Enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence : Des résidents et des entreprises témoignent

La première série de témoignages dans le cadre de l’enquête de la Commission d’urgence de l’ordre public sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin aux manifestations du « Freedom Convoy » a eu lieu le 14 octobre.

Les audiences de la journée ont porté sur l’expérience vécue et largement traumatisante des résidents du centre-ville d’Ottawa, les préoccupations des groupes d’affaires dans leurs relations avec la ville et la police, ainsi que les points de vue des conseillers locaux dont les quartiers ont été occupés par des manifestants et des camions de transport l’hiver dernier. Après avoir fourni leur témoignage initial, les témoins ont ensuite été contre-interrogés.

Voici quelques citations clés des témoins qui ont comparu.

RÉSIDENTS DU CENTRE-VILLE D’OTTAWA

“L’impact sur mon bien-être physique est assez important. J’ai, certainement pendant l’expérience, eu des difficultés à dormir. J’ai eu un effet sur mes poumons et ma gorge à cause des fumées et autres odeurs. Et j’ai aussi des effets à long terme … Perte d’audition, perte d’équilibre, certains vertiges, déclenchés par le son de n’importe quel klaxon maintenant… et un déclencheur physique quand j’ai une odeur de gaz… J’avais aussi eu une expérience de klaxon fantôme pendant plusieurs semaines après … Je me sentais prise au piège et impuissante », a témoigné Victoria De La Ronde, une résidente du centre-ville d’Ottawa, aveugle à la loi.

“C’était pour le moins désagréable de sortir de chez moi… Et quand je le faisais, j’étais souvent harcelé pour avoir porté un masque… Et je pense que ce qui était l’une des pires choses, c’était chaque fois que je choisissais de ne pas dialoguer avec les personnes qui occupaient dans mon quartier, ils me faisaient exploser leurs klaxons avec un sourire sur leurs visages. Et puis ils applaudissaient à l’unisson et prenaient presque de la joie à mon tressaillement, à mon recul devant le bruit que j’avais essentiellement ressenti sans arrêt pendant toute la durée de les événements qui se sont produits… La neige était souvent de couleur jaune ou brune en raison de la miction et de la défécation publiques qui avaient lieu gratuitement… Je me souviens juste d’avoir eu l’impression que c’était un spectacle tellement surréaliste… Et ce sentiment de chaos et d’infraction aux règles et à la loi augmenté au fur et à mesure que les choses avançaient », a déclaré Zexi Li, un résident du centre-ville d’Ottawa, qui est l’un des principaux demandeurs dans un recours collectif contre les organisateurs de convois.

DÉFENDEURS DES ASSOCIATIONS D’ENTREPRISES

“Au début, vous savez, ils vendaient beaucoup de choses, ils vendaient des réservoirs d’essence et ils vendaient de la corde et vous savez, tout le genre de choses que je pense que vous achèteriez si vous campez… Les manifestants avaient placardé des affiches dans tout le magasin qui ressemblaient à des affiches de santé publique, mais disant des choses comme «les masques sont stupides» ou «les masques ne sont pas nécessaires»… L’appel le plus terrifiant que j’ai eu était le dernier, le troisième week-end, où le gérant me parlait et il m’a dit : “Tu sais, Natalie, je ne sais pas si c’est quelque chose, mais je sens que je devrais te le dire, nous avons vendu nos couteaux et nos bombes anti-ours ce week-end.” Et c’est quelque chose que j’ai signalé immédiatement », a déclaré Nathalie Carrier, directrice générale de l’Association d’amélioration des affaires de la ZAC Quartier Vanier, partageant des anecdotes de ses conversations avec le personnel d’un Canadian Tire situé près du campement du chemin Coventry qui est devenu une principale zone de rassemblement pour les camionneurs. à l’est du centre-ville.

“Étant sur la rue Sparks depuis près d’une décennie maintenant, j’ai été témoin de milliers d’activations sur la colline du Parlement. Je veux dire, vous pourriez mettre 15 000 personnes sur cette colline, et vous n’auriez même pas la moindre idée si vous êtes à un pâté de maisons. La différence était que nous avions… bloquant les routes et l’accès aux commerces, et terrorisant les résidents avec vous savez, d’abord les klaxons, puis juste l’accélération des moteurs et vous savez, des trucs stupides de type espiègle… Nous pouvons parler de décibels et de choses comme ça et le klaxon à air occasionnel mais si jamais vous restez assis là à écouter et à sentir le grondement d’une douzaine de moteurs diesel, c’est une sensation différente. Il peut rouler dans votre corps d’une manière troublante. Et encore une fois pour que notre région soit soumise à cela, était horrible”, a déclaré Kevin McHale, directeur exécutif de la Sparks Street Business Improvement Association, aux journalistes lors d’une mêlée après son témoignage.

CONSEILLERS MUNICIPAUX

“Il y avait de la peur. Certes, les gens ce premier week-end qui me rendaient compte et m’appelaient et m’envoyaient des e-mails avaient peur, mais ils s’y étaient préparés. Et, vous savez, on leur avait dit que cela se terminerait lundi et ils attendaient que Donc après lundi, quand ça ne s’est pas terminé, c’est juste devenu dans les mots des gens qui m’appelaient et me parlaient, ils se sentaient très menacés. ils se sont sentis menacés lorsqu’ils sont entrés dans une épicerie, les résidents ne pouvant pas sortir de leur appartement. J’ai dû aider un couple à quitter le centre-ville avec une escorte policière le premier week-end. Il y avait un drapeau de la fierté à leur fenêtre, leur appartement était ciblé, quelqu’un avait déféqué sur la marche arrière. Et puis plus tard dans la nuit, une camionnette avec des gens en colère est revenue et les harcelait et leur criait dessus… C’était, vous savez, un sentiment général de peur, de terreur et de consternation qu’ils se sentaient abandonnés par leur ville et par leur police, », a déclaré la conseillère municipale d’Ottawa et candidate à la mairie Catherine McKenney, qui représente le quartier Somerset, qui englobe la majeure partie du quartier du centre-ville et la zone autour de la Colline du Parlement.

« Il y a eu plusieurs incidents où des détours d’autobus ont dû être effectués et nous avons eu des communications avec des résidents qui, par exemple, attendaient un Para Transpo — Para Transpo est l’autobus accessible d’Ottawa — ne pouvaient pas se rendre à leur traitement contre le cancer, parce que le bus ne pouvait pas s’y rendre et ils n’étaient pas mobiles… Nous recevions beaucoup de plaintes d’opérateurs commerciaux et de résidents du quartier concernant les odeurs et l’intoxication que ces odeurs… L’effet cumulatif du bruit, des odeurs, des présence, l’incapacité pour les gens de marcher sur le trottoir dans certaines zones, de marcher en toute sécurité à un passage pour piétons », a déclaré le conseiller municipal d’Ottawa Mathieu Fleury, qui représente le quartier Rideau-Vanier, qui comprend des parties de la zone de protestation et où se trouve le Centre Rideau se trouve, qui a été fermé pendant une longue période en raison du convoi.