il n’était «jamais clair si le gouvernement de l’Ontario était prêt à aider Ottawa», et que l’Ontario était “traitant Ottawa comme Washington, DC”

Lorsqu’un avocat de la commission lui a demandé d’expliquer ce qu’il entendait par là, Stewart n’a pas vraiment précisé, bien qu’il semble qu’il s’agissait soit d’un effort pour indiquer à quel point la situation n’était pas de leur ressort dans l’esprit de l’Ontario, soit il offrait un exemple de la façon dont une autre capitale gère la compétence pour contrôler les manifestations. Voici ce que Stewart a dit, en partie.

Stewart dit que la province traitait Ottawa comme Washington DC – comme s’il s’agissait strictement d’un problème fédéral et local.

Caché en arrière-plan dans l’appel avec les ministres, il y avait “Où était l’Ontario?”

Voir int. note récapitulative ci-dessous pic.twitter.com/B3Q9PNQBvr – Judy Trinh (@judyatrinh) 14 novembre 2022

« Nous parlions d’une situation où il était clairement devenu incontrôlable et qui était devenu illégal. Et malgré le fait que la police d’Ottawa était soutenue par la Police provinciale de l’Ontario et la GRC, il y avait clairement plus à faire – et finalement était… d’ajouter, vous savez, des outils et des pouvoirs pour faire face à la situation.

“N’AVAIT PAS L’INTENTION” DE MOBILISER LES MILITAIRES

S’appuyant sur un domaine qui a retenu l’attention à la fin de la semaine dernière – les réflexions sur l’engagement de l’armée – lundi, la commission a appris que le 6 février, le sous-ministre de la Sécurité publique de l’époque avait confirmé au directeur de la Ville d’Ottawa, Steve Kanellakos, que le gouvernement fédéral ” n’avait aucune intention » de mobiliser des troupes pour faire face aux protestations qui s’étaient enracinées dans le centre-ville.

Ce témoignage survient après la semaine dernière, lorsque des notes écrites de l’un des principaux assistants du premier ministre Justin Trudeau ont été déposées en preuve indiquant que jusqu’à l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence, la position du premier ministre était que l’appel à l’armée restait une « dernière station balnéaire.”

Ce détail du chef de cabinet adjoint du CPM, Brian Clow, faisait partie de la prise de notes qu’il a faite lors d’un appel clé entre les gouvernements fédéral et provincial le 14 février, quelques heures seulement avant l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence, dans laquelle tous les premiers ministres ont offert leurs points de vue variés sur les pouvoirs à venir.

Selon les notes de Clow, Trudeau a déclaré que “l’armée est le dernier recours”, en répondant aux préoccupations soulevées par la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, qui est citée dans les notes de Clow comme ayant déclaré : “Je ne veux vraiment pas voir d’effusion de sang”.

“Je soutiens les mesures d’urgence, mais si vous pensez à l’armée, consultez-nous à nouveau”, a déclaré Cochrane.

Là-dessus, ils étaient d’accord, a indiqué Trudeau.

Au milieu des manifestations, Trudeau avait également clairement indiqué publiquement que la perspective rarement envisagée de faire appel aux Forces armées canadiennes n’était pas activement envisagée.

L’une des façons dont l’armée a aidé, a-t-on appris lundi, a été de livrer des rations alimentaires au Service de protection parlementaire pendant les manifestations. Selon les preuves présentées, le 16 février, le gouvernement fédéral a reçu une demande d’assistance de la force responsable de la sécurité de la Colline du Parlement demandant 1 200 rations alimentaires non périssables pour leurs employés dans la “zone rouge” car ils étaient épuisés.

La demande a été approuvée le 18 février et, le 19 février, les Forces armées canadiennes ont livré les rations.

PRÉOCCUPATION DU MODÈLE DE CONVOI “EXPORTÉ”

Cindy Termorshuizen écoute Joe Comartin répondre à une question lors de la Commission d’urgence sur l’ordre public, à Ottawa, le lundi 14 novembre 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Adrian Wyld

Au cours du témoignage axé sur Affaires mondiales Canada, les témoins ont été interrogés sur un courriel envoyé par un haut fonctionnaire d’Affaires mondiales le 14 février qui notait que les « messages de haut niveau » dont discutaient les responsables canadiens au sein de ce ministère le jour de la Loi sur les mesures d’urgence a été invoqué.

“GAC continue de surveiller la situation aux États-Unis et dans le monde. Préoccupé par le fait que le” modèle “canadien est exporté et que le drapeau canadien est utilisé à mauvais escient comme symbole pour alimenter les manifestations dans les capitales du monde entier. (par exemple, France, Belgique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande.)” lire la note, en partie.

Interrogé sur ce sentiment, Termorshuizen a déclaré: “L’une des choses qui nous inquiètent toujours est la réputation du Canada à l’étranger. Et c’est pour un certain nombre de raisons. D’un point de vue économique, nous sommes une économie très dépendante du commerce et des investissements… Nous devons donc maintenir une réputation solide et positive en tant que lieu où les gens peuvent commercer, investir et faire des affaires en toute sécurité. Et une partie de ce genre de climat positif de commerce et d’investissement est un climat où la loi est respectée. Et donc, clairement ce que nous avons constaté au cours de cette période un défi très important à la loi, tant aux postes frontaliers importants que dans certaines de nos grandes villes, y compris Ottawa. »

“Je pense que nous étions également très préoccupés d’un point de vue de réputation plus large que notre drapeau soit utilisé dans certaines de ces manifestations imitées qui se déroulaient dans le monde entier. Le drapeau est un symbole de notre pays et il était utilisé, franchement, comme un symbole de défi à la loi. Et nous étions très préoccupés par ces impacts sur la réputation », a-t-elle poursuivi.

Avec des fichiers de Judy Trinh de CTV National News