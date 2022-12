Enquête Skibicki: la recherche de restes de femmes dans un site d’enfouissement à Winnipeg pourrait réussir

En 2002, les enquêteurs ont lancé une fouille massive de la ferme porcine de Robert Pickton en Colombie-Britannique et ont finalement trouvé les restes de plusieurs femmes.

Vingt ans plus tard, l’anthropologue légiste en chef de cet effort affirme que la recherche d’un site d’enfouissement au nord de Winnipeg pour les restes de femmes a une chance de succès, bien que ce ne soit pas une certitude.

“Même une recherche très bien faite peut ne pas trouver les femmes, mais je pense qu’il y a de fortes chances qu’il soit possible de les localiser”, a déclaré Tracy Rogers, directrice du programme de médecine légale à l’Université de Toronto Mississauga, dans une interview jeudi. .

“Je dirais que cela en vaut vraiment la peine, mais cela nécessite également cette étude de faisabilité initiale pour connaître les facteurs exacts auxquels l’équipe de recherche sera confrontée.”

La ferme Pickton est devenue la plus grande scène de crime au Canada lorsque la police a enquêté sur la disparition de dizaines de femmes du Downtown Eastside de Vancouver.

La recherche de la propriété tentaculaire a duré plus d’un an et a vu les travailleurs parcourir des centaines de milliers de mètres cubes de sol. Il y avait des centaines de milliers d’échantillons d’ADN et de pièces à conviction.

Finalement, Pickton a été reconnu coupable de six chefs de meurtre au deuxième degré et condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité. Les procureurs ont par la suite décidé de ne pas poursuivre 20 autres chefs d’accusation lors d’un procès séparé. De nombreuses victimes de Pickton étaient autochtones.

Au nord de Winnipeg, la police a d’abord déclaré qu’elle ne fouillerait pas la décharge de Prairie Green, où elle soupçonne que se trouvent les restes de Morgan Harris et Marcedes Myran.

Jeremy Skibicki a été accusé de meurtre au premier degré dans la mort de Harris, Myran, Rebecca Contois – dont les restes partiels ont été retrouvés dans une autre décharge – et d’une quatrième femme non identifiée que les dirigeants communautaires ont appelée Mashkode Bizhiki’ikwe, ou Buffalo Femme.

La police a d’abord déclaré qu’une recherche ne serait pas possible, étant donné que plusieurs mois s’étaient écoulés. Ils ont également déclaré qu’il n’y avait aucune donnée indiquant un point de départ pour la recherche et que les matériaux de la décharge étaient compactés sous de la boue épaisse et de l’argile à une profondeur d’environ 12 mètres.

Après la pression des dirigeants autochtones et de certains proches des victimes, la police de Winnipeg a accepté cette semaine de faire partie d’un comité qui déterminerait la faisabilité d’une recherche et établirait un budget à présenter aux différents paliers de gouvernement.

Rogers a déclaré que la logistique de la recherche de la décharge de Prairie Green, qui comprend 1 500 tonnes de restes d’animaux déversés ces derniers mois, est difficile mais pas insurmontable.

“Lors de l’affaire Pickton, au cours des premiers mois, j’ai examiné plus de 45 000 os d’animaux”, a-t-elle déclaré.

Même le compactage des matériaux à la décharge ne rendrait pas nécessairement difficile la détection de restes humains, a-t-elle ajouté.

“Il devrait y avoir des signes visibles pour les personnes qui savent ce qu’elles recherchent.”

Rogers agit à titre de conseiller auprès des dirigeants autochtones qui travaillent à la mise sur pied du comité de faisabilité. Le gouvernement fédéral s’est engagé à payer les travaux du comité.

“Nous sommes heureux de déployer les ressources que le gouvernement fédéral peut, y compris les ressources financières, pour aider à ce qui sera une étude de faisabilité et préparerons les étapes des prochaines conversations que nous aurons avec les familles avant tout dans la recherche de fermeture , a déclaré jeudi à Ottawa le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller.

Un consultant en scène de crime aux États-Unis, Ross Gardner, a déclaré qu’une recherche de la décharge de Prairie Green pourrait réussir mais nécessiterait un effort monumental.

“Ces types de recherches ne réussissent pas toujours”, a déclaré Gardner, qui est basé à Atlanta et est l’auteur de livres sur la médecine légale.

La profondeur de 12 mètres de matériaux lourds, le passage de plusieurs mois depuis que les corps auraient été transportés là-bas au printemps et le processus de compactage à la décharge constitueront un défi de taille qui nécessitera du matériel lourd et des équipes pour passer au crible et examiner de près le matériel petit à petit, a déclaré Gardner.

“Cela ne va en aucun cas être simple, de forme ou de forme.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 15 décembre 2022.