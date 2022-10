Enquête Huawei : des officiers chinois inculpés aux États-Unis

WASHINGTON –

Deux officiers du renseignement chinois présumés ont été accusés d’avoir tenté d’entraver une enquête criminelle américaine sur le géant chinois de la technologie Huawei en offrant des pots-de-vin à quelqu’un qu’ils pensaient pouvoir fournir des informations privilégiées, a annoncé lundi le ministère de la Justice.

Les accusés sont accusés d’avoir versé des dizaines de milliers de dollars en monnaie numérique, ainsi que de l’argent et des bijoux, à un responsable américain qu’ils pensaient avoir recruté comme atout. Mais la personne était en fait un agent double travaillant pour le FBI, a indiqué le département.

Cette poursuite, ainsi que deux autres affaires impliquant des agents chinois, ont été soulignées lundi lors d’une conférence de presse à laquelle ont participé les chefs du FBI et du ministère de la Justice, une rare présence conjointe reflétant une démonstration de force américaine concertée contre les efforts de renseignement chinois. Washington accuse depuis longtemps Pékin de se mêler des affaires politiques américaines et de voler des secrets et de la propriété intellectuelle.

Outre les deux hommes lundi, 11 autres hommes chinois ont été inculpés d’infractions au cours de la semaine dernière, notamment de harcèlement d’individus aux États-Unis, ce qui, selon le directeur du FBI, Christopher Wray, montre que “les agressions économiques et les violations de leurs droits par la Chine font partie de la même chose”. problème.”

“Ils essaient de faire taire tous ceux qui ripostent à leur vol – entreprises, politiciens, particuliers – tout comme ils essaient de faire taire tous ceux qui ripostent à leurs autres agressions”, a-t-il déclaré.

Dans l’affaire Huawei, Guochun He et Zheng Wang sont accusés d’avoir tenté d’ordonner à un responsable américain de fournir des informations confidentielles sur l’enquête du ministère de la Justice, notamment sur les témoins, les preuves du procès et les nouvelles accusations potentielles.

Les dernières annonces sont intervenues quelques jours seulement après que Xi Jinping s’est attribué un troisième mandat à la tête du Parti communiste chinois, bien que Wray ait rejeté l’idée d’un lien possible dans le calendrier, notant “nous apportons des cas quand ils sont prêts”.

“Si le gouvernement chinois, le Parti communiste chinois, continue de violer nos lois, ils continueront à rencontrer le FBI”, a-t-il déclaré.

Le ministère de la Justice a annoncé séparément des accusations contre quatre autres ressortissants chinois, les accusant d’avoir utilisé la couverture d’un institut universitaire pour tenter de se procurer des technologies et des équipements sensibles, ainsi que d’interférer avec des manifestations qui “auraient été embarrassantes pour le gouvernement chinois”.

Et il a mis en évidence un cas de la semaine dernière dans lequel deux personnes supplémentaires ont été arrêtées et cinq autres accusées d’avoir harcelé une personne vivant aux États-Unis pour qu’elle retourne en Chine dans le cadre de ce que Pékin appelle “l’opération Fox Hunt”.

“Les cas d’aujourd’hui montrent clairement que les agents chinois n’hésiteront pas à enfreindre la loi et à violer les normes internationales dans le processus”, a déclaré la sous-procureure générale Lisa Monaco.

L’affaire liée à l’enquête Huawei remonte à janvier 2019. L’entreprise, un haut dirigeant et plusieurs filiales venaient d’être inculpés aux Etats-Unis pour fraude financière, vol de secrets commerciaux et violation des sanctions.

Wang et He, selon les procureurs, étaient avides d’informations non publiques sur les poursuites et l’état de l’enquête. Ils ont contacté un contact qu’ils connaissaient depuis 2017, mais la personne – qui n’a pas été identifiée par son nom – a commencé à travailler comme agent double et s’est engagée dans un va-et-vient avec les accusés supervisé par le FBI.

À un moment donné l’année dernière, selon les procureurs, la personne a transmis aux accusés un document d’une seule page qui semblait être classifié et qui contenait des informations sur un prétendu plan du ministère de la Justice visant à inculper et à arrêter des dirigeants de Huawei qui vivaient en Chine. La personne a déclaré que le document avait été secrètement photographié lors d’une réunion avec les procureurs fédéraux.

Le document a été préparé spécifiquement aux fins de l’accusation qui a été descellé lundi, et les informations qu’il contient n’étaient ni exactes ni un reflet fidèle des plans du ministère de la Justice, ont déclaré des responsables.

La société n’est pas nommée dans les documents d’accusation et les procureurs ont refusé lors de la conférence de presse de lundi de la nommer, bien que les références indiquent clairement qu’il s’agit de Huawei.

Les porte-parole de Huawei et de l’ambassade de Chine à Washington n’ont pas immédiatement renvoyé de messages sollicitant des commentaires. Huawei a précédemment qualifié l’enquête fédérale de “persécution politique, pure et simple”.

“Attaquer Huawei n’aidera pas les États-Unis à garder une longueur d’avance sur la concurrence”, a déclaré la société dans un communiqué publié en 2020.

Dans l’affaire liée à “l’opération Fox Hunt”, les procureurs ont déclaré que des agents chinois avaient tenté d’intimider une personne anonyme et sa famille pour qu’ils retournent en Chine. Une partie de l’intrigue, selon les États-Unis, impliquait que le neveu de la personne se rende aux États-Unis dans le cadre d’un groupe de touristes pour proférer des menaces telles que “Revenir et se rendre est la seule issue”.