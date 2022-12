Enquête pour enquêter sur les allégations d’homicides illégaux par des soldats britanniques en Afghanistan et de “dissimulation” | Nouvelles du Royaume-Uni

Les allégations d’homicides illégaux par des soldats britanniques en Afghanistan et de “dissimulation” doivent faire l’objet d’une enquête au plus haut niveau.

L’enquête statutaire indépendante, commandée par le secrétaire à la Défense Ben Wallace, commencera au début de 2023, a annoncé jeudi le ministre de la Défense, le Dr Andrew Murrison, aux Communes.

Les familles de huit personnes, dont trois jeunes garçons, qui auraient été assassinées par les forces spéciales britanniques lors de deux incidents distincts lors de raids nocturnes à Afghanistan en 2011 et 2012, a salué l’annonce.

L’enquête sera présidée par Lord Justice Haddon-Cave, qui quitte son rôle de juge président principal pour l’Angleterre et le Pays de Galles pour se concentrer sur la tâche.

Le Dr Murrison a déclaré qu’il se concentrerait en partie sur les allégations selon lesquelles tout acte répréhensible, y compris le meurtre, n’avait “pas fait l’objet d’une enquête appropriée” par le ministère de la Défense (MoD).

M. Wallace a déclaré dans un communiqué: “Bien qu’il y ait eu plusieurs enquêtes approfondies sur les événements en question, s’il y a d’autres leçons à tirer, il est juste que nous les examinions pleinement, pour nous assurer que toutes les allégations sont traitées de manière appropriée et dans une mesure égale, pour veiller à ce que notre personnel soit protégé de manière adéquate contre les réenquêtes inutiles. »

Un membre de la famille Noorzai, qui a perdu des proches en Afghanistan, a déclaré : « Il y a plus de 10 ans, j’ai perdu deux de mes frères, mon jeune beau-frère et un ami d’enfance, tous des garçons avec une vie devant eux.

“Abattu en buvant du thé”

Le proche a ajouté : “J’ai été menotté, battu et interrogé” devant la maison familiale “par des soldats britanniques”.

“Mes parents et mes amis ont tous reçu une balle dans la tête alors qu’ils étaient assis en train de boire du thé.

“Ma famille a attendu 10 ans pour savoir pourquoi cela s’est produit.

“Nous sommes heureux qu’enfin, après tant d’années, quelqu’un enquête à fond sur cette question.

“Nous vivons dans l’espoir que les responsables seront un jour tenus de rendre des comptes.”

Tessa Gregory, associée du cabinet d’avocats Leigh Day qui représente les familles, a déclaré que les allégations “d’exécutions extrajudiciaires et de dissimulation” étaient d’une telle gravité et que les inquiétudes étaient si répandues qu’une enquête aurait dû être lancée “il y a des années”.

“Fier du service britannique”

Image:

Johnny Mercer, ministre des Anciens Combattants



Dans une lettre aux anciens combattants et à leurs familles, le ministre des Anciens Combattants, Johnny Mercer, a déclaré qu’il était “conscient de l’impact de cette nouvelle” sur les personnes impliquées, et qu’un “soutien juridique et pastoral complet” pour toute personne appelée par l’enquête serait disponible.

Dans un tweet, il a déclaré qu’il restait “intensément fier de notre service en Afghanistan”.

Aux Communes, l’ancien ministre conservateur Sir Edward Leigh a averti que la barre des poursuites doit être “très élevée” sinon “nous allons infliger un coup dur au moral des vétérans de nos braves forces armées”.

Le secrétaire à la Défense fantôme du Labour, John Healey, a déclaré: “Les allégations d’homicides illégaux et de dissimulation ne pourraient être plus graves et cette enquête est essentielle pour protéger la réputation de nos forces spéciales britanniques, pour garantir l’intégrité des enquêtes militaires et pour obtenir justice pour tout de ceux qui sont touchés.

“La question est de savoir s’il fera le travail ? Est-il conçu pour réussir et les militaires, civils et politiques du ministère de la Défense sont-ils pleinement engagés à le faire réussir ? Trop souvent, le ministère de la Défense répond par le déni et le retard.”

Le ministère de la Défense a déclaré que les prochaines étapes de l’enquête seront détaillées “en temps voulu”.