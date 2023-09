Enquête policière sur un comportement antisémite au lycée Montgomery Co.

Dans un lettre envoyée aux familles vendredile directeur du lycée Montgomery Blair a déclaré qu’un groupe d’étudiants du Maryland aurait effectué ensemble un « salut antisémite » pendant une période de déjeuner.

La lettre du directeur Renay Johnson indiquait également que les élèves effectuant le salut antisémite se filmaient en train de le faire à l’extérieur, lorsqu’un autre élève de l’école de Silver Spring l’a vu et l’a signalé.

L’étudiant qui a signalé l’incident l’a qualifié de « pénible ». Désormais, l’école travaille avec la police du comté de Montgomery pour enquêter sur « les motivations derrière ce comportement et prévenir tout incident futur ».

L’école a déclaré qu’elle appliquait une politique de tolérance zéro à l’égard des discours de haine et que ce comportement allait à l’encontre de ses valeurs d’inclusion pour tous.

« Nous comprenons que cet incident peut être profondément préoccupant pour vous, comme pour nous », a écrit Johnson. « Nous voulons vous assurer que nous sommes déterminés à résoudre ce problème et à l’utiliser comme une opportunité d’éducation et de croissance. Nous vous encourageons à discuter de cet incident avec votre enfant et soulignons l’importance du respect et de l’inclusion dans notre société diversifiée.

Ce n’est pas le premier incident de ce genre à l’école. En 2017, des dépliants indiquant « C’est bien d’être blanc » ont été trouvés sur les portes extérieures du bâtiment de l’école par le personnel avant l’arrivée des élèves.

Le WTOP a contacté le système scolaire, ainsi que les groupes locaux anti-haine et juifs – pour obtenir leurs commentaires.

Ciara Wells du WTOP a contribué à ce rapport.