Enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence : début des audiences publiques

L’histoire s’écrit jeudi avec le coup d’envoi des audiences publiques de la Commission d’urgence de l’ordre public sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin aux manifestations de l’hiver dernier du « Freedom Convoy ».

Ce qui a commencé fin janvier comme un week-end de manifestations planifiées contre les restrictions liées à la COVID-19 et le gouvernement s’est rapidement transformé en une semaine d’occupation du centre-ville d’Ottawa et le blocage des principaux passages frontaliers entre le Canada et les États-Unis.

Après des semaines de fermetures d’entreprises, de tensions transfrontalières, de coups de klaxon incessants et d’inquiétudes concernant des menaces ou des actes de « violence grave… dans le but d’atteindre un objectif politique ou idéologique », le premier ministre Justin Trudeau a franchi une étape sans précédent le 14 février. d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour la première fois depuis son entrée en vigueur en 1988.

En déclarant une urgence d’ordre public national, les responsables ont obtenu de nouveaux pouvoirs qui leur ont permis de réprimer l’accès des manifestants aux fonds ; a permis à la GRC d’avoir compétence pour appliquer les lois locales; infrastructures et services critiques désignés tels que les opérateurs de dépanneuses ; et imposé des amendes et des peines d’emprisonnement aux participants qui refusaient de quitter la zone de manifestation.

Le 23 février, après que des opérations policières à grande échelle ont eu lieu, entraînant de nombreuses arrestations, le dépôt de centaines d’accusations et la suppression des blocus et des rangées de camions de transport dans la capitale, Trudeau a annoncé la révocation des pouvoirs nationaux extraordinaires, déclarant que la situation n’était “plus une urgence”.

Cette enquête nationale a été mandatée en vertu de la Loi fédérale sur les mesures d’urgence. La loi stipule explicitement qu’une enquête doit être ouverte 60 jours après la révocation ou l’expiration de la déclaration d’urgence nationale.

Le 25 avril, exactement à la date limite prescrite par la loi, la commission a été créée pour mener cette enquête publique indépendante. Ce jour-là, Trudeau a annoncé que le juge de longue date et ancien juge de la Cour supérieure de l’Ontario, Paul Rouleau, dirigerait l’enquête en tant que commissaire.

“Cette phase critique permettra de faire la lumière sur les événements qui ont conduit à la déclaration de l’état d’urgence de l’ordre public et d’explorer pleinement les raisons avancées pour la déclaration”, a déclaré Rouleau dans un communiqué dévoilant la liste “prévue” des témoins plus tôt cette semaine.

De l’état d’avancement de l’enquête à ce jour, à qui devrait témoigner et à la date à laquelle l’ensemble du processus devrait se terminer, CTVNews.ca décompose tout ce que vous devez savoir.

QUEL EST LE BUT DE L’ENQUÊTE NATIONALE ?

Le mandat de la commission est d’examiner les circonstances qui ont conduit à l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence et les mesures prises par son intermédiaire pour faire face à la situation d’urgence, et de tirer des conclusions concernant « la pertinence et l’efficacité » des mesures prises par le gouvernement.

Plus précisément, cela signifie que la commission examine :

« l’évolution et les objectifs » des manifestations, des organisateurs et des participants ;

le rôle joué par le financement national et étranger, y compris le crowdsourcing ;

l’utilisation des médias sociaux et l’impact des sources de mésinformation et de désinformation ;

l’impact économique et international des blocus ; et

les « efforts de la police et des autres intervenants » avant et après la déclaration d’une situation d’urgence.

On s’attend à ce que le rapport final au Parlement indique comment empêcher que des événements similaires ne se reproduisent et indiquera si la loi sur les mesures d’urgence et le cadre réglementaire connexe doivent être modifiés.

Dans ce que la commission considérait comme une victoire, le 28 juin, il a été annoncé que le gouvernement fédéral avait accepté de remettre des documents sensibles du Cabinet liés aux délibérations sur l’invocation et la mise en œuvre de la loi.

Au cours des derniers mois, en préparation des audiences publiques, le commissaire et ses fonctionnaires ont décidé quels intervenants avaient le droit de participer et éventuellement de contre-interroger des témoins, ont recueilli des documents et mené des entrevues préalables.

La commission a également commandé et publié des articles sur une série de sujets politiques clés pertinents pour l’enquête, de la crypto-monnaie et de la désinformation en ligne à la liberté de réunion et de gouvernance en cas d’urgence.

En plus de Rouleau, d’autres fonctionnaires participent à la commission, y compris le co-avocat principal; conseillers principaux, régionaux et de recherche; et des conseillers politiques principaux. Les détails biographiques de chaque membre sont disponibles sur le site Web de la commission.

