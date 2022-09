Enquête : Les consommateurs préfèrent la télésanté aux visites en personne pour des soins de santé mentale de routine

L’étude de satisfaction de JD Power 2022 sur la télésanté aux États-Unis publiée aujourd’hui montre une forte augmentation du nombre de consommateurs préférant les visites de télésanté aux rendez-vous en personne pour un large éventail de soins de routine.

L’étude révèle que 67 % des répondants au sondage ont déclaré avoir accédé à des services de télésanté par vidéo au cours de l’année écoulée. Avant la pandémie de 2019, ce nombre était de 37 %.

Parmi ceux qui ont utilisé la télésanté au cours de la dernière année, 80 % ont déclaré préférer utiliser la télésanté pour renouveler leurs ordonnances, 72 % pour examiner les options de médicaments, 71 % pour discuter des résultats des tests et 57 % pour les visites régulières en santé mentale.

De plus, 94 % des utilisateurs de la télésanté ont déclaré qu’ils utiliseront “certainement” ou “probablement” la télésanté pour obtenir des services médicaux à l’avenir.

Les principales raisons d’utiliser la télésanté étaient la commodité (61 %), la capacité de recevoir des soins rapidement (49 %) et la facilité d’accès aux renseignements sur la santé (28 %).

“La télésanté et les technologies numériques transforment la façon dont les patients recherchent et reçoivent des soins de santé”, a déclaré Christopher Lis, directeur général de l’intelligence mondiale des soins de santé chez JD Power, dans un communiqué. “La télésanté a le potentiel d’augmenter l’accès, la commodité, la coordination et la continuité des soins, d’améliorer les résultats et de combler les lacunes dans la couverture des prestataires, en particulier dans les zones mal desservies. À mesure que l’adoption de la technologie et la demande des consommateurs continuent d’augmenter, il sera important de continuer à évaluer ce qui fonctionne bien et quels domaines doivent être améliorés, l’objectif étant d’améliorer l’accès équitable, la qualité des soins et les résultats pour les patients qui complètent les soins en personne.

LA GRANDE TENDANCE

La télémédecine a explosé pendant la pandémie et a permis aux patients de consulter des prestataires de soins de santé lorsque la distanciation sociale était nécessaire. Maintenant que la pandémie a ralenti, la télémédecine fait toujours partie de l’expérience des patients, en particulier par rapport à la période pré-pandémique.

Pourtant, certaines études ont montré certains inconvénients de l’utilisation de la télésanté. Selon une étude publiée dans JMIR en juillet, la télésanté pourrait augmenter le travail clinique et administratif basé sur le DSE après les heures normales de travail. Toujours, de nombreux cliniciens relaient que le traitement des patients dans des environnements de soins exclusivement virtuels ou hybrides correspond le mieux à leur mode de vie.