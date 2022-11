Enquête sur la loi sur les mesures d’urgence: Dichter a aidé à promouvoir une collecte de fonds crypto

OTTAWA –

Benjamin Dichter dit qu’il a aidé à promouvoir et à coordonner une collecte de fonds en crypto-monnaie pour les manifestants qui sont descendus à Ottawa pour s’opposer aux mandats de COVID-19 l’hiver dernier.

Il raconte à une enquête publique qu’il s’est rendu dans la capitale en janvier à l’invitation de Tamara Lich, l’une des organisatrices du “Freedom Convoy”, pour être le porte-parole des manifestants.

La Commission d’urgence de l’ordre public examine la décision du gouvernement libéral d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence à la mi-février pour aider à dégager ce qui était devenu une occupation du centre-ville d’Ottawa depuis des semaines.

Dichter dit qu’il est venu à Ottawa dans le but de mettre fin aux mandats liés à la pandémie et de diffuser un message de “paix, d’amour, de liberté et d’unité”.

Il dit qu’il s’est retrouvé en conflit avec d’autres organisateurs de “Freedom Convoy” à propos de la messagerie.

Deux autres organisateurs de la manifestation, Lich et James Bauder, doivent également comparaître devant la commission qui tient des audiences publiques à Ottawa jusqu’au 25 novembre.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 3 novembre 2022.