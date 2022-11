Enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence : ce que Mendicino a dit à la barre

OTTAWA –

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a pris la parole devant la Commission d’urgence de l’ordre public mardi, témoignant de son implication dans la gestion par le gouvernement fédéral des manifestations du “Freedom Convoy” et de l’invocation de la loi sur les urgences.

Au cours de son témoignage – brièvement interrompu par un échange irritable et l’éviction d’un avocat du convoi – Mendicino a fait la lumière sur le degré de préoccupations en matière de sécurité des ministres et des députés avant et pendant le séjour du convoi à Ottawa.

Il a également offert une perspective plus approfondie sur les tensions fédérales-provinciales qui se sont déroulées pendant les manifestations, a parlé des considérations d’engagement des manifestants dans lesquelles le premier ministre Justin Trudeau était impliqué et a décrit les préoccupations soulevées concernant les manifestants « endurcis » et armés au Coutts. , Alb. blocus comme “un moment décisif” pour lui.

Après la comparution de plusieurs heures de Mendicino, le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a pris la parole pour donner son point de vue sur la manifestation et les décisions prises pour y mettre fin.

Voici un aperçu de certains des points à retenir du témoignage de Mendicino.

POSTURE DE SÉCURITÉ RENFORCÉE À L’AVANT DU CONVOI

Le premier domaine d’intérêt du témoignage de Mendicino était les préoccupations de sécurité des ministres et des députés avant le convoi.

Des notes d’une séance d’information ministérielle sur « les camionneurs et les menaces à la sécurité » le 26 janvier – deux jours avant que les premiers camions n’arrivent à Ottawa – ont été présentées à la commission.

Dans ceux-ci, le briefing notait comment diverses forces de police et unités tactiques de premiers intervenants étaient engagées dans la planification et comment les responsables de la sécurité surveillaient les convois venant de différentes directions.

Mais aussi, le document a noté des inquiétudes concernant certains manifestants qui pourraient chercher à perturber le retour de la Chambre des communes le 31 janvier et converger à la fois vers la résidence inhabitée du Premier ministre au 24 Sussex et vers les maisons et les bureaux des députés locaux.

“En ce qui concerne l’image de la menace, il y a eu une augmentation des récits en ligne soutenant le convoi parmi les réseaux à motivation idéologique, ainsi que dans le discours public général”, lit en partie le document. “Le 22 janvier 2022, un total de 15 dossiers ont été ouverts en 16 heures”, note-t-il également.

“Les députés s’inquiètent pour leur sécurité au milieu des informations faisant état de manifestants fréquentant leurs résidences”, indique la note d’information. C’est quelque chose que CTVNews.ca a rapporté après que le sergent d’armes – le haut responsable qui supervise la sécurité de la Chambre des communes – a lancé un avertissement aux députés concernant les risques potentiels liés à la manifestation des camionneurs.

Les documents suggèrent également que le ministre des Transports Omar Alghabra – le responsable du mandat de vaccination des camionneurs transfrontaliers qui a déclenché toute la manifestation – semble avoir reçu un détail protecteur à cette époque, car il est question de son itinéraire et de la nécessité de notifier GRC s’il avait des événements à l’extérieur de sa maison.

Pendant ce temps, au 11 janvier, il semblait qu’une attention supplémentaire en matière de sécurité était accordée à une poignée d’autres ministres du Cabinet, dont Mendicino et la Dre Theresa Tam de l’Agence de la santé publique du Canada en raison des risques de sécurité identifiés.

Premier doc soulevé pendant @marcomendicinoLe témoignage de la POEC met en évidence les problèmes de sécurité nourris dans les jours qui ont précédé l’arrivée du « Freedom Convoy » à Ottawa. Parlons en briefing des nouveaux dossiers ouverts, de la police protectrice, des députés inquiets pour la sécurité. BG de l’époque : https://t.co/aTkwHmk5mz pic.twitter.com/xTGue3Ndm4 – Rachel Aiello (@rachaiello) 22 novembre 2022

Interrogé à ce sujet et sur sa connaissance des menaces proférées contre les politiciens, Mendicino a déclaré à la commission que la GRC l’avait informé qu’il “devait y avoir un changement important dans la posture de sécurité” concernant les ministres énumérés dans le document. Le ministre de la Sécurité publique a déclaré que cela était dû en partie, a-t-il dit, au “degré accru de messages de nature violente, aux menaces ouvertement criminelles qui étaient proférées contre la vie et la sécurité de personnalités publiques identifiables”.

