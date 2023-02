Enquête : de nombreux employeurs pourraient bientôt changer de fournisseur de produits de santé et de bien-être

Près de neuf employeurs sur dix proposant des services de santé et de bien-être prévoient soit de changer de fournisseur, soit d’améliorer, d’ajouter ou de supprimer des solutions existantes au cours des deux prochaines années, selon une enquête réalisée par une société de conseil mondiale WTW réalisé en novembre.

L’enquête, qui comprenait les réponses de 232 entreprises américaines qui emploient trois millions de travailleurs, a révélé que 55 % des répondants proposant des programmes de bien-être prévoient de changer leurs partenariats avec les fournisseurs dans les années à venir, tandis que 12 % l’ont déjà fait en 2022.

Trente-sept pour cent des employeurs prévoient de modifier leurs offres axées sur la santé mentale dans un avenir prévisible, et 24 % ont déjà effectué ces ajustements.

Les offres de santé mentale susceptibles d’être modifiées comprennent les solutions cliniques et pharmaceutiques et les programmes d’aide aux employés. Pourtant, les solutions de santé mentale ont été classées comme une priorité lors de l’examen des solutions des fournisseurs, suivies du bien-être général.

Parmi les répondants disposant de plateformes numériques existantes, comme les portails d’information sur la santé, 43 % des employeurs ont fait part de leur intention de modifier leurs offres d’ici deux ans, tandis que 7 % l’ont fait en 2022.

Quarante-deux pour cent qui proposent des solutions ponctuelles pour améliorer les conditions cliniques (telles que les soins de maternité et de fertilité ou le diabète et les maladies musculo-squelettiques) prévoient d’ajuster leurs offres, tandis que 24 % l’ont déjà fait en 2022.

Plus d’un employeur sur dix (12 %) proposant des programmes de navigation et de défense, tels que des avis médicaux d’experts et des conseils cliniques, a modifié ses stratégies de partenariat fournisseur en 2022, et quatre sur dix (40 %) prévoient qu’ils apporteront des changements d’ici deux ans.

“Les fournisseurs de santé et de bien-être hautement performants sont désormais essentiels pour les employeurs. Ils sont devenus un élément essentiel des programmes d’avantages sociaux et de bien-être compétitifs et stratégiques pour leur portefeuille”, a déclaré Courtney Stubblefield, directrice principale de WTW, dans un communiqué. “Cependant, dans le but de répondre aux besoins de leurs employés et d’améliorer la santé des travailleurs, les employeurs examinent de près la valeur et les économies de coûts promises par leurs fournisseurs. De plus, ils sont prêts à apporter les modifications nécessaires.”