Enquête de fraude en cours sur un testeur de drogue américain utilisé dans des affaires de garde à vue – médias

Averhealth est poursuivi par des parents qui ont été privés du droit de visite de leurs enfants

La société de dépistage de drogues Averhealth, qui a été utilisée par les tribunaux pour évaluer l’aptitude des parents à la garde de leurs enfants, fait l’objet d’une enquête du ministère américain de la Justice pour fraude médicale, a rapporté Vice vendredi, citant des courriels internes du gouvernement.

Le ministère de la Justice examine spécifiquement les allégations, faites sous serment par l’ancienne directrice du laboratoire Sarah Riley, selon lesquelles Averhealth n’a pas tenu compte des contrôles de qualité destinés à garantir un étalonnage correct des instruments de laboratoire, entraînant des résultats incorrects dans 30% des rapports à l’agence de protection de l’enfance du Michigan. . La société a nié les allégations.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan (HHS) a suspendu son contrat avec Averhealth après avoir pris connaissance de l’enquête du DOJ, révèlent les courriels. Alors que la société de test a déclaré à Vice que son contrat avec l’agence restait en place, un message de mars 2022 d’un conseiller spécial du directeur de l’agence des services à l’enfance a confirmé que le département avait “a cessé d’utiliser la société de dépistage de drogues Averhealth après avoir reçu des informations de l’avocat américain selon lesquelles Averhealth faisait l’objet d’une enquête pour fraude médicale.”

“[Averhealth] ne se conformaient pas aux normes nationales d’accréditation en ce qui concerne l’étalonnage des appareils d’essai malgré l’accord de le faire dans leur contrat», lit-on dans le message.

Le College of American Pathologists (CAP), l’organisme chargé d’accréditer les testeurs tels qu’Averhealth, avait étayé la plainte de Riley alléguant des pratiques de laboratoire inacceptables en janvier 2021, plaçant le testeur de drogue en probation pendant les six premiers mois de cette année. Averhealth a néanmoins déclaré à Vice que CAP avait «a déterminé que les allégations du Dr Riley n’étaient pas fondées», et avait même clamé son innocence dans des e-mails adressés au HHS du Michigan alors qu’il était en probation pour ces mêmes allégations.

Les e-mails montrent que les employés du Michigan HHS ont également été profondément perturbés par des irrégularités dans les résultats d’Averhealth. “Nous prenons de GRANDES décisions, y compris demander aux parents de quitter la maison ou de déménager, et c’est effrayant à faire lorsque vous ne faites pas confiance à qui vous obtenez des services», a lu un e-mail d’un superviseur du HHS à ses collègues.

Plusieurs parents poursuivent Averhealth pour de faux résultats de tests de dépistage de drogue renvoyés par la société, affirmant qu’ils ont été injustement privés du droit de visite de leurs enfants et d’autres droits en conséquence. Au moins 2 885 enfants en famille d’accueil ont eu des parents ou des tuteurs qui ont renvoyé des tests de dépistage de drogue positifs d’Averhealth pendant la période de contrat avec le Michigan, selon les courriels de l’agence.