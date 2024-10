Enquête en cours après qu’un homme ait tenté de pénétrer dans le périmètre du rassemblement Trump en Californie avec des armes à feu dans son véhicule

Les autorités fédérales enquêtent après qu’un homme armé dans son véhicule a été arrêté samedi après avoir été arrêté à un point de contrôle près de un rassemblement de campagne pour l’ancien président Donald Trump.

Le ministère de la Justice a déclaré dimanche que les services secrets et le FBI enquêtaient sur l’incident survenu à Coachella, en Californie, à environ 400 mètres du lieu du rassemblement.

« Les services secrets américains estiment que l’incident n’a pas eu d’impact sur les opérations de protection et que l’ancien président Trump ne courait aucun danger », a déclaré Martin Estrada, procureur américain pour la Californie centrale, dans un communiqué. « Bien qu’aucune arrestation fédérale n’ait été effectuée pour le moment, l’enquête se poursuit. »

Un responsable fédéral chargé de l’application des lois a déclaré que rien n’indiquait qu’il y avait eu une tentative d’assassinat de Trump.

Le shérif du comté de Riverside, Chad Bianco, a déclaré dimanche lors d’une conférence de presse que l’homme en question avait été arrêté samedi vers 17 heures, heure locale, à un point de contrôle pour entrer dans le « périmètre intérieur » de sécurité protégeant le lieu, où tous les véhicules devaient être arrêtés, lorsqu’un L’adjoint a remarqué que son SUV était en désordre à l’intérieur et affichait « une plaque d’immatriculation manifestement fausse ».

Les députés ont trouvé deux armes à feu non enregistrées – un fusil de chasse et une arme de poing chargée – et « plusieurs boîtes de munitions », a déclaré Bianco.

Le lieu est un ranch utilisé pour la compétition et la pratique par l’Empire Polo Clubqui a cédé son ancien lieu de résidence, dans la ville adjacente d’Indio, aux promoteurs de concerts derrière le célèbre Coachella Valley Music & Arts Festival.

Donald Trump monte sur scène pour un rassemblement électoral à Coachella, en Californie, samedi.

L’homme qui a été arrêté, identifié comme étant Vem Miller, a déclaré qu’il avait été invité au rassemblement par un autre participant et qu’il avait en même temps été autorisé à y assister en tant que journaliste, a déclaré Bianco. Les policiers ont trouvé plusieurs fausses cartes d’identité, y compris des passeports, sous différents noms dans le SUV.

Miller, 49 ans, de la région de Las Vegas, a été arrêté parce qu’il était soupçonné de porter une arme à feu chargée et de possession d’un chargeur de grande capacité du type interdit en Californie, selon les dossiers des détenus du comté de Riverside. Les deux sont des délits.

Il a été libéré avant minuit, selon les archives. Bianco a déclaré qu’une enquête plus approfondie sur les raisons pour lesquelles il essayait de se rendre sur les lieux sous de faux prétextes était du ressort des forces de l’ordre fédérales.

Un responsable des services secrets a déclaré dans un communiqué : « Nous avons été contactés au fur et à mesure et les agents des services secrets ont mené un entretien de renseignement productif. Cela n’a eu aucun impact sur l’événement et nous examinons les circonstances et les antécédents des individus. »

Un responsable proche de la situation a déclaré que Trump n’était pas sur les lieux lorsque l’homme a été arrêté.

Interrogé sur l’arrestation, un responsable de la campagne Trump ne semblait pas au courant de l’incident. Lorsque des informations supplémentaires ont été fournies, il n’y a eu aucun commentaire ni réponse.

Trump, candidat républicain à un second mandat présidentiel contre la vice-présidente Kamala Harris, a fait l’objet de tentatives d’assassinat en juillet et septembre.

Le 13 juillet, un homme armé a frappé Trump à l’oreille et a tué un homme lors d’un rassemblement électoral à Butler, en Pennsylvanie. Le tireur a été tué. Et le 15 septembre à Club de golf international Trump À West Palm Beach, en Floride, non loin de son domicile, un homme soupçonné d’être un tireur potentiel a été découvert caché dans des buissons.

Bianco a déclaré que l’homme qui a été arrêté samedi a traversé un périmètre extérieur après « avoir donné toutes les indications selon lesquelles sa place était là ». Mais il s’est dit convaincu que l’homme n’avait pas beaucoup de chance de sortir du périmètre intérieur, surtout avec une histoire qui incluait avoir obtenu l’autorisation d’y assister d’un tiers, ce qui, selon lui, n’était pas réaliste.

« Vous ne pouvez pas donner de laissez-passer pour un rassemblement en faveur d’un ancien président », a déclaré Bianco, qui a déclaré son soutien politique à Trump.

Il a déclaré que le processus d’entrée comprenait également le passage des détecteurs de métaux à un point de contrôle pour piétons des services secrets à l’entrée.

Le shérif du comté de Riverside, Chad Bianco, s’exprime avant de prononcer le serment d’allégeance lors d’un rassemblement électoral pour Donald Trump près de Coachella, en Californie, samedi.

Bianco a déclaré que la situation aurait pu être bien pire si les députés qui avaient réagi rapidement n’avaient pas empêché l’homme de participer au rassemblement dès le début du processus.

« J’étais totalement convaincu qu’il ne se passerait absolument rien à l’intérieur de cette installation », a-t-il déclaré.

Bianco a cité la fausse plaque d’immatriculation et ce qu’il a décrit comme l’absence de documents du véhicule, y compris d’immatriculation, comme indications que l’homme pourrait être affilié au mouvement des citoyens souverains anti-gouvernemental.

Miller devait comparaître devant le tribunal pour l’affaire de violation des armes à feu dans la ville voisine d’Indio le 2 janvier.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com