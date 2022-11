Enquête lancée sur les résultats des examens infirmiers après plus de la moitié des échecs

Une enquête a été lancée pour savoir pourquoi plus de la moitié de ceux qui ont passé l’examen de permis d’infirmière du Québec plus tôt cette année l’ont échoué, alors même que la province est aux prises avec une pénurie d’infirmières.

Le commissaire aux admissions aux professions, André Gariépy, se penchera sur les résultats de l’examen, a indiqué son bureau dans un communiqué lundi soir.

Des étudiants en sciences infirmières ont déclaré à CBC Montréal que l’examen, qui est obligatoire pour obtenir une licence d’infirmière au Québec, ne reflétait pas ce qu’ils avaient étudié à l’école.

L’ordre des infirmières, connu sous son acronyme français l’OIIQ, a déclaré que 54,6% des étudiants ont échoué à l’examen d’obtention du diplôme écrit à la fin septembre. Pour ceux qui ont passé le test pour la première fois, le taux d’échec était de 48,6 %, le taux le plus élevé enregistré en quatre ans.

Depuis 2018, le taux de réussite des candidats pour la première fois varie généralement de 71 à 96 %.

Le bureau de Gariépy a déclaré que la couverture médiatique et un récent déluge de plaintes avaient déclenché l’enquête. Le commissaire, qui supervise les admissions aux ordres professionnels (dont les infirmières) de la province, a reçu 27 plaintes au sujet de l’examen au cours des derniers jours.

L’enquête portera sur les “différentes préoccupations qui ont été soulevées concernant l’examen lui-même et le statut des candidats”.

Le commissaire a encouragé les candidats infirmiers qui ont échoué à l’examen de septembre à s’inscrire pour le réécrire en mars. Ils devraient également “examiner les commentaires fournis sur les performances individuelles lors de la session de septembre”, a écrit le commissaire, et “examiner les guides et le matériel et participer à des activités d’information pour se préparer à l’examen”.

Pendant ce temps, l’OIIQ dit qu’il ne changera pas ses normes.

L’ordre infirmier a publié mardi un communiqué de presse indiquant que son examen n’était pas différent des années précédentes et qu’il avait été élaboré par un groupe d’experts des milieux cliniques et universitaires.

Des “ressources supplémentaires” seraient mises en place pour soutenir les élèves, précise l’ordonnance.

“Cependant, l’assouplissement des critères n’est pas envisagé du point de vue de la protection du public”, a-t-il ajouté. “Au lieu de cela, nous nous concentrerons sur un soutien ciblé pour permettre à tous les candidats de réussir l’examen lors des prochains cycles.”

Les candidats infirmiers ont trois tentatives pour réussir l’examen. L’OIIQ a déclaré que tous les candidats qui ont échoué à l’examen de septembre ont reçu une réponse détaillant pourquoi ils ont échoué et qu’il y avait des outils en ligne disponibles pour le réussir, y compris un guide et des ateliers préparatoires.

« Nous sommes confiants qu’un retour à l’enseignement en personne, ainsi qu’un soutien aux étudiants, seront un facteur de réussite », a déclaré Luc Mathieu, président de l’OIIQ.

Dans une précédente entrevue avec CBC Montréal, Chantal Lemay, porte-parole de l’ordre, a blâmé les effets de la pandémie sur l’environnement d’apprentissage des élèves pour les mauvaises performances aux tests.

Chantal Lemay est la porte-parole de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (Radio Canada)

Joseph Oujeil, professeur de sciences infirmières au Cégep du Vieux Montréal et au Cégep André-Laurendeau, s’est dit surpris qu’un si grand nombre de ses étudiants échouent à l’examen.

Il a dit que le taux d’échec n’était pas normal et survient à un moment terrible, alors que le Québec fait face à une pénurie d’infirmières.

“Je pense que les résultats moyens doivent être examinés”, a déclaré Oujeil, suggérant que l’ordre fixe la note de passage à 50% au lieu des 55% habituels.

Il a dit que les étudiants lui ont dit que l’examen “ne reflète pas la réalité réelle de ce que nous leur enseignons à l’école ou pendant leurs études et il ne reflète pas non plus ce qu’ils ont vu dans leur formation clinique”.

Toute personne ayant des informations sur l’examen ou le statut des personnes qui l’ont passé peut communiquer en toute confidentialité avec le commissaire en écrivant à commissaire@opq.gouv.qc.ca.