Enquête de la WRU: le président de la Welsh Rugby Union, Ieuan Evans, réagit aux allégations «affligeantes» d’intimidation et de sexisme au sein de l’organisation | Actualités du rugby à XV

Le chef de l’Union galloise de rugby, Ieuan Evans, a déclaré qu’il prendrait des mesures pour s’attaquer à la culture au sein de l’organisation et refuse de désigner le PDG Steve Phillips.

Le président de la Welsh Rugby Union, Ieuan Evans, a décrit les allégations d’intimidation et de sexisme au sein de l’organisation comme “déchirantes et pénibles”, tandis que le secrétaire d’État fantôme du Pays de Galles, Jo Stevens, a déclaré que la WRU devrait répondre aux questions devant un comité restreint.

Une enquête de la BBC Wales diffusée lundi soir a vu des accusations portées par d’anciens employés de WRU au sujet de leur temps avec l’organisation, y compris des incidents de racisme et d’homophobie.

L’ancienne directrice générale du rugby féminin, Charlotte Wathan, a affirmé que les commentaires offensants d’un collègue l’avaient laissée en larmes et malade, tandis qu’une contributrice anonyme a déclaré qu’elle envisageait de se suicider à la suite d’expériences d’intimidation et de sexisme.

“Je pense que nous pouvons tous commencer par le point de savoir à quel point une expérience déchirante et pénible qui regardait le programme lundi, profondément troublante pour nous tous qui nous soucions passionnément du jeu”, a déclaré Evans aux médias mercredi.

“Je ne peux que m’excuser sincèrement et sincèrement auprès de toutes les personnes concernées.

“En tant que père de deux jeunes femmes, j’ai trouvé cela profondément affligeant et je ne peux que m’excuser pour toutes les personnes touchées par cela.”

Le secrétaire d'État fantôme du Pays de Galles, Jo Stevens, a appelé un régulateur indépendant à enquêter sur l'Union galloise de rugby au milieu d'allégations de sexisme.

Evans a expliqué son intention de créer un groupe de travail qui examinerait l’organisation en vue de développer “la bonne culture pour s’assurer que c’est cette institution accueillante que nous croyons vraiment qu’elle est capable d’être”.

“Il est tôt pour obtenir les détails et la portée qui s’y rattachent et nous le ferons, mais nous aurons besoin d’une expertise externe et j’en suis certain”, a-t-il déclaré. “Nous en avons besoin. Cela ne peut pas être un examen interne, cela doit être externe avec cette véritable expertise dont nous avons besoin d’autres organisations.

“Nous n’avons pas le monopole de la sagesse ici. D’autres organisations, sports, entités, ont peut-être vécu des expériences similaires. Nous devons apprendre de celles-ci et cela passe par une véritable connaissance et expertise.

“Je n’ai pas toutes les réponses ici, je dois tendre la main aux autres pour m’aider dans cette entreprise. C’est ma responsabilité en tant que président qui se produit.

“C’est très tôt et nous n’avons pas la portée des détails. Nous convoquerons une réunion du conseil d’administration sous peu pour discuter de notre prochaine voie claire à l’esprit et pour rassurer nos parties prenantes, le gouvernement gallois – nous avons entendu le Premier ministre en parler matin en termes d’attentes, nous prenons à cœur cette expérience humiliante et qui donne à réfléchir, mais nous veillons également à ce qu’il y ait un résultat dont nous puissions tous être fiers.”

Evans a été pressé de savoir s’il pensait qu’il était temps pour le directeur général Steve Phillips de démissionner de son poste à la lumière des allégations et du besoin apparent de changement.

Phillips a publié une déclaration promettant un examen du processus et des procédures de l’organisation pour s’assurer que le personnel se sent en sécurité pour parler de problèmes qui pourraient le mettre mal à l’aise, tout en « condamnant fermement » les comportements sexistes, racistes et homophobes et en acceptant que le WRU ait « échoué ». à présenter le rugby gallois au monde sous son meilleur jour”.

“Nous sommes tous responsables en fin de compte”, a déclaré Evans. “Il ne s’agit plus d’individus, il s’agit d’un collectif. Nous réglerons cela avec une énorme aide extérieure. Nous avons tous une responsabilité.

“En tant que président de l’Union galloise de rugby, qui fait partie intégrante de ma vie, j’ai la responsabilité de veiller à ce que la culture soit juste et de fournir l’exutoire et le plaisir. Le rugby est en fin de compte une question de joie, d’engagement avec les communautés tout au long de notre pays à jouer un rôle aussi essentiel.

“Cela ne signifie pas que nous ignorons certains problèmes fondamentaux que nous devons résoudre et nous devons nous assurer que c’est le cas. Mais il ne s’agit pas d’individus ou d’une seule personne.

“Il ne s’agit pas que de moi [or] le directeur général – il s’agit d’une responsabilité collective que nous avons tous pour assurer la culture, compte tenu de la profonde détresse que j’ai ressentie en regardant l’émission qui a été diffusée lundi et les articles qui ont suivi.

“Je l’ai trouvé dévastateur et je ne reculerai pas devant le défi.”

Lorsqu’on lui a de nouveau demandé s’il conservait toujours confiance en Phillips, il a déclaré: “Je suis totalement convaincu que nous réussirons.

“Cela inclut Steve. Il est le directeur général de la Welsh Rugby Union. Nous allons bien faire les choses.”

