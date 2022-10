Enquête loi émergences : que s’est-il dit le jour 1 ?

Les audiences publiques de la Commission d’urgence de l’ordre public sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la loi sur les mesures d’urgence l’hiver dernier ont débuté le 13 octobre avec des remarques introductives de diverses parties qui ont obtenu le droit de participer à la procédure, permettant à toutes les parties de présenter essentiellement leurs arguments d’ouverture.

Des responsables fédéraux expliquant pourquoi ils pensent que l’enquête nationale sur l’invocation par le gouvernement de pouvoirs sans précédent par le biais de la loi sur les mesures d’urgence conclura que son utilisation était justifiée, aux avocats des organisateurs centraux de la manifestation « Freedom Convoy » affirmant que le gouvernement a outrepassé sa compétence, voici les positions clés présentées le premier jour par les acteurs centraux de la commission :

GOUVERNEMENT DU CANADA

« Il est important que les Canadiens comprennent la situation critique sans précédent à laquelle le pays était confronté plus tôt cette année. Les preuves montreront que l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence était une décision raisonnable et nécessaire compte tenu de l’escalade des circonstances volatiles et urgentes à travers le pays… Gouvernement des témoins décriront le processus délibéré étape par étape dans lequel une attention particulière a été accordée à toutes les options disponibles qui ont conduit à la déclaration d’une urgence d’ordre public en dernier recours », a déclaré Robert MacKinnon, qui est l’un des avocats représentant le gouvernement fédéral.

ORGANISATEURS DE CONVOI

“Nous sommes d’avis qu’il n’y avait aucune justification pour invoquer la loi sur les mesures d’urgence. La loi sur les mesures d’urgence exige plusieurs choses. Premièrement, elle pourrait être invoquée en raison d’espionnage et de sabotage. Allez-vous entendre des preuves d’espionnage et de sabotage ? La réponse à cela est non. Il pourrait être invoqué sur la base d’une influence étrangère clandestine ou trompeuse, ou d’une influence étrangère qui implique une menace pour une personne. Allez-vous entendre des preuves à ce sujet ? La réponse à cette question est non. Cela peut également être invoquée sur la base de menaces ou d’usage d’actes de violence grave contre les personnes ou les biens. Allez-vous entendre des preuves de violences contre les personnes ou les biens ? La réponse est non. Enfin, elle peut également être invoquée s’il y a un groupe ou des personnes essayant de détruire ou de renverser par la violence le système de gouvernement du Canada. Allez-vous entendre des preuves d’individus essayant de faire cela? La réponse est non », a déclaré Brendan Miller, l’un des avocats représentant les organisateurs du convoi.

REPRÉSENTANTS PROVINCIAUX

« La position de la Saskatchewan est que le gouvernement fédéral avait déjà déterminé qu’une urgence nationale serait déclarée, avant l’appel des premiers ministres le 14 février. L’appel ne visait pas tant à consulter qu’à dire… Le gouvernement craint que les droits des résidents ont peut-être été inutilement enfreints par ces mesures », a déclaré Michael Morris, l’un des avocats représentant le gouvernement de la Saskatchewan.

« L’Alberta croit qu’il est important de partager avec les Canadiens les faits sur la façon dont l’Alberta a réussi à faire face efficacement au blocus de la frontière internationale à Coutts, en Alberta, avant l’invocation de la loi fédérale sur les mesures d’urgence. La preuve de l’Alberta montrera que les forces de l’ordre existantes les outils qui étaient déjà en place étaient tout à fait suffisants et ils ont été utilisés avec succès… Aucun des pouvoirs créés en vertu de la loi fédérale sur les mesures d’urgence n’était nécessaire, et aucun d’entre eux n’a été utilisé en Alberta », a déclaré Mandy England, l’une des avocates représentant la gouvernement albertain.

