Enquête ouverte sur les allégations selon lesquelles un alpiniste record aurait escaladé un porteur mourant sur K2 | Nouvelles du monde

Une enquête a été ouverte sur des allégations selon lesquelles des alpinistes auraient laissé un porteur mourir près du sommet de la montagne la plus dangereuse du monde, a déclaré un alpiniste.

Des dizaines d’alpinistes sont présumé être passé devant l’assistant pakistanais dans son empressement à atteindre le sommet du K2 après avoir été gravement blessé lors d’une chute.

Les accusations entourant les événements du 27 juillet sur le deuxième plus haut sommet du monde ont éclipsé une ascension record de l’alpiniste norvégienne Kristin Harila et de son guide népalais Tenjen (Lama) Sherpa. Ils sont devenus les grimpeurs les plus rapides à gravir les 14 plus hautes montagnes du monde, ce qui a pris 92 jours.

Elle a rejeté toute responsabilité dans la mort du porteur, Mohammed Hassan, un père de trois enfants âgé de 27 ans qui a glissé et est tombé d’un sentier étroit dans une zone particulièrement dangereuse de la montagne connue sous le nom de goulot d’étranglement.

Un alpiniste tente d’aider Muhammad Hassan. Photo : Servus TV





Elle se défendait contre les allégations de deux autres grimpeurs qui étaient sur le K2 ce jour-là, l’Autrichien Wilhelm Steindl et l’Allemand Philip Flaemig, qui avaient interrompu leur ascension en raison de conditions météorologiques défavorables mais ont déclaré avoir reconstitué les événements plus tard en examinant des images de drones.

Les images semblaient montrer des dizaines d’alpinistes croisant M. Hassan gravement blessé au lieu de venir à son secours.

M. Steindl a affirmé que le porteur aurait pu être sauvé si les autres alpinistes, dont Mme Harila et son équipe, avaient abandonné leur tentative d’atteindre le sommet.

« Il y a un double standard ici. Si moi ou n’importe quel autre Occidental avait été allongé là, tout aurait été fait pour les sauver », a déclaré M. Steindl à l’Associated Press. « Tout le monde aurait dû rebrousser chemin pour ramener le blessé dans la vallée. »

Pourquoi le portier de montagne a-t-il été laissé pour mort ?



Harila dit que son équipe « a essayé pendant des heures » pour sauver l’homme

Cependant, s’adressant à Sky News vendredi, Mme Harila a déclaré que son équipe « avait essayé pendant des heures de sauver » M. Hassan – et un membre de l’équipe avait même enlevé son masque à oxygène et le lui avait donné parce qu’il n’avait pas le sien.

Elle a déclaré que M. Hassan s’était suspendu à une corde à l’envers après sa chute au goulot d’étranglement, qu’elle a décrit comme « probablement la partie la plus dangereuse de K2 ».

Elle a déclaré qu’après environ une heure, son équipe avait pu ramener M. Hassan sur la piste.

Le groupe a alors décidé de se séparer, a-t-elle dit, avec elle et Lama continuant jusqu’au sommet de la montagne parce que son équipe de réparation avant avait rencontré ses propres difficultés.

L’alpiniste norvégienne Kristin Harila avec l’alpiniste népalais Tenjen (Lama) Sherpa



Porter manquait apparemment d’équipement

Interrogée sur l’équipement de M. Hassan, Mme Harila a déclaré qu’il ne portait pas de combinaison en duvet et n’avait pas de gants, ni d’oxygène. « Nous n’avons vu aucun signe de masque ou de réservoir d’oxygène », a-t-elle déclaré.

Après avoir atteint le sommet, Mme Harila a filmé une vidéo « émotionnelle » célébrant leur ascension record.

Elle a dit qu’elle n’avait découvert que M. Hassan était mort alors qu’elle descendait la montagne et a déclaré qu’elle et son équipe n’avaient pas pu récupérer son corps car il était « impossible de le transporter en toute sécurité ».

K2, appelé « montagne tueuse », est situé dans la chaîne de montagnes du Karakorum. Photo de fichier : AP





Enquête ouverte sur la mort

Une enquête a été ouverte sur la mort de M. Hassan, selon Karrar Haidri, le secrétaire du Pakistan Alpine Club, une organisation sportive qui sert également d’organe directeur pour l’alpinisme au Pakistan.

Anwar Syed, le chef de la société chargée de l’expédition de Mme Harila, Lela Peak Expedition, a déclaré que M. Hassan était décédé à environ 150 m sous le sommet.

Il a dit que plusieurs personnes ont essayé d’aider en fournissant de l’oxygène et de la chaleur en vain.

M. Syed a déclaré qu’en raison des conditions dangereuses du goulot d’étranglement, il ne serait pas possible de récupérer le corps de M. Hassan et de le remettre à la famille. Il a déclaré que son entreprise avait donné de l’argent à la famille de M. Hassan et continuerait à l’aider.

Interrogé sur le manque apparent d’équipement de M. Hassan, M. Syed a déclaré que la société d’expédition versait de l’argent aux porteurs pour acheter du matériel et que M. Hassan avait reçu le montant convenu.

Le caméraman allemand Philip Flaemig





Affirme que Hassan n’avait aucune expérience en haute altitude

M. Flaemig, le deuxième alpiniste à faire ces allégations, a affirmé que M. Hassan n’avait aucune expérience en haute altitude dans une interview avec le journal autrichien Der Standard.

« Il n’était pas correctement équipé. Il n’avait pas d’expérience. Il était porteur de camp de base et pour la première fois, il a été choisi pour être porteur de haute altitude. Il n’était pas qualifié pour cela », a-t-il déclaré.

Wilhelm Steindl avec la famille de Muhammad Hassan





M. Steindl a rendu visite à la famille de M. Hassan et a mis en place une campagne de financement participatif, avec des dons atteignant plus de 114 000 € (98 000 £) samedi.

« J’ai vu la souffrance de la famille », a déclaré M. Steindl à AP. « La veuve m’a dit que son mari avait fait tout cela pour que ses enfants aient une chance dans la vie, pour qu’ils puissent aller à l’école. »

Le K2 est largement considéré comme l’un des sommets les plus difficiles de l’alpinisme et en février 2021, quelque 377 personnes avaient atteint le sommet de la montagne tandis que 91 sont mortes en essayant – un ratio d’un décès pour quatre ascensions réussies.

Les experts disent qu’il est encore plus dangereux que l’Everest, le plus haut sommet du monde, car moins de montagnes s’aplatissent et sont sujettes aux avalanches et aux chutes de pierres.