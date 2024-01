Enquête EY – The Hollywood Reporter

Getty Images

Les opportunités commerciales offertes par l’IA générative et les transactions font partie des domaines d’intérêt des dirigeants des médias et du divertissement, selon le cabinet de comptabilité et de conseil EY, découvert dans une nouvelle enquête.

L’enquête a interrogé 150 membres de conseils d’administration du secteur américain des médias et du divertissement, des cadres supérieurs et leurs subordonnés directs afin de recueillir des informations sur leur état d’esprit et les tendances probables.

« Les entreprises de médias et de divertissement (M&E) sont habituées aux drames – elles en vivent – ​​mais le rythme et l’ampleur des perturbations en 2023 ont amené les dirigeants du M&E à réfléchir à la meilleure façon de gérer la prochaine évolution de leur secteur. » EY a dit dans son rapport sur les points à retenir.

Parmi les résultats, 83 % des personnes interrogées ont déclaré « qu’elles doivent saisir les opportunités de fusions et acquisitions pour atteindre leurs objectifs stratégiques », et 97 % estiment qu’il existe « des avantages durables provenant des activités de fusions et acquisitions », a noté le cabinet. “Cependant, ils ont cité le manque de capital et de droits sur le contenu comme les principaux obstacles à surmonter pour poursuivre la consolidation du secteur des M&E.”

Au milieu du récent retour aux discussions à Hollywood et au-delà, EY a également souligné que « plus d’un tiers des personnes interrogées pensent qu’aucun des conglomérats traditionnels de M&E d’aujourd’hui n’existera en tant qu’entreprise autonome dans trois ans ».

Avec ou sans accords, la réduction des effectifs est « une priorité essentielle » pour 33 % des entreprises du secteur, a noté EY sur la base de ses conversations.

Fin 2023, John Harrison, responsable des médias et du divertissement chez EY pour la région Amériques, a prédit que l’IA générative resterait au cœur des préoccupations d’Hollywood en 2024. Aujourd’hui, selon l’enquête d’EY, plus des deux tiers des personnes interrogées affirment que l’IA générative « accélérera le processus de création de contenu ». création.”

L’étude révèle également que 60 % des personnes interrogées s’attendent à ce que l’IA ait « un impact positif et perturbateur sur les performances de l’entreprise dans trois ans ». Et une majorité a identifié le streaming, la publicité, les jeux vidéo et les paris sportifs comme les domaines qui connaîtront le plus grand impact.

Il n’est donc pas surprenant que « le déploiement de solutions d’IA soit une priorité essentielle » pour près de 50 % des entreprises de médias et de divertissement, selon l’enquête d’EY.

Avec des perturbations continues et des « changements massifs » à l’horizon, les dirigeants ont l’opportunité de « saisir l’occasion de renforcer leurs activités », a conclu EY.

“Nos résultats suggèrent que les entreprises de M&E se concentrent sur l’optimisation de leurs portefeuilles d’activités de contenu et de médias et sur l’exploitation de l’intelligence artificielle (IA) et de l’IA générative (GenAI) pour les aider à raviver leurs ambitions de croissance et à créer une résilience durable”, a résumé le cabinet de conseil. enquête. “Ils réfléchissent également sérieusement à la manière d’assurer une rentabilité future en continuant à consolider, à créer de nouveaux partenariats et à rationaliser les opérations afin de réduire durablement les dépenses.”