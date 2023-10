Enquête : satisfaction de la demande et satisfaction des fournisseurs en hausse

Les organisateurs de réunions sont toujours optimistes quant aux événements de 2024 en raison de fortes réservations, d’une fréquentation croissante et d’une satisfaction accrue des fournisseurs, selon une nouvelle enquête menée par Northstar Meetings Group et Cvent.

La dernière enquête Meetings Industry Pulse comprenait des données collectées du 21 septembre au 8 octobre auprès de 449 organisateurs de réunions, y compris des organisateurs d’entreprises, d’associations et à but non lucratif, de tiers et autres.

Selon l’enquête, 49 pour cent des planificateurs au cours des six semaines précédentes ont développé une vision des réunions plus optimiste, tandis que 34 pour cent ont signalé « aucun changement » et 17 pour cent ont déclaré qu’ils étaient devenus moins optimistes.

Événements 2024, augmentation de la fréquentation

Quarante-cinq pour cent des planificateurs interrogés ont déclaré qu’ils prévoyaient de produire plus d’événements en 2024 qu’en 2023, et 45 pour cent ont déclaré qu’ils en produiraient à peu près le même nombre. Seulement 10 pour cent en ont dit moins.

Les planificateurs s’attendaient également à ce que les niveaux de participation aux réunions en personne augmentent l’année prochaine – un domaine qui, selon un répondant, était enrichi par les options de participation virtuelle.

« Nos offres virtuelles n’ont pas remplacé la participation ; elles ont été un complément », selon un répondant à l’enquête qui a ajouté que leur nombre de participants « est revenu aux niveaux d’avant la pandémie pour nos événements en personne, mais nous avons doublé notre fréquentation globale en raison du virtuel.

Environ 32 pour cent des personnes interrogées ont déclaré que la participation aux réunions de 2024 se situerait entre 91 pour cent et 100 pour cent des niveaux de 2019, tandis qu’environ 27 pour cent ont déclaré qu’elle serait supérieure à 100 pour cent. Lorsqu’on leur a posé la même question en octobre de l’année dernière, la majorité des personnes interrogées prévoyaient que la fréquentation continuerait d’être en retard par rapport aux niveaux d’avant la pandémie en 2023.

La valeur perçue par les organisations ou les clients des événements en face-à-face est également en hausse. Lorsqu’on leur a demandé comment cette perception avait changé par rapport à avant la pandémie, 32 % ont déclaré que ces événements étaient considérés comme « considérablement » plus précieux, et 31 % ont déclaré qu’ils étaient considérés comme « un peu » plus précieux. Seulement 7 pour cent ont déclaré qu’ils étaient considérés comme ayant moins de valeur, tandis que 30 pour cent ont déclaré que la perception était à peu près la même.

L’objectif principal des planificateurs a considérablement changé pendant la reprise après une pandémie. La principale priorité en janvier 2022 était la reprogrammation et la nouvelle réservation pour 30 % des personnes interrogées, contre seulement un quart qui se concentraient principalement sur la réservation de nouveaux événements. Les nouvelles réservations ont progressivement perdu de leur vigueur tout au long de 2022, laissant place à une concentration accrue sur le sourcing actif et les nouvelles réservations en 2023, qui se poursuivent désormais en 2024.

Pour 40 % des organisateurs, leur objectif principal actuel est la réservation d’événements en personne, soit une légère augmentation par rapport aux 38 % qui disaient la même chose en octobre 2022. Les principales activités de planification des événements en personne pour les autres répondants à l’enquête comprenaient la recherche active (34 %) et la recherche (17 pour cent). Seuls 4 pour cent se concentrent principalement sur le rééchelonnement. Six pour cent des planificateurs interrogés ont déclaré qu’ils ne recherchaient pas d’événements en direct. Ce nombre est resté relativement constant depuis 2022.

La satisfaction des fournisseurs augmente

Dans l’ensemble, la satisfaction des planificateurs à l’égard des fournisseurs et des vendeurs s’est améliorée d’année en année, ce que les répondants ont attribué en partie à des réponses plus rapides aux demandes de propositions.

Selon l’enquête, plus des trois quarts des planificateurs interrogés ont déclaré avoir hôtel en moins d’une semaine. Cela se compare à l’enquête d’octobre 2022 dans laquelle près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré que les hôtels mettaient du temps à répondre aux appels d’offres.

Les organisateurs se sentent également généralement soutenus par leurs fournisseurs de réunions et d’événements. Sur une échelle de un à cinq – un signifiant « pas du tout » et cinq signifiant « extrêmement satisfait » – les personnes interrogées ont signalé un niveau de satisfaction moyen supérieur à 3,5 dans la plupart des domaines. La seule moyenne en deçà concerne les fournisseurs audio/vidéo, avec un niveau de satisfaction moyen de 3,49.

Cela dit, les planificateurs éprouvent certaines difficultés, notamment en matière de coûts. Soixante-cinq pour cent ont déclaré que les coûts des aliments et des boissons sont plus élevés que prévu, ce qui est inférieur aux 70 pour cent qui l’avaient déclaré l’année dernière. Soixante-deux pour cent ont déclaré que les tarifs hôteliers sont plus élevés que prévu, contre 70 pour cent en 2022. Les opinions sur le personnel des fournisseurs ont montré la plus grande amélioration, avec moins de la moitié des personnes interrogées (42 pour cent) ont déclaré qu’elles étaient aux prises avec des carences en personnel chez les fournisseurs, par rapport à 2022. avec 54 pour cent l’année dernière.

L’industrie hôtelière a travaillé dur pour augmenter ses effectifs. Bien que des écarts subsistent, un rapport de juillet de JD Power attribue en partie la satisfaction accrue des clients des hôtels à de meilleurs niveaux de personnel. Pour les planificateurs, cette même amélioration du personnel, y compris les salaires plus élevés et les meilleurs avantages sociaux qui y sont associés, contribue probablement aux coûts de restauration et aux tarifs des chambres étonnamment élevés qu’ils ont notés dans l’enquête. American Express Global Business Travel s’attend à ce que les tarifs continuent d’augmenter pour les affaires et les réunions de passage jusqu’en 2024.

Les propres organisations de certains planificateurs ajoutent également du personnel, et un bon nombre d’entre eux prévoient d’en faire davantage l’année prochaine. Quarante pour cent des personnes interrogées prévoyaient que leur équipe de réunions et d’événements s’agrandirait en 2024. Trente-sept pour cent ont déclaré que leur équipe ne s’agrandirait pas, et 21 pour cent ont répondu qu’ils ne savaient pas.

Dans l’ensemble, la maîtrise des coûts, le retour sur expérience et le retour sur investissement restent les principales priorités des planificateurs en 2024, selon l’enquête. À ces préoccupations figuraient les efforts en matière de durabilité et de diversité, d’équité et d’inclusion.

Northstar Meetings Group est un partenaire de portefeuille de BTN sous Northstar Travel Group.