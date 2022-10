Enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence : des résidents parlent des répercussions des manifestations

OTTAWA –

Une enquête sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence a été présentée aujourd’hui de manière tonitruante à la vie à Ottawa lors de la manifestation du “Freedom Convoy” alors que le chœur assourdissant des klaxons de grande puissance a été joué pour la commission.

Le premier témoin, un résident légalement aveugle du centre-ville d’Ottawa, a tressailli lorsqu’un enregistrement des klaxons a retenti dans la salle de conférence au profit du commissaire, des avocats, des organisateurs du convoi de protestation et des membres du public.

Le témoin, Victoria De La Ronde, a déclaré à la commission que la manifestation qui est arrivée à Ottawa fin janvier était une “atteinte à mon audition”, sur laquelle elle s’est appuyée pour naviguer dans la ville de manière indépendante.

“Je me suis retrouvée piégée”, a déclaré De La Ronde, qui s’est sentie désespérée et incapable de quitter sa maison.

Elle est devenue émue lorsqu’elle a dit à la commission qu’elle avait finalement supplié un ami de venir la chercher et de l’aider à quitter la zone du convoi. Quelques jours plus tard, elle et son amie ont tous deux contracté le COVID-19.

Dans les jours qui ont suivi la fin de la manifestation, a déclaré De La Ronde, elle pouvait encore entendre des klaxons fantômes retentir dans sa tête. Même maintenant, le son d’un klaxon de voiture se répercute dans son corps, effilochant ses nerfs, dit-elle.

La commission examine l’évolution et les objectifs de la manifestation, l’effet de la mésinformation et de la désinformation sur le convoi, et les efforts de la police avant et après la déclaration d’urgence.

Zexi Li, une fonctionnaire de 22 ans qui a déposé une injonction du tribunal pour empêcher les camionneurs de klaxonner continuellement pendant la manifestation, a également partagé son expérience avec la commission.

“Je ne me sentais pas en sécurité, ma garde était constamment levée”, a déclaré Li à propos de son expérience dans les rues d’Ottawa pendant la manifestation.

Li a lancé un recours collectif contre les organisateurs du convoi le 3 février, et un tribunal ontarien lui a accordé une injonction quatre jours plus tard pour arrêter le klaxon.

Le 14 février, les libéraux fédéraux ont invoqué la Loi sur les mesures d’urgence pour la première fois en tant que manifestants opposés aux mesures de santé publique COVID-19 et le gouvernement Trudeau a occupé les rues du centre-ville d’Ottawa et bloqué les passages frontaliers.

Invoquer la loi a temporairement accordé à la police des pouvoirs extraordinaires et permis aux banques de geler des comptes, ce qui, selon le gouvernement, était essentiel pour mettre fin aux manifestations.

Li et De La Ronde ont décrit se sentir privés de sommeil par le bruit constant qui montait de la rue.

De La Ronde : certains impacts mentaux se sont atténués mais sautent quand même quand j’entends un klaxon fort et j’ai une réaction physique quand je sens une odeur de gaz – Judy Trinh (@judyatrinh) 14 octobre 2022

Les preuves fournies à la commission ont montré que les niveaux de bruit à l’extérieur de leurs maisons atteignaient parfois 100 décibels – à peu près aussi forts qu’une tondeuse à gazon.

De La Ronde et Li font partie des 65 témoins, dont le premier ministre Justin Trudeau et les organisateurs du convoi, qui devraient témoigner devant la commission.

Catherine McKenney, candidate à la mairie d’Ottawa, et son collègue conseiller municipal Mathieu Fleury doivent comparaître aujourd’hui. Tous deux représentaient des quartiers fortement touchés par le convoi de gros camions qui bloquait les rues et incitait de nombreuses entreprises à fermer leurs portes.

Fleury a déclaré avant son témoignage qu’il faisait partie des appels quotidiens avec les responsables lors de la manifestation du convoi, et qu’il était souvent “assez déçu du manque de plan et du manque d’informations qui nous ont été communiqués”.

“Il n’y avait pas beaucoup plus d’informations que ce qui a été fourni au public.”

Fleury, qui a une jeune famille, a également déclaré avoir fait l’objet de menaces, notamment de personnes dans des camionnettes qui sont venues chez lui et lui ont crié dessus. “En fin de compte, nous avons juste déménagé et signalé l’incident.”

Au cours de la première journée des audiences de la commission jeudi, un avocat représentant la police d’Ottawa a déclaré que la force avait peu de temps pour se préparer aux manifestations et n’aurait pas pu prédire les effets qui en résulteraient sur la ville.

David Migicovsky, conseiller juridique du Service de police d’Ottawa, a déclaré qu’il y avait des processus bien établis en place pour traiter avec les manifestants, mais qu’ils n’ont pas fonctionné pendant le “convoi de la liberté”.

Il a déclaré qu’aucun des rapports de renseignement n’avait prédit le “niveau de violence communautaire et de traumatisme social infligé à la ville et à ses habitants”.

