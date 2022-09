HALIFAX –

L’enquête sur la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse a entendu un ancien gendarme qui dit qu’il est devenu tellement frustré d’essayer d’amener la GRC à adopter un nouveau système d’alerte publique qu’il a quitté la police.

Mark Furey, qui a ensuite occupé le poste de ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse, a déclaré qu’en 2012, il avait recommandé à la GRC de commencer à utiliser le système national d’alertes publiques, qui à l’époque pouvait diffuser des alertes intrusives via la télévision et la radio.

Mais Furey dit dans des déclarations soumises à l’enquête que ses supérieurs ont rejeté l’idée, l’incitant à prendre une retraite anticipée.

La recommandation de Furey et son rejet ultérieur ont été discutés lors des audiences d’enquête vendredi, lorsqu’on a demandé à l’un des officiers les plus haut gradés de la GRC pourquoi la police avait initialement tourné le dos à ce qui deviendrait plus tard le système Alert Ready.

Le sous-commissaire Brian Brennan a déclaré qu’il ne faisait pas partie des discussions sur la proposition de Furey en 2012, mais il a dit qu’il se souvenait des conversations à l’époque sur ce que la proposition signifierait en termes d’investissement, de ressources, de formation et de conformité aux politiques.

Après qu’un homme armé a tué 22 personnes dans une région rurale de la Nouvelle-Écosse lors d’un saccage d’avril 2020 qui a duré plus de 13 heures, la GRC a fait l’objet de vives critiques pour ne pas avoir utilisé le système Alert Ready pour émettre des avertissements publics par radio, télévision et appareils sans fil.

Les gendarmes ont répété à plusieurs reprises qu’Alert Ready ne faisait pas partie de leur “boîte à outils” à l’époque, bien que la police soit en train de préparer une telle alerte lorsque le tireur a été abattu par deux gendarmes le 19 avril 2020.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 12 septembre 2022.