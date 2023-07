Enquête pour examiner le rôle d’Ofsted dans la préparation de la mort de la directrice Ruth Perry

Le rôle d’Ofsted dans les événements qui ont conduit à la mort de la directrice du Berkshire, Ruth Perry, sera examiné lors d’une enquête plus tard cette année, a déclaré un coroner.

Heidi Connor, la coroner principale du Berkshire, a nommé l’inspection des écoles d’Angleterre comme « personnes intéressées » dans le cadre de son enquête sur la mort de la directrice de l’école primaire, dont la famille dit s’être suicidée après une inspection « dévastatrice » de l’Ofsted.

La décision signifie que les responsables de l’Ofsted comparaîtront à l’enquête en personne, pour être interrogés par le coroner et les avocats de la famille de Perry.

Lors d’un examen préalable à l’enquête au tribunal du coroner de Berkshire, Connor a déclaré qu’elle envisageait également de mener une enquête renforcée en vertu de l’article 2 sur les circonstances plus larges entourant la mort de Perry en janvier. Une enquête en vertu de l’article 2 peut être invoquée lorsque les agences gouvernementales « n’ont pas protégé le défunt contre une menace humaine ou un autre risque », selon le Crown Prosecution Service.

L’enquête enquête sur la mort de Perry, survenue peu de temps après qu’une inspection de l’Ofsted a déclassé son école, Caversham primaire, à Reading, de « exceptionnelle » à « inadéquate » en raison d’erreurs dans la formation et les procédures de sauvegarde.

La famille de Perry a déclaré qu’elle était « dévastée » par la décision concernant l’école qu’elle avait fréquentée lorsqu’elle était enfant. En tant qu’école maintenue, une note inadéquate aurait signifié que sa gestion a été prise en charge par une fiducie d’académie.

Une inspection ultérieure de l’Ofsted effectuée le mois dernier a qualifié l’école de « bonne ».

Connor a déclaré que les questions de savoir si une note inadéquate était appropriée relèveraient de l’enquête qui serait menée par les députés du comité restreint de l’éducation. « Ce qui m’intéresse, c’est le lien entre l’inspection et l’impact sur Ruth », a déclaré Connor, ajoutant que « le fonctionnement de l’Ofsted » relevait de l’enquête parlementaire.

La sœur de Perry, le professeur Julia Waters, a déclaré que sa famille se félicitait de la prochaine enquête.

« Nous espérons que la portée de l’enquête, telle qu’établie aujourd’hui, sera à la fois suffisamment large et approfondie pour nous fournir, en temps voulu, des réponses satisfaisantes aux nombreuses questions que nous avons encore. Nous espérons que, lors de l’enquête elle-même plus tard cette année, le coroner fera des recommandations à l’Ofsted pour empêcher que d’autres décès évitables comme celui de Ruth ne se produisent, évitant ainsi à d’autres familles de ressentir la douleur atroce que nous avons vécue et qui ne nous quittera jamais », dit Waters.

« Ruth nous manque tous les jours et nous savons que ses nombreux amis, collègues et anciens élèves aussi. »

Un porte-parole d’Ofsted a déclaré: «Nos sympathies restent avec la famille et les collègues de Ruth Perry. Nous continuons d’assister la coroner dans ses investigations.

Le coroner a fixé des dates préliminaires pour que l’enquête commence le 28 novembre, avec une décision provisoirement prévue pour le 7 décembre.

