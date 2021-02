Enquête en streaming: les patrons de Spotify, Apple et Amazon défendent les modèles mais semblent ouverts à l’exploration du changement | Actualités Ents & Arts

Les patrons de Spotify, Apple et Amazon ont défendu leurs modèles de streaming de musique lors d’une enquête gouvernementale sur la façon dont les revenus sont distribués – mais ont convenu qu’ils seraient potentiellement prêts à «se rassembler» en tant qu’industrie pour explorer des options.

Le trio a comparu virtuellement devant les députés du comité du département du numérique, de la culture, des médias et du sport (DCMS) sur l’impact du streaming mardi après-midi.

Des artistes comme Nile Rodgers, Elbow’s Guy Garvey, Radiohead le guitariste Ed O’Brien et l’auteure-compositrice-interprète Nadine Shah ont déjà témoigné, tout comme les dirigeants des «trois grands» grands labels britanniques – Sony Music, Warner Music et Universal Music – et des représentants des organismes de licence.

Nile Rodgers fait partie des artistes qui ont déjà témoigné.





Paul Firth, directeur de la musique internationale d’Amazon, Horacio Gutierrez, SpotifyLe chef des affaires mondiales et directeur juridique de chez Apple, et Elena Segal, directrice principale mondiale de l’édition musicale d’Apple Inc, ont répondu à des questions sur des problèmes tels que les coûts, les concurrents, les modèles commerciaux alternatifs potentiels, le piratage et la rémunération des artistes.

Cela survient alors que de nombreux musiciens ont déclaré qu’ils n’étaient pas assez payés pour leur travail en streaming, Shah ayant déclaré à l’enquête au cours de sa session qu’elle avait eu du mal à payer son loyer, tandis que dans une interview en dehors de l’enquête, Gary Numnan a déclaré à Sky Nouvelles il n’a gagné que 37 £ pour une chanson diffusée un million de fois.

Une idée présentée aux entreprises par les députés est le modèle centré sur l’utilisateur, selon lequel plus un artiste est écouté, plus il est payé.

Lorsqu’on lui a demandé lors de la session de mardi s’ils seraient « agnostiques » s’il y avait un « moyen différent trouvé pour distribuer les revenus » tant que les plates-formes gardaient leur part, à peu près convenu par tous pour être d’environ 30%, M. Firth a répondu: « Je pense en fait que le moment est venu pour l’industrie britannique de se rassembler et de modéliser et d’analyser ouvertement à quoi pourraient ressembler d’autres modèles de distribution, et Amazon serait disposé et serait en fait très désireux d’en faire partie.

« Je pense qu’il est temps que nous examinions comment d’autres modèles pourraient fonctionner. »

Nadine Shah est une candidate au prix Mercury



Lorsqu’on leur a demandé s’ils seraient également disposés à travailler ensemble, Mme Segal s’est montrée prudente et a déclaré qu’elle devrait revenir sur des détails, mais « oui, je pense que c’est certainement très intéressant et l’essentiel pour nous est qu’il doit y avoir un consensus entre tous les concédants de licence. … de toute évidence, le seul moyen de parvenir à un tel consensus est de se regrouper en tant qu’industrie ».

M. Gutierrez a déclaré que Spotify serait « ouvert d’esprit et disposé à explorer et à travailler avec les autres », avec la mise en garde que tout modèle devrait fonctionner à l’échelle mondiale et à grande échelle.

Les commentaires de Mme Shah lors de l’audience précédente ont été lus, et M. Gutierrez a demandé ce qu’ils lui faisaient ressentir.

« C’est malheureux qu’elle pense ainsi, mais je pense qu’il y a deux ou trois choses qui doivent être clarifiées », a-t-il déclaré. «Je ne sais pas quels accords elle a avec des labels et des éditeurs, je ne sais pas quelles sont les conditions économiques de la répartition des revenus qu’elle aurait pu convenir avec son label.

« Je sais ce que nous payons, et je sais que près de 70% de chaque livre que nous générons est versée aux intermédiaires qui représentent les artistes. Je sais aussi qu’au cours des quatre dernières années, sur la base de nos données, le nombre d’artistes enregistrés dont les catalogues ont généré plus de 1 million de dollars par an, du point de vue de l’enregistrement et de l’édition, ont augmenté de plus de 82%, et le nombre d’artistes qui ont généré plus de 100 000 dollars par an a augmenté de 79% au cours des quatre dernières années. «

Interrogé sur les finances, M. Gutierrez a nié que Spotify considère la musique sur la plate-forme comme l’un des «coûts les plus doux» à «réduire» pour la rentabilité.

Parlant de la question des revenus de streaming sur Sky News avant la dernière session, le rappeur Ghetts, dont le troisième album, Conflict Of Interest, est en lice pour figurer parmi les trois premiers au Royaume-Uni cette semaine, a déclaré: « C’est très injuste, combien nous tirons d’un flux … on a l’impression de travailler presque pour rien .

« Ce serait bien pour nous de nous rassembler et de proposer un traitement équitable à toutes les parties impliquées – pour l’artiste, les plateformes, toutes les personnes impliquées. »

Tom Gray, du groupe Gomez et de la campagne Broken Record, a déclaré à Sky News: « La responsabilité incombe à ces grandes entreprises. C’est maintenant le berceau de l’écoute de la musique, c’est l’avenir de l’audio. Et vous ne pouvez pas être une entreprise dans ce domaine. point dans le 21e siècle sans regarder votre empreinte éthique et durable sur les communautés avec lesquelles vous vous engagez. «