De plus, Mendicino a confirmé que “la sécurité a été renforcée, non seulement pour le cabinet, mais pour les parlementaires et le personnel qui travaillait dans l’enceinte parlementaire”, en raison des manifestations qui se sont déroulées sur la rue Wellington devant la Colline du Parlement.

Une conversation textuelle distincte présentée à la commission mardi entre son chef de cabinet, Mike Jones, et le chef de cabinet adjoint de Trudeau, Brian Clow, a montré que le 25 février – après la révocation de la Loi sur les mesures d’urgence et la fin des manifestations – Peel Regional La police enquêtait sur un incendie suspect à l’extérieur de Mississauga East-Cooksville, en Ontario. Bureau du député Peter Fonseca.

Le message de Jones indiquait qu’une note endommagée par l’eau avait été découverte indiquant que l’incendie était lié au soutien de Fonseca à la loi sur les urgences et que l’incendie s’était produit après que des personnes avaient manifesté devant son bureau.

LES TEXTES MONTRENT MENDICINO « AMPLIÉ » SUR WELLINGTON

Mendicino a ensuite été interrogé sur une conversation textuelle antérieure entre Jones et Clow qui indiquait que le 6 février, Mendicino était « excité » par ce qu’il considérait comme la perte de compétence des services de police d’Ottawa et n’ayant « aucun contrôle du tout » sur Wellington. Rue.

Jones a poursuivi en disant à Clow que son ministre était préoccupé par la sécurité du Premier ministre, car il devait retourner au bureau cette semaine-là après s’être isolé en raison d’une exposition au COVID-19. https://www.ctvnews.ca/politics/pm-trudeau-in-isolation-after-covid-19-exposure-1.5756676

Il a poursuivi en suggérant que si la Police provinciale de l’Ontario n’allait pas “se mettre au travail sur les renvois” dans les prochaines 24 heures, le gouvernement fédéral pourrait devoir envisager d’autres mesures. Ce n’est que quelques jours plus tard que Mendicino a témoigné que l’examen de la Loi sur les mesures d’urgence était devenu plus sérieux.

Interrogé à ce sujet, voici ce que Mendicino a dit, en partie :

“Les inquiétudes que j’exprimais étaient qu’au cours de ce premier week-end, j’étais d’avis qu’il était pratiquement impossible de faire respecter la loi sur la rue Wellington… Il y a eu une série d’événements menant au texte que Mike Jones avait envoyé à Brian Clow , cela avait conduit à augmenter mes inquiétudes.”

Plus tard dans son témoignage, Mendicino est allé plus loin en qualifiant la scène à Ottawa de “chaos total et total” alors que les châteaux gonflables et les bains à remous devenaient des fixations de protestation, et que les résidents atteignaient un point d’ébullition et déjeunaient contre-manifestations.

‘PAS MON F *** ING BOSS’

Le témoignage de mardi de Mendicino a également fourni un autre exemple de la façon dont les relations semblaient effilochées entre les gouvernements fédéral et provinciaux pendant les manifestations.

Un fil de message texte impliquant le chef de cabinet de Mendicino et d’autres membres du personnel politique parlant de mettre l’Ontario à la table a montré qu’une réunion que le ministre a eue avec la solliciteure générale de l’Ontario de l’époque, Sylvia Jones, s’est terminée par le fonctionnaire provincial qui aurait déclaré : « Je ne prenez des édits de votre part, vous n’êtes pas mon putain de patron.”

Dernière édition des relations glaciales féd-prov au milieu du convoi, via des textes de collaborateurs ministériels : Mendicino à ce sujet: “Il y avait certainement une langue vernaculaire colorée vers la fin de cet appel … Je pense que nous pourrions tous être pardonnés pour un langage plutôt brutal.” #cdnpoli pic.twitter.com/j0peosBEJo – Rachel Aiello (@rachaiello) 22 novembre 2022

Lorsqu’on lui a demandé si cela correspondait à son souvenir de la conversation qu’il avait eue avec Jones, voici ce que Mendicino a dit: “Il y avait certainement une langue vernaculaire colorée vers la fin de cet appel. Je suis heureux que le ministre Jones et moi profitions toujours d’un très productif et rapport positif.”

Il a dit que l’appel visait généralement à répondre aux demandes d’aide de la police d’Ottawa et à s’assurer que toutes les autorités existantes étaient utilisées pour rétablir l’ordre public.

“C’était un engagement important. C’était évidemment une période très stressante, et vous savez, je pense que nous pourrions tous être pardonnés pour un langage plutôt brutal. Je suis sûr que vous savez, nous l’avons tous entendu dans divers interactions, mais avoir ces lignes de communication ouvertes était essentiel.”

