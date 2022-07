Enquête sur la fusillade en Nouvelle-Écosse : la GRC a “l’impression” que les libéraux sont intervenus

HALIFAX –

Un haut responsable de la GRC a témoigné jeudi qu’il croyait que l’inférence politique était à l’origine de la détermination de la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, à demander à la police de publier des détails sur les armes utilisées lors de la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse.

Surint. Chris Leather a fait le commentaire lors de l’enquête publique sur le saccage qui a coûté la vie à 22 personnes les 18 et 19 avril 2020, lors du contre-interrogatoire par Tom MacDonald, un avocat qui représente deux membres de la famille des victimes.

MacDonald a demandé si Leather croyait, après que l’officier ait participé à une téléconférence avec Lucki peu après la fusillade, que les commentaires du commissaire reflétaient une ingérence politique dans l’enquête criminelle en cours à l’époque.

Leather a répondu: “C’est mon impression”, et il a dit qu’il était arrivé à cette conclusion après avoir rassemblé les faits sur la “préparation” à la rencontre avec Lucki.

Surintendant en chef de la GRC. Darren Campbell a allégué que lors d’une réunion le 28 avril 2020, Lucki a déclaré qu’elle avait promis au bureau du premier ministre que les informations sur les armes à feu seraient publiées dans le cadre de la “loi en attente sur le contrôle des armes à feu” du gouvernement libéral.

Le gouvernement libéral était en train de rédiger de nouvelles mesures de contrôle des armes à feu pour réduire l’accès aux armes semi-automatiques dans les semaines qui ont suivi la fusillade de masse. Campbell et Leather ont tous deux témoigné cette semaine que la divulgation des informations sur les armes à feu aurait interféré avec l’enquête en cours sur qui a fourni au tueur les armes semi-automatiques.

Leather, qui est le chef des opérations criminelles en Nouvelle-Écosse, a témoigné mercredi qu’il avait reçu un appel dans la soirée du 22 avril – trois jours après la fusillade de masse – de Lucki et qu’elle lui avait demandé de lui envoyer ses coordonnées. à propos des armes à feu. Le directeur a déclaré qu’une liste d’armes à feu qu’il avait envoyée à Lucki était uniquement à des fins internes.

La déclaration de Leather au sujet de l’appel du 22 avril avec Lucki et d’une série d’e-mails qui ont suivi n’avait pas été évoquée lors d’un entretien du 6 juillet avec des avocats chargés de l’enquête.

Lors du contre-interrogatoire jeudi par Michael Scott – un avocat qui représente la majorité des familles des victimes – Leather a déclaré qu’il n’avait pas discuté de l’appel avec Lucki ou des e-mails du 6 juillet parce que les avocats du ministère fédéral de la Justice avaient suggéré il adopte « une posture réactive ».

“Le conseil que j’ai reçu était de ne pas divulguer de manière proactive la conversation (avec Lucki) et les e-mails menant à la réunion du 28 avril (2020)”, a déclaré Leather.

“Je savais d’après mes notes et mes e-mails que j’avais préparés et soumis que c’était évidemment pertinent pour ce qui allait devenir le tristement célèbre appel téléphonique (réunion) du 28 avril et j’en étais troublé et je voulais leurs conseils et on m’a conseillé de prendre une position réactive. “

Lori Ward, une avocate du ministère fédéral de la Justice et de la GRC, a déclaré aux commissaires jeudi qu’elle pensait qu’il y avait eu un “malentendu” de Leather au sujet de cet avis. Elle a dit qu’elle et un autre avocat fédéral avaient compris que Leather avait un document relatif à la réunion du 28 avril 2020 avec Lucki qu’ils devaient examiner car il pourrait contenir des informations privilégiées.

“A aucun moment nous n’avons conseillé (au surintendant en chef) Leather de ne pas en parler et de ne pas dire la vérité”, a-t-elle déclaré.

Ward a déclaré que le document en question, qu’elle n’a pas décrit en détail, sera bientôt divulgué à l’enquête.

Lucki a nié toute ingérence dans l’enquête policière. Elle a témoigné lundi devant un comité de la Chambre des communes qu’elle ne se souvenait pas avoir dit au ministre de la Sécurité publique de l’époque, Bill Blair, qu’elle avait “promis” de divulguer les détails sur les armes à feu. Elle a dit qu’elle se souvenait d’avoir utilisé des mots différents avec Blair.



