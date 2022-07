Enquête sur la fusillade en Nouvelle-Écosse : la famille du tueur avait des antécédents de violence domestique

HALIFAX –

La violence domestique s’est étendue sur plusieurs générations dans la famille de l’homme qui a perpétré la fusillade de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse, révèle un document publié lundi par une enquête publique.

Le résumé produit par la commission enquêtant sur la fusillade décrit des épisodes troublants de la vie du tueur qui vont de ses mauvais traitements dans l’enfance à son diagnostic d’adulte de “personnalité narcissique” dont la rage pourrait éclater en un instant.

Les 18 et 19 avril 2020, Gabriel Wortman s’est livré à un déchaînement de 13 heures qui a commencé après avoir agressé son épouse, puis conduit une réplique d’un véhicule de police, tuant 22 personnes avec ses armes acquises illégalement.

L’enquête publique indique qu’elle n’a “pas réussi” à parler à certains membres de la famille du tueur, mais les enquêteurs ont reconstitué un récit du passé violent de la famille à partir des déclarations de police de quatre oncles, de documents écrits et d’entretiens avec des connaissances de la famille et l’épouse du tueur. .

Alan Wortman, l’oncle du tueur, a déclaré à la GRC que le grand-père paternel du tueur “était violent” avec ses enfants, y compris le père du tueur, et que cette tendance s’est poursuivie dans l’éducation de l’agresseur.

En 2010, Neil Wortman, un autre des oncles du tueur, a écrit une lettre à Jeff Samuelson, le frère biologique du tueur, l’avertissant d’un profond “dysfonctionnement familial” dans le couple qui l’avait donné en adoption aux États-Unis.

La lettre indique que “la violence s’est étendue sur au moins deux générations, jusqu’à l’arrière-grand-père de l’auteur”, indique le document de la commission. L’arrière-grand-père a été décrit comme un “tyran qui a brutalisé sa famille” et a transmis ces traits à son propre fils.

Plusieurs témoins ont dit à la GRC que le père du tueur, Paul Wortman, a abusé de sa femme et qu’il a également maltraité son fils pendant son enfance à Moncton, NB

L’un des oncles du tueur, Alan Wortman, a déclaré à la GRC qu’à l’adolescence, il avait vu le père de Gabriel Wortman agresser sa femme lors d’un dîner de Noël. “Elle a dit quelque chose et il l’a frappée, l’a jetée au sol et lui a donné des coups de pied et des coups de pied et des coups de pied”, a-t-il déclaré à la police. “J’ai dit:” Vous devez arrêter de faire ça. Arrêtez ça.

Un autre oncle, Glynn Wortman, qui gardait le tueur quand il était tout petit, aurait dit à la police qu’il avait déjà vu Evelyn Wortman étouffée par son mari.

“Le (l’agresseur) a eu une éducation horrible et cela … l’a transformé en un petit bâtard cupide et autoritaire”, aurait déclaré Glynn à la police après la fusillade. “Il (le père du tueur) ne l’a jamais traité comme un petit garçon.”

Lisa Banfield, l’épouse du tueur, et plusieurs autres témoins se sont souvenus de Gabriel Wortman leur disant que lorsqu’il était enfant, son père lui avait tendu une arme chargée et lui avait demandé de lui tirer dessus. Banfield a déclaré à la police que l’agresseur lui avait dit: “J’étais si près de lui tirer dessus.”

D’autres histoires comprenaient des récits du jeune Gabriel Wortman témoin de menaces d’armes à feu contre sa mère, tandis que Banfield a également déclaré à la police que le tueur estimait qu’il ne pouvait pas faire confiance à sa propre mère, car elle “lui dirait tout le temps, sachant qu’il va obtenir battu ou quoi que ce soit.”

L’héritage d’une relation dysfonctionnelle avec ses parents est apparu dans la vie adulte de Gabriel Wortman, selon les proches et son épouse.

Le résumé comprend le récit de Paul Wortman à la police sur la façon dont, pendant des vacances à Cuba, son fils adulte l’a attaqué lors d’une discussion sur l’enfance du tueur, le fils battant le père au point qu’il “a perdu un peu de vision” dans l’un de ses yeux.

Une menace de tuer ses parents en 2010 a fait l’objet d’une enquête policière après que Glynn Wortman a appelé la GRC pour signaler les intentions du tueur. Le résumé indique que Paul Wortman a déclaré aux enquêteurs que son fils avait des armes à feu. Il a répété l’allégation lors d’une autre enquête en 2011, lorsqu’une note de renseignement de la police circulait suggérant que Gabriel Wortman constituait une menace pour la police.

Dans la décennie qui a suivi, le tueur a diminué le contact avec ses parents, leur parlant rarement, selon le résumé.

Selon les dossiers médicaux publiés dans le document, un médecin a référé Gabriel Wortman au psychiatre Dr Douglas Maynes en 2000, qui l’a vu quatre fois et l’a diagnostiqué comme une “personnalité narcissique”.

En juin 2009, le Dr Cynthia Forbes, un médecin de famille de la région d’Halifax, a écrit dans ses notes que le tueur rapportait « qu’il buvait 12 bières par jour, cinq jours par semaine », mais il croyait pouvoir arrêter de boire pendant l’été. mois. Elle lui a suggéré de consulter un psychologue, “mais il n’était pas intéressé à ce stade”.

Selon les dossiers médicaux obtenus par l’enquête, le seul traitement médical que le tueur a reçu de juin 2018 à janvier 2020 était sept visites avec le Dr Forbes et un collègue pour une hypertension artérielle.

Wortman a été abattu par la police dans une station-service à Enfield, en Nouvelle-Écosse, le 19 avril 2020, mettant fin à l’un des pires massacres de l’histoire canadienne moderne.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 11 juillet 2022.