Enquête sur la cause de Hamilton, Ont. Accident de VTT qui a tué deux enfants en cours

Les premiers intervenants disent qu’ils ne savent pas encore ce qui a causé un accident de VTT dans la région rurale de Hamilton qui a tué deux enfants et envoyé leur père à l’hôpital.

La police a déclaré qu’un homme de 35 ans de Hamilton conduisait son VTT côte à côte avec sa fille de 8 ans et son fils de 6 ans dans un champ à l’ouest de Miles Road lorsque le véhicule est entré dans un 10 mètres -étang profond.

Selon la police de Hamilton, l’homme a pu sortir de l’eau et appeler à l’aide.

Une équipe de policiers, de pompiers et d’ambulanciers a récupéré les enfants et les a envoyés à l’hôpital, mais ils sont décédés malgré les efforts de réanimation en cours des ambulanciers.

Le sergent d’état-major. Paul Corrigan a déclaré dans une interview que la police ne savait pas encore pourquoi le VTT s’était écrasé dans l’étang, ajoutant que l’unité de collision de la force avait exclu l’alcool comme facteur contributif.

Il dit que des soutiens en santé mentale sont offerts aux premiers intervenants, qui sont « très traumatisés ».

“Toutes les personnes impliquées sont évidemment extrêmement traumatisées, nous n’avons donc pas encore eu l’occasion d’interviewer des personnes”, déclare Corrigan.

Le surintendant des services paramédicaux de Hamilton, David Thompson, a déclaré que le père des enfants était dans un état stable lorsqu’il a été transporté à l’hôpital.

Corrigan dit que 17 patrouilleurs, pompiers et ambulanciers paramédicaux étaient parmi les premiers intervenants, et ils ont été aidés par l’unité maritime de la force et une équipe de plongée de la police régionale de Peel.

Il a déclaré que les trois premiers officiers arrivés “sont allés directement dans l’eau pour tenter de sauver les enfants, sans succès”.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 9 octobre 2022.