Alors que Trudeau a défendu l’utilisation “mesurée” mais “nécessaire” de la loi par son gouvernement, affirmant que l’enquête fournira un niveau important de responsabilité et de surveillance, les critiques de l’invocation des pouvoirs d’urgence nationaux ont fait craindre que l’enquête ne se concentre trop sur les actions des manifestants plutôt que sur la responsabilité des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux.

QUI EST PRÊT À TÉMOIGNER, ET QUAND ?

Il y a 65 témoins “prévus” sur la liste de la commission.

Parmi eux se trouvent plusieurs dirigeants et organisateurs des manifestations du convoi, dont certains font actuellement face à des accusations criminelles ; les fonctionnaires ministériels et gouvernementaux; les habitants et représentants locaux ; et les agents des forces de l’ordre.

La commission a le pouvoir d’assigner des témoins à comparaître, mais parmi ceux qui devraient comparaître volontairement figurent Trudeau, le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino, la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland, le ministre de la Protection civile Bill Blair et plusieurs autres ministres et hauts fonctionnaires tels que en tant que commissaire de la GRC Brenda Lucki.

Le maire sortant d’Ottawa, Jim Watson, certains responsables clés de la police d’Ottawa, dont l’ancien chef Peter Sloly, ainsi que les maires de Coutts, en Alberta, doivent également comparaître. et Windsor, en Ontario, où les partisans du convoi ont bloqué les principales frontières américaines.

Bien que la commission ne dise pas si toutes les personnes sur la liste attendue ont été ou seront pré-interviewées par les avocats de la commission, la conseillère municipale d’Ottawa et candidate à la mairie Catherine McKenney a déclaré à CTV News qu’ils avaient eu une longue pré-entrevue.

Selon le porte-parole de la commission, Michael Tansey, les avocats des parties auront l’occasion de faire de brèves remarques liminaires, et les témoins seront invités à répondre aux questions de la commission et des avocats des parties. Attendez-vous à ce que ces audiences se déroulent davantage comme une salle d’audience plutôt qu’une réunion de comité parlementaire, avec l’intention de maintenir la partisanerie à l’écart des débats.

Quant au calendrier, à la fin de chaque semaine, la commission publiera une liste de témoins qui, selon elle, témoigneront la semaine suivante. Le calendrier des audiences des prochains jours est attendu sous peu.

Pour en savoir plus sur la liste complète des témoins et leur lien avec le convoi, CTVNews.ca a rassemblé une ventilation complète de qui est qui et pourquoi leur témoignage est recherché.

COMBIEN DE TEMPS DURERA L’ENQUÊTE ?

Les audiences de l’enquête ont été retardées d’un mois après que le commissaire Rouleau a dû subir une intervention chirurgicale pour un problème de santé récemment survenu, mais il s’est engagé à achever les travaux de la commission « en temps opportun », notant qu’en septembre, il avait déjà fait « des progrès significatifs » en obtenant et l’examen des documents, la réalisation d’entretiens et la préparation du début des audiences publiques.

Six semaines d’« audiences factuelles » auront lieu entre le 13 octobre et le 25 novembre. Les audiences débuteront chaque jour de la semaine à 9 h 30 HE.

Se déroulant dans une salle à l’intérieur de Bibliothèque et Archives Canada sur la rue Wellington – qui était le point zéro des convois de camions et des manifestations – les membres du public peuvent assister aux audiences en personne ou les regarder en direct en ligne.

La commission sollicite également des soumissions de membres du public jusqu’au 31 octobre et a publié une série de lignes directrices pour aider à éclairer ces commentaires sur l’impact de l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence sur les Canadiens.

Une fois les audiences publiques terminées, les avocats de la Commission – le groupe de conseillers juridiques – feront des présentations et soumettront des rapports d’ensemble qui comprendront des résumés des faits préliminaires à mettre en preuve et fourniront un contexte pour d’autres preuves à suivre.

La phase politique des travaux de la commission débutera le 28 novembre et se poursuivra pendant une semaine. Cette phase de l’enquête consistera en une série de tables rondes avec des experts de divers domaines. Chaque panel se concentrera sur un thème commun ou un ensemble de questions, avec la contribution des groupes et des individus qui ont obtenu le statut.

L’enquête doit soumettre son rapport final au gouvernement avec toutes ses conclusions et recommandations dans les deux langues officielles d’ici le 6 février 2023. Il doit ensuite être déposé à la Chambre des communes et au Sénat d’ici le 20 février 2023.



Avec des fichiers de Judy Trinh, Glen McGregor et Spencer Van Dyk de CTV News