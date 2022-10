Enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence : ce qu’a dit Steve Bell de la police d’Ottawa

Une autre semaine de témoignages de police prévus dans le cadre de l’enquête de la Commission d’urgence sur l’ordre public sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence a commencé lundi, avec la comparution du chef de la police d’Ottawa par intérim, Steve Bell.

Bell, en tant que chef adjoint, a supervisé le renseignement, l’information et les enquêtes pour le Service de police d’Ottawa (SPO) avant de prendre la tête de la force de police assiégée lors des manifestations du « Freedom Convoy » à la suite de la démission de son prédécesseur, Peter Sloly.

Alors que le contre-interrogatoire de Bell se poursuit, des directives juridiques sous lesquelles OPS fonctionnait, à l’utilité des pouvoirs d’urgence, voici quelques moments clés de l’audience jusqu’à présent.

N’AVAIT PAS PRÉVU QUE LES CITOYENS DEVENIRONT DES ‘POINTS DE LEVIER’

Au cours de son témoignage, Bell a déclaré que l’une des lacunes dans les renseignements de la ville était de savoir comment les camionneurs et autres manifestants anti-COVID-19 et antigouvernementaux chercheraient à utiliser les résidents d’Ottawa comme un «point de levier».

“Nous n’avons jamais fait l’expérience, et n’avions aucune information pour indiquer que cela allait en fait être l’effet de levier de la communauté et les activités des manifestants pour utiliser les membres de notre communauté à travers leurs activités, comme point de levier pour être entendu”, a déclaré Bell. a dit.

Plus tard dans son témoignage, Bell a déclaré que le SPO s’était rendu compte qu’il n’avait pas mis suffisamment l’accent dans sa planification initiale et sa gestion du convoi en ce qui concerne l’impact de la manifestation sur la communauté.

“Je ne pense pas que cela puisse être sous-estimé, le véritable impact de cette manifestation a été le préjudice communautaire qui a été créé… Aucune information n’a identifié cela, et c’est pour moi ce qui a créé le besoin, le besoin émergent pour nous pour nous assurer que nous avions mis en place les plans d’action au fur et à mesure que nous les avons vus émerger. Nos communautés ont été considérablement exposées à des activités violentes au cours de cette période », a-t-il déclaré.

Un autre domaine de lacunes en matière de renseignement qui a déjà été bien exploré lors des audiences de la commission à ce jour concerne la durée pendant laquelle les responsables prévoient que les manifestants resteront.

Le 24 octobre, Bell a déclaré à la commission que bien qu’il y ait eu “une référence régulière mais passagère” à la possibilité que les manifestations se prolongent au-delà du premier week-end, “sur la base du fait qu’on pensait qu’il s’agissait d’un petit groupe”, établissant un plan « d’évacuation » n’a pas été identifié comme prioritaire.

RAPPORT DE RENSEIGNEMENT : LE CONVOI N’EST PAS DES “JOUEURS TRISTES HABITUELS”

L’un des éléments les plus notables de la comparution de Bell est venu d’un document soumis en preuve : une « évaluation du renseignement » de l’OPS datée du 29 janvier, mais préparée la veille.

Ce rapport contenait quelques informations, notamment que les participants au convoi étaient bien financés et s’approvisionnaient en fournitures, que des “personnes ayant des opinions politiques extrémistes” soutenaient la manifestation en ligne et que le “problème de police le plus probable” serait le nombre de véhicules. sur les routes locales.

“Le convoi sera en mesure d’arrêter et d’arrêter efficacement le mouvement s’il le souhaite”, lit-on.

Sous une section décrivant le contexte entourant cet événement, le rapport préparé par OPS Sgt. Chris Kiez déclare que si “la plupart des manifestations sont répétitives“, ce qu’ils voyaient avec le convoi était “rare”.

“Cet événement est… moins une ‘manifestation professionnelle’ avec les joueurs tristes habituelsmais plutôt, est un événement vraiment organique et populaire qui prend de l’ampleur », lit le rapport, qui poursuit en mentionnant comment il semble y avoir « une puissante manifestation de mécontentement profond à l’égard de la façon dont les gens se sentent gouvernés ».

De plus, en décrivant la démographie des manifestants se dirigeant vers la capitale nationale, le rapport la qualifie d'”inhabituelle”.

“La démographie du convoi est très inhabituelle ; les manifestations dans le monde sont presque entièrement composées de membres de la classe moyenne de la société. Étant donné que la soi-disant “majorité silencieuse” est numériquement beaucoup plus importante que les militants professionnels. En conséquence, les forces de l’ordre rencontre un nombre de personnes au-delà de la norme.”