VILLE D’OTTAWA, RÉSIDENTS

“L’impact sur Ottawa de ces trois semaines de harcèlement, de blocages de rues, de klaxons d’air et de train assourdissants et d’anarchie générale, a été sans précédent… Beaucoup de gens à Ottawa se sentaient comme s’ils étaient prisonniers dans leur propre maison, et ils se sentaient abandonnés, et ils ne se sentaient pas en sécurité par la police et par tous les paliers de gouvernement… Ne vous méprenez pas : c’était une crise au centre-ville d’Ottawa. Il y avait du désordre. Il y avait du chaos. Il y avait des bonbonnes de propane, de l’essence, des jerrycans partout. Il y avait des feux d’artifice. à toute heure de la nuit… Il n’y avait pas de services publics, pas d’ambulanciers, pas d’autobus, pas de taxis… les commerces étaient fermés… Les gens d’Ottawa sont encore traumatisés, monsieur le commissaire », a déclaré l’avocat Paul Champ, qui représente l’Ottawa Coalition des résidents et des entreprises.

« Les premiers participants au convoi sont arrivés à Ottawa, non loin de là où nous sommes assis aujourd’hui, le 28 janvier, et ils sont restés dans notre ville pendant environ trois semaines. Je m’attends à ce que vous entendiez des témoins parler des impacts importants sur les résidents de la ville. Et vous entendrez également parler des efforts de la Ville pour soutenir la réponse policière au convoi et pour atténuer les impacts sur les services municipaux », a déclaré la conseillère juridique de la Ville d’Ottawa, Anne Tardif.

POLICE D’OTTAWA

“Vous entendrez qu’il existe un processus bien établi que le Service de police d’Ottawa suit lorsque des manifestations se produisent… La police d’Ottawa, vous entendrez, a suivi ce processus bien établi qui avait toujours fonctionné avec les manifestants cette fois-ci également, et était prête pour un événement. Mais pas pour l’événement qui s’est produit. Pourquoi ? Ce que vous entendrez, c’est que cette manifestation était unique dans l’histoire du Canada. La police a eu peu de temps pour se préparer… à l’arrivée du convoi était le niveau de violence communautaire et de traumatisme social infligé à la ville et à ses résidents », a déclaré l’avocat David Migicovsky, qui représente le Service de police d’Ottawa.

« La ville d’Ottawa était le point zéro des manifestations qui ont eu lieu… Et le chef Sloly vous aidera à comprendre les défis auxquels est confronté le service de police d’Ottawa face à l’évolution de l’occupation illégale. Comme il l’expliquera, les événements représentent un changement de paradigme dans En particulier, il vous expliquera les ressources limitées dont dispose le service de police d’Ottawa pour faire face à une occupation massive, la nature limitée des renseignements dont dispose le SPO sur ce qui se prépare à Ottawa, l’importance du droit de manifester en toute légalité dans notre démocratie et les limites de l’autorité du Service de police d’Ottawa pour faire face aux manifestants », a déclaré le représentant de l’ancien chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly, Tom Curry.

LIBERTÉ CIVILE, AVOCATS CONSTITUTIONNELS

“Pendant 34 ans, la loi sur les mesures d’urgence n’a jamais été utilisée. L’urgence de l’ordre public de 2022 était une première historique, mais maintenant que le verre a été brisé sur la loi, elle peut être utilisée à nouveau. La loi a été utilisée par ce gouvernement contre des individus qui manifestaient Mais, un futur gouvernement d’une allégeance politique différente pourrait utiliser la loi en réponse aux protestations contre les pipelines ou le changement climatique.Lorsque la commission pose des questions difficiles sur l’utilisation de la loi en 2022, la commission doit également se concentrer sur l’utilisation abusive potentielle de la loi à l’avenir et protéger le droit de protester contre la démocratie parlementaire et le fédéralisme. Ce que dit la commission n’est pas seulement important pour le Canada, mais aussi pour le monde entier où l’utilisation des pouvoirs d’urgence est à la hausse. Le monde suivra notre travail », a déclaré la Canadian Constitution Foundation représentant co-conseil Sujit Choudhry.

“La commission examinera de nombreuses questions qui sont au cœur du travail de l’ACLC, notamment : la portée légale du droit de manifester, le rôle de la police dans la facilitation des manifestations tout en protégeant la ville publique, la relation entre les autorités policières, les organes de surveillance civile , et les acteurs gouvernementaux, et la surveillance des personnes impliquées dans les mouvements sociaux dissidents… L’ACLC considère la commission comme un élément essentiel pour atteindre les objectifs de transparence et de responsabilité », a déclaré la représentante de l’Association canadienne des libertés civiles, Cara Zwibel.