Evans a réitéré que la situation ne concerne “pas les individus, c’est un collectif” avant de souligner la nécessité de “relever le défi ensemble” lorsqu’il s’agit de créer un environnement accommodant pour tous.

“Le rugby est un jeu qui s’appuie profondément sur une culture sur et en dehors du terrain. Nous devons rendre ce jeu accueillant, et l’organisation aussi accueillante et inclusive que possible”, a-t-il ajouté. “Le WRU est une institution emblématique au Pays de Galles qui s’appuie sur une énorme bonne volonté.

“Vous travaillez dur pour obtenir cette bonne volonté, mais la bonne volonté doit être reconstituée, et les gens ont maintenant soif de réconfort. Nous allons résoudre les problèmes, conduire les changements et ramener cette confiance et cette foi.

“Chaque jeune fille et garçon qui joue au rugby, à chaque bénévole des clubs, à chaque partie prenante, au gouvernement gallois, à nos partenaires. Nous devons rassurer toutes les personnes concernées. Dans l’organisation elle-même, notre personnel, les joueurs.”

Stevens: WRU devrait faire face à la responsabilité publique

Le député gallois Stevens a décrit les allégations comme “tout à fait épouvantables et choquantes” tout en étant d’accord avec l’idée que le directeur général de WRU, Phillips, devrait être amené à répondre aux questions du comité restreint des affaires galloises, soulignant l’importance de la contribution externe.

Elle a fait référence à la décision de la WRU de ne pas publier son examen auto-commandé dans le jeu féminin et a suggéré l’introduction d’un régulateur indépendant.

“Nous ne pouvons pas laisser le WRU marquer ses propres devoirs, cela n’a pas fonctionné jusqu’à présent, il doit y avoir une certaine indépendance, un peu de lumière sur ce qui s’est passé et ce qui se fait actuellement”, a déclaré Stevens à Sky Sports.

“Que dit le WRU des changements déjà apportés pour donner un peu de confiance ? S’ils ne disent pas ce qu’ils font, cela n’améliorera pas la confiance dans la direction de l’organisation.

“Je pense qu’il y a un argument similaire pour examiner si nous devrions ou non avoir un régulateur indépendant pour le sport au Pays de Galles, qu’il s’agisse uniquement de rugby ou à tous les niveaux.

“Ce que nous avons vu, c’est un schéma sur plusieurs années de problèmes de gouvernance du sport, qu’il soit professionnel ou amateur.

“C’est une partie très importante de notre histoire nationale, de notre psyché et de notre bien-être, je veux que le sport soit ouvert et sûr pour tout le monde et cela inclut non seulement les gens qui jouent au jeu, mais aussi ceux qui font partie de la gestion du jeu.”

Stevens a souligné la nécessité de “changements significatifs” et s’est interrogé sur l’avenir du PDG Phillips.

“Je pense que si vous regardez ce que j’ai dit sur la direction et les équipes de direction, Steve Phillips fait partie de la direction de la WRU depuis plusieurs années, il a été directeur financier, puis directeur général par intérim et maintenant directeur général permanent à part entière”, dit-elle. “Si je suis Steve Phillips, je regarde cela et je pense” Est-ce que j’inspire confiance aux supporters, aux clubs de rugby, aux joueurs? Est-ce que j’inspire confiance pour sortir la WRU de cette situation vraiment difficile? et soyez honnête à ce sujet.

“Il peut faire cette évaluation par lui-même. Si je suis lui, je pense” suis-je la bonne personne pour ça? Pas sûr que je le sois “.

“Nous avons vu des déclarations des clubs, un très bon club de Cardiff, nous l’avons vu des fiducies de supporters, tout le monde veut régler ce problème, tout le monde veut que ça s’améliore, nous voulons être fiers de chaque partie de le jeu de rugby au Pays de Galles.

“Cela signifie probablement qu’il doit y avoir des changements importants.”

Il a été révélé qu’Amanda Blanc, ancienne présidente du Professional Rugby Board, avait averti le WRU d’une “bombe à retardement” en matière d’égalité et de diversité dans son discours de démission en 2021.

Stevens a exprimé le besoin d’une plus grande représentation féminine au sommet du rugby gallois.

“Quand nous obtenons des gens comme Amanda Blanc, nous devrions pouvoir les garder et cela ne s’est pas produit ici, cela vous dit vraiment quelque chose sur la culture et les choses organisationnelles qui se passaient au WRU”, a-t-elle ajouté.

“Ayons des voix de femmes au sommet du jeu. Nous ne manquons pas de femmes d’affaires vraiment talentueuses, réussies, habiles et expérimentées au Pays de Galles, intégrons-les au conseil d’administration.

“Ayons une équipe à la tête du WRU qui a tout ce qu’il faut pour une entreprise qui est une entreprise de plusieurs millions de livres, une entreprise phare et qui place le Pays de Galles sur la scène mondiale, nous voulons en être fiers.

“Pour que cela se produise, nous devons avoir les bonnes structures en place, les bonnes personnes à la tête de l’organisation et la bonne culture.

“Je vois que c’est une réelle opportunité pour le WRU maintenant de nettoyer l’ardoise, de mettre les choses en place et de le préparer, de le mettre dans un endroit où ce n’est pas seulement adapté pour 2023 mais pour l’avenir.”