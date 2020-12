PARIS: Une enquête a été ouverte sur le terrible crash du pilote de Formule 1 Romain Grosjean lors du Grand Prix de Bahreïn, a annoncé jeudi l’instance dirigeante de la FIA.

La FIA a déclaré que cela pourrait prendre jusqu’à huit semaines pour que les conclusions soient rendues publiques.

Le chauffeur français a été piégé dans une voiture en feu dimanche quand il a coupé en deux après avoir traversé un garde-corps en métal, puis a explosé dans une boule de feu.

Grosjean s’est assis dans le cockpit de la voiture Haas pendant près de 30 secondes avant de s’enfuir. Il n’a subi que des brûlures mineures sur le dos des mains et une entorse à la cheville gauche. Il a été libéré d’un hôpital militaire de Bahreïn mercredi.

L’enquête sur l’incident de Grosjean porte sur tous les domaines, y compris les caractéristiques de sécurité des concurrents telles que le casque, le HANS (un dispositif d’appui-tête), le harnais de sécurité, l’équipement de protection, la cellule de survie, l’appui-tête, le système d’extinction d’incendie embarqué et le Halo, a déclaré la FIA dans un communiqué. déclaration. L’analyse comprend également l’intégrité du châssis et les performances des barrières de sécurité. «

Grosjean a attribué le dispositif de cockpit avant Halo, qui forme un anneau de protection pour la tête du conducteur et peut résister à un impact massif, pour lui sauver la vie.

Les chercheurs collecteront également des données à partir d’une caméra haute vitesse intégrée faisant face au conducteur et filmeront à 400 images par seconde; d’un appareil dans le conduit auditif du conducteur qui mesure le mouvement de la tête lors d’un impact; et utiliser des données embarquées qui enregistrent la vitesse et la force d’impact de la voiture.

On estime que Grosjean a heurté la barrière à environ 222 km / h (137 mi / h).

Comme pour tous les accidents graves, nous analyserons chaque aspect de cet accident et travaillerons avec toutes les parties impliquées », a déclaré le directeur de la sécurité de la FIA, Adam Baker. « Avec autant de données disponibles en Formule 1, nous pouvons identifier avec précision chaque élément de ce qui s’est passé. »

___

Plus de sport automobile AP: https://apnews.com/apf-AutoRacing et https://twitter.com/AP_Sport