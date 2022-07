Enquête sur la fusillade en Nouvelle-Écosse : le récit de la police montée sur l’enquête sur la violence familiale est remis en question

HALIFAX –



Avertissement : Les détails de cette histoire peuvent déranger certains.

Le récit d’un ancien gendarme selon lequel un appel de 2013 impliquant le tueur de masse de la Nouvelle-Écosse concernait une “perturbation” de routine – plutôt qu’une agression domestique vicieuse – rencontre des preuves contradictoires lors d’une enquête publique.

Les faits de l’agression conjugale sont au cœur du mandat de la commission d’examiner la violence fondée sur le sexe et donnent également un aperçu du traitement par la GRC des rapports de violence faite aux femmes par le tueur avant les meurtres de 22 personnes les 18 et 19 avril 2020.

Brenda Forbes, une ancienne voisine du tueur, a témoigné sous serment la semaine dernière qu’un témoin lui avait dit que Gabriel Wortman avait plaqué sa femme, Lisa Banfield, au sol et l’avait étranglée à Portapique, en Nouvelle-Écosse, à l’été 2013. Elle a également témoigné qu’elle avait parlé à deux agents de l’agression lors d’une réunion à Debert, en Nouvelle-Écosse, mais « rien n’a jamais été fait ».

Son témoignage a été comparé à un récit du 29 avril du const. Troy Maxwell, qui a pris sa retraite de la GRC l’an dernier. Il a déclaré aux enquêteurs qu’en fait Forbes avait appelé pour se plaindre que le tueur “déchirait” la communauté dans une voiture de police désaffectée.

Maxwell, qui doit témoigner sous serment mardi, a déclaré que s’il y avait eu des preuves de violence domestique, Wortman aurait été arrêté.

Cependant, dans son témoignage vendredi, Banfield a déclaré à l’enquête que Wortman ne possédait aucune voiture de police désaffectée en 2013, ce qui contredit directement un point clé de la version des événements de l’ancien agent de la GRC. De plus, l’enquête a recueilli des preuves que le tueur a acquis ses quatre véhicules de police désaffectés sur un site de surplus du gouvernement à partir de 2019.

Banfield a également confirmé vendredi qu’elle avait été étouffée par le tueur sur sa pelouse à Portapique, et elle a déclaré que l’oncle de Wortman, Glynn Wortman, avait été témoin de l’agression. Glynn Wortman a confirmé l’agression dans une déclaration à la police. De plus, Richard Ellison, un ancien voisin, a déclaré lors d’entretiens avec la police que David Ellison, son frère et un autre voisin avaient été témoins de l’agression.

Banfield n’a pas été interrogé vendredi sur la date de l’incident, et Glynn Wortman et Richard Ellison n’ont pas encore fourni de preuves supplémentaires à l’enquête.

Le résumé de l’enquête publique sur la violence contre Banfield indique qu’après le déchaînement de 2020, il y a eu une enquête interne de la GRC sur la façon dont la plainte de Forbes a été traitée, et cette enquête a largement accepté la version des événements de Maxwell. De plus, il a noté que le détachement où travaillait Maxwell avait «purgé» les dossiers de la plainte de son système.

Une page des notes de Maxwell déposées comme preuve lors de l’enquête comprend le prénom de Banfield et le nom de Glynn Wortman – deux des principaux témoins de l’agression par étouffement. L’enquête cite un enquêteur de la GRC disant que “Maxwell n’a pas mentionné pourquoi” Glynn Wortman est dans ses notes, et dans son entretien, Maxwell a déclaré qu’il ne se souvenait pas pourquoi les noms avaient été notés.

Selon un rapport de la GRC de juin 2020, le const. Karl MacIsaac est allé avec Maxwell pour parler à Forbes à Debert, tandis que le Cpl. Kenda Sutherland a accompagné Maxwell à Portapique pour l’enquête de 2013. Cependant, il indique qu’aucun de ces officiers n’a été en mesure de localiser des notes sur la plainte de Forbes, et aucun ne peut se souvenir des détails.

L’enquête a également entendu parler d’une deuxième agression violente par l’auteur contre Banfield en 2003 à Sutherland Lake, au nord de Portapique, avec des témoins présents et la police appelée, mais encore une fois, les détails de l’enquête policière sont incomplets.

Un résumé préparé par l’enquête indique que “les circonstances entourant l’implication de la police dans l’incident de Sutherland Lake ne sont pas claires. Les détails concernant qui a appelé la police, quand la police est arrivée, pourquoi la police a été appelée et ce que la police a compris à l’époque sont inconnus. .”

“Les dossiers de police ont peut-être été purgés à ce stade, mais la commission continue d’enquêter”, indique-t-il.

Lorsqu’on lui a demandé si l’enquête assignerait à comparaître Glynn Wortman ou d’autres témoins de l’agression par étouffement contre Banfield, l’avocate principale de l’enquête, Emily Hill, a répondu : “Nous avons tenté de contacter plusieurs de ses proches ; cependant, ils n’ont pas répondu à l’appel de notre équipe. “

“La commission décide qui doit être assigné à témoigner sur la base des informations supplémentaires nécessaires pour combler les lacunes et corriger les divergences dans les preuves détaillées qui ont déjà été recueillies tout au long de l’enquête.”

Joshua Bryson, un avocat qui représente la famille des victimes Peter et Joy Bond, a déclaré dans une interview lundi qu’il espérait que le témoignage de Maxwell mardi éclaircirait les “contradictions apparentes dans les preuves”.

Il a déclaré qu’il était important que l’enquête explore pleinement ce qui s’est passé lors des agressions.

“Une partie du mandat de la commission est d’examiner la violence sexiste à l’avenir … en particulier en ce qui concerne l’intervention précoce. La police avait-elle des informations selon lesquelles la violence domestique était en cours à ce moment-là? Il aurait dû y avoir une intervention en 2013, et pourtant il n’était pas ?” demanda Brison.

“C’est ce que nous devons étoffer.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 18 juillet 2022.