« LE CAMION N’EST PAS UNE ENTITÉ PROTÉGÉE » : APERÇU JURIDIQUE

Bell a été interrogé lors de son témoignage sur un avis juridique préparé pour la police d’Ottawa qu’il a partagé avec d’autres hauts dirigeants du SPO, y compris Sloly, sur la façon dont ils pourraient mettre fin au convoi tout en équilibrant les droits de la Charte et les considérations de sécurité publique.

En partie l’avis juridique énoncé que “lorsque des individus ou des groupes n’entravent pas ou n’obstruent pas la circulation des véhicules pendant de longues périodes, ils conservent le droit de manifester dans la mesure où cela n’engage ou n’entraîne pas de comportement illégal”.

Interrogé par un avocat de la commission sur les camions de transport et autres véhicules autorisés à entrer dans le centre-ville et à se garer au cours de ce premier week-end, où ils se sont ensuite retranchés, Bell a déclaré que l’OPS avait la capacité d’empêcher les véhicules de se rendre au centre-ville, en disant que: ” un camion n’est pas une entité protégée en vertu de la Charte des droits et libertés, les gens le sont.”

Cependant, l’OPS n’a pas arrêté le convoi parce que ce n’était pas quelque chose qu’ils avaient fait lors de précédentes démonstrations basées sur des véhicules.

“Nous les avions toujours autorisés parce que notre expérience était qu’ils étaient venus et qu’ils étaient partis, et nous les avions gérés, et c’était un événement régulier pour nous”, a-t-il déclaré.

L’avocat a ensuite demandé s’il était d’accord avec le point de vue de Sloly selon lequel le SPO n’avait pas l’autorité légale de refuser l’accès du “Freedom Convoy” au centre-ville et que toute restriction de route ou de circulation devait être proportionnelle à la menace. Bell a dit oui.

“Je serais absolument d’accord, sur la base des renseignements dont nous disposions. Nous n’avions pas l’autorité légale pour empêcher les manifestants de manifester. Toutes les activités avaient été légales et pacifiques et rien n’indiquait quoi que ce soit de contraire à cela.”

LA LOI SUR LES URGENCES « SIGNIFICATIVEMENT BÉNÉFIQUE »

Dans un résumé de l’entrevue préalable de Bell avec la commission, la position de Bell a été exposée quant à l’utilité des divers paliers de gouvernement promulgation de déclarations d’urgence.

Bell a déclaré que lorsqu’Ottawa a déclaré l’état d’urgence, cela “a créé des voies plus faciles pour le financement et l’approvisionnement du SPO”, mais que le service de police “n’a exploité aucune de ces voies”.

Lorsque l’Ontario a déclaré une urgence à l’échelle de la province, la déclaration et les pouvoirs ainsi édictés “n’ont pas directement aidé le SPO”, mais ont noté qu’il en bénéficiait indirectement, car la Police provinciale de l’Ontario disposait de capacités améliorées.

Quant à l’impact du gouvernement fédéral invoquant la loi sur les mesures d’urgence, Bell a déclaré que ces pouvoirs extraordinaires “ont été considérablement bénéfiques pour le SPO en mettant fin à l’occupation”, bien qu’il “n’ait pas d’opinion sur la nécessité de la loi sur les mesures d’urgence”.

LES OPS ONT-ILS APPRIS COMMENT PRÉVENIR LES OCCUPATIONS ?

Une partie du mandat de la commission est de découvrir ce qui s’est passé afin que les personnes impliquées apprennent des erreurs et s’assurent qu’elles ne se reproduisent plus. Le 24 octobre, un avocat de la commission a demandé à Bell ce qu’il pensait que la police d’Ottawa aurait pu mieux faire. Bell a ensuite profité de cette occasion pour décrire comment, selon lui, la police d’Ottawa a déjà appris de la façon dont elle a géré le convoi.

“En termes de renseignement, je sais que l’une des choses que nous avons développées est une meilleure capacité et capacité autour des informations open source. Ce qui est né de cette situation est une unité qui a été créée au sein de notre organisation, spécifiquement dédiée à la collecte d’informations ouvertes source d’informations et de les partager dans le renseignement », a déclaré Bell.

“L’une des choses que nous avons pu faire est la suivante : nous lisons les renseignements différemment maintenant. Nous avons eu plusieurs événements ultérieurs dans cette ville où nous avons utilisé notre expérience pour tirer parti de notre planification opérationnelle”, a-t-il poursuivi, citant le manifestations printanières “Rolling Thunder” comme exemple de la façon dont il pense que le SPO “a empêché une occupation ultérieure de nos rues”.