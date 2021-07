Enquête Racing Panorama : Kim Bailey affirme que les propriétaires et les entraîneurs doivent assumer la responsabilité du bien-être des chevaux | Nouvelles de course

Kim Bailey insiste sur le fait qu’il est de la responsabilité de ses collègues entraîneurs et propriétaires de s’assurer que les anciens chevaux de course sont correctement soignés tout au long de leur vie.

Bailey, qui a formé les vainqueurs de toutes les meilleures courses nationales de chasse au cours d’une carrière s’étalant sur plus de 30 ans, a décrit les images secrètes des abattoirs diffusées par le programme Panorama de la BBC comme « horribles » et « horribles ».

Il a également souligné qu’il incombe à ceux qui possèdent et s’occupent des chevaux pendant leurs années de course de faire tout leur possible pour leur fournir un foyer sûr et confortable par la suite.

Le documentaire Panorama de lundi soir a diffusé des scènes de chevaux sur le point d’être euthanasiés dans un abattoir de Swindon – rapportant que beaucoup y étaient arrivés après un transport exténuant et inhumain depuis l’Irlande.

La British Horseracing Authority a répondu en convoquant des réunions urgentes pour discuter des problèmes troublants avec les leaders de l’industrie, y compris le Horse Welfare Board, présidé de manière indépendante, et leurs homologues de Horse Racing Ireland.

Bailey a dit Sky Sports Racing: « Vous pouvez continuer à rembourser et à ajouter plus de fonds aussi longtemps que vous le souhaitez – mais le produit final est qu’il appartient aux entraîneurs, je crois, de s’assurer que les chevaux dont ils ont la garde trouvent un foyer par la suite où ils peuvent être soignés et chéris pour le reste de leur vie.

« Je pense que c’est quelque chose que les entraîneurs doivent souligner aux propriétaires que, lorsqu’ils s’impliquent dans la course, ils sont aussi responsables que nous de s’assurer que ces chevaux – lorsqu’ils quittent la course – ont un avenir.

La course est assaillie par des querelles financières et des querelles sur les prix en argent et a des difficultés financières, mais c’est un domaine qu’il ne peut pas se permettre de négliger

« Vous ne pouvez tout simplement pas vous impliquer dans un cheval et dire » eh bien, en fait, il a cessé de courir maintenant – je veux m’en débarrasser « .

« Ils doivent assumer eux-mêmes la responsabilité. C’est une double responsabilité, du point de vue des entraîneurs et des propriétaires de s’assurer que nous nous occupons de l’endroit où vont les chevaux après la course. »

Selon Bailey, l’infrastructure administrative qui permet de suivre correctement le mouvement des anciens chevaux de course est également cruciale.

« Je pense que c’est incroyablement important », a-t-il déclaré. « Nous transmettons régulièrement des chevaux – je pense que nous en avons déplacé une vingtaine cet été.

« Nous interviewons les personnes qui montent le cheval, [and] nous obtenons des références des personnes qui les ont.

« Ils doivent rester en contact avec moi pendant tout le temps qu’ils ont le cheval. Si, à un moment quelconque de cette période, ils constatent qu’ils ne peuvent pas faire face, pour des raisons financières ou s’ils trouvent que le cheval ne leur convient pas, le cheval a de revenir ici – et ensuite nous pourrons réessayer. »

« Une zone de course ne peut pas se permettre de négliger »

















3:16



Le journaliste Paul Hayward estime que les courses ne peuvent pas se permettre d'ignorer le sujet du bien-être des chevaux à la suite d'une enquête Panorama sur la question



Le journaliste Paul Hayward a souligné l’orientation « étroite » du programme Panorama, mais a déclaré que ce serait une erreur pour la course d’ignorer les problèmes soulevés.

Il a dit Sky Sports Racing: « Je ne pense pas que les courses puissent se permettre de l’imposer à la Food Standards Agency, ce serait une erreur. Ce n’est pas seulement un problème de la Food Standards Agency. C’est cette vieille question sur ce qui arrive aux chevaux après qu’ils arrêtent de courir et comment sont-ils euthanasiés, si c’est la seule option.

« Les courses doivent être honnêtes sur le fonctionnement de ce système et sur le fonctionnement du financement.

« A titre de mise en garde, je dirais que ce programme s’est concentré sur un domaine spécifique de cette industrie. C’était pénible à bien des égards mais assez étroit dans son objectif, en particulier une ligne de transit entre les courses irlandaises et un abattoir britannique, où les normes étaient assez épouvantables. »

À propos du système actuel de réinstallation des anciens chevaux de course, Hayward a ajouté : « Il existe une sorte de structure et de nombreuses personnes bien intentionnées qui s’assurent que les chevaux sont correctement traités lorsqu’ils arrêtent de courir, mais lorsque vous regardez le financement, cela semble inadéquat.

« Si vous allez avoir un système de retraite et un système de soins de toute une vie, ce que le Horse Welfare Board a recommandé dans son rapport de mars de cette année, il faudra beaucoup plus d’argent pour s’assurer que chaque cheval a un cheminement décent. , soit dans un autre genre de vie, soit dans certains cas, malheureusement, une fin de vie.

« Le traçage devrait avoir lieu partout »

Le journaliste sportif irlandais Daragh O Conchuir estime qu’il est essentiel de savoir où un cheval est déplacé après avoir terminé sa carrière de course et dit qu’aucun cheval n’aurait dû voyager d’Irlande au Royaume-Uni pour être tué.

« S’il arrive un moment où un cheval irlandais doit être euthanasié, il ne devrait certainement pas se rendre en Angleterre », a déclaré O Conchuir. Sky Sports Racing.

« Si vous avez une base de données de traçabilité, comme vous le faites pour les bovins par exemple, alors vous savez exactement où ils vont. Cela permet à ce genre de choses de se produire.

« Vous devez savoir où ils se trouvent et cela devrait se produire partout.

« La technologie est là et la majorité des chevaux sont très bien soignés, mais vous voulez faire de mieux en mieux. Prenez les leçons telles qu’elles sont et appliquez-les sur toute la ligne.

« Même à 12 ans, les chevaux sont jeunes et ont beaucoup d’avance sur eux. Les chevaux de sport peuvent continuer à concourir jusqu’à 20 ans. Les meilleurs d’entre eux ont cette envie de compétition et ils méritent cette opportunité.

« [Rehoming] se passe, il est financé, mais bien sûr, il pourrait en obtenir davantage. Quelque chose comme ça peut être négatif, mais peut-être que cela incitera les gens à en faire un peu plus. »