COUTTS CONVO AVEC LUCKI ‘UN MOMENT DE SEUIL’

Un autre domaine que le témoignage de Mendicino a exploré plus en détail était le point de vue de la commissaire de la GRC Brenda Lucki selon lequel tous les outils de la police n’avaient pas été utilisés avant l’invocation, ce qu’elle a exprimé par écrit.

On a demandé à Mendicino s’il était au courant du point de vue de Lucki avant la réunion du cabinet du 13 février, témoignant qu’il ne se souvenait pas quand il l’aurait vu. Et, bien qu’avec le recul, cela ait pu être significatif, lui et le commissaire ont parlé ce jour-là et l’accent mis sur leur conversation était quelque chose de plus préoccupant, a-t-il déclaré.

“La commissaire ne m’a à aucun moment exprimé cette opinion directement… Et bien qu’elle n’ait pas du tout abordé le dernier point que vous avez soulevé dans l’e-mail, elle m’a appelé… pour exprimer ses très graves préoccupations concernant la situation à Coutts, ” a déclaré Mendicino.

“Elle a souligné pour moi que la situation à Coutts, en Alberta, impliquait une cellule endurcie d’individus armés jusqu’aux dents avec des armes à feu mortelles, qui possédaient une volonté de se rallier à la cause”, a déclaré Mendicino.

“Pour moi, cela représentait de loin le moment le plus grave et le plus urgent du blocus jusqu’à présent et cela m’a donc aussi beaucoup parlé de l’état d’esprit du commissaire… Et c’était certainement, je pense, dans le dans le contexte plus large de la prépondérance des conseils que nous recevions du commissaire à ce moment-là », a-t-il déclaré.

Mendicino a poursuivi en le décrivant comme “un moment décisif” pour lui en décidant d’invoquer la loi sur les mesures d’urgence.

Tôt le lendemain matin, avant que le gouvernement n’invoque la loi, la GRC de l’Alberta est intervenue, a procédé à des arrestations et saisi plusieurs armes et pièces de gilets pare-balles. Des accusations ont ensuite été portées contre un certain nombre de manifestants, notamment pour complot en vue de commettre un meurtre.

TRUDEAU IMPLIQUÉ DANS LES POURPARLERS D’ENGAGEMENT

Un autre domaine notable exploré avec Mendicino mardi était l’étendue des conversations sur l’engagement avec les manifestants. Tout au long des manifestations, des appels ont été lancés à Trudeau ou à d’autres pour qu’ils rencontrent les participants au convoi, et comme la commission l’a déjà entendu lors des témoignages de la Police provinciale de l’Ontario, une certaine considération a été prise.

En tant que surintendant par intérim de la Police provinciale de l’Ontario. Marcel Beaudin a témoigné précédemment, il a reçu un courriel du sous-ministre de la Sécurité publique du Canada de l’époque, Rob Stewart, indiquant qu’il voulait des conseils parce que des personnalités politiques fédérales envisageaient de rencontrer des organisateurs de convois. C’est quelque chose qui ne s’est finalement jamais concrétisé.

Mardi, Mendicino a parlé davantage de la “proposition d’engagement” qui consistait à offrir aux organisateurs du convoi une réunion en échange de la demande aux camionneurs de quitter le centre-ville et de dénoncer les activités criminelles.

Il a déclaré à la commission qu’il avait eu des conversations avec des responsables et le Premier ministre sur l’identification d’un interlocuteur potentiel qui pourrait représenter le gouvernement fédéral et essayer de désamorcer la situation, mais en raison de l’incertitude quant à savoir qui était réellement responsable et des risques de sécurité liés à la mise quelqu’un dans cette position.

Ensuite, un message texte qu’il a écrit à la chef de cabinet de Trudeau, Katie Telford, lui a été envoyé dans lequel il écrivait qu’il avait reçu un “papier fin et de dernière minute” de son sous-ministre sur une stratégie d’engagement.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer ce qu’il exprimait dans ce texte, voici ce que Mendicino a dit, en partie : “J’exprime une inquiétude que le sous-ministre ait socialisé avec un autre niveau de gouvernement une proposition d’engagement que j’aurais voulu avoir quelques commentaires Et vous savez, encore une fois, il est vrai qu’en ce moment particulier, tout le monde travaille extrêmement dur, de longues heures à essayer de remplir rapidement les tâches qui avaient été accomplies ou de remplir les tâches qui avaient été assignées… Et donc je voulais assurez-vous que nous étions ensemble, en réfléchissant non seulement à la proposition d’engagement, mais aussi en atténuant et en réfléchissant à certaines des considérations très réelles et pratiques qui devaient être intégrées à la stratégie.”