Enquête criminelle de l’organisation Trump: ce que nous savons

WASHINGTON – Les enjeux des enquêtes sur l’ancien président Donald Trump et son orbite rapprochée se sont accrus mardi, lorsque la procureure générale de New York, Letitia James, a annoncé qu’elle s’associait au procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, dans une enquête criminelle sur l’organisation Trump.

« Nous avons informé l’organisation Trump que notre enquête sur l’organisation n’est plus de nature purement civile », a déclaré le porte-parole de James, Fabien Levy, dans un communiqué publié pour la première fois mardi par CNN. « Nous enquêtons actuellement activement sur l’organisation Trump à titre criminel, avec le Manhattan (procureur de district). »

Alors que l’avocat de New York mène une enquête civile sur les finances de l’organisation Trump depuis plus d’un an, la dernière révélation fait monter la pression sur l’ancien président et sa famille, qui ont été poursuivis par les enquêteurs au cours des dernières années.

Les implications d’une enquête criminelle sur Trump et ceux qui se trouvaient sur son orbite rapprochée ont acquis une importance particulière parce que Trump n’a maintenant aucune immunité dont il bénéficiait en tant que président. L’ancien président ne peut pardonner à ses anciens collaborateurs et proches alliés, un pouvoir qu’il a utilisé pour protéger les associés qui ont été poursuivis lors d’enquêtes criminelles précédentes.

Voici ce que nous savons de la dernière enquête sur Trump et comment elle s’intègre dans les problèmes juridiques plus larges de l’ancien président.

Qu’est-ce qui fait l’objet d’une enquête?

L’annonce de la coopération de James avec le Manhattan DA ajoute du poids à l’enquête criminelle en cours sur l’organisation Trump, examinant les éventuelles fraudes fiscales et bancaires. Les procureurs sont particulièrement intéressés à savoir si Trump a surévalué ses propriétés et obscurci ses dettes afin d’obtenir des prêts de valeur et d’autres négociations financières.

Le procureur général de New York coopérera désormais à cette enquête, élargissant les ressources disponibles, la compétence et les sanctions potentielles. On ne sait pas immédiatement quels rôles supplémentaires le bureau du procureur général jouera.

L’enquête initiale a commencé après que l’ancien fixateur personnel de Trump, Michael Cohen, a déclaré dans son témoignage au Congrès en 2019 que lui et Trump avaient induit en erreur à plusieurs reprises des prêteurs et des clients potentiels sur la valeur de leurs propriétés et de leurs entreprises dans des documents officiels.

Bataille de la Cour suprême pour les impôts liés à l’enquête

Le bureau de Vance a été impliqué dans une bataille judiciaire de plusieurs années pour obtenir les dossiers fiscaux de l’ancien président et d’autres documents relatifs à l’organisation Trump.

La bataille s’est terminée à la Cour suprême, où les juges ont décidé que le président d’alors devait mettre ses impôts à la disposition des procureurs mais que les procureurs ne pouvaient pas rendre les dossiers publics.

Le procureur de district a reçu des millions de pages de documents de l’organisation, dont huit ans de déclarations de revenus de Trump.

Et le procureur général n’est pas étranger à enquêter sur les efforts de la famille Trump.

James avait auparavant enquêté sur la Trump Foundation, la branche caritative de l’organisation familiale, pour fraude. L’enquête a conduit l’organisation à verser 2 millions de dollars de dommages-intérêts ordonnés par le tribunal à huit organismes de bienfaisance différents en 2019. La fondation a ensuite été dissoute par ordonnance du tribunal plus tard cette année-là.

Trump et les élections en Géorgie

Trump fait également face à une enquête criminelle en Géorgie, où les procureurs du comté de Fulton examinent les tentatives de Trump d’interférer dans les élections de l’État et de faire basculer illégalement le décompte des voix en sa faveur.

Les procureurs de Géorgie ont reconnu qu’ils examinaient une gamme d’infractions possibles, notamment la sollicitation de fraude électorale, les fausses déclarations, le complot, les violations du serment d’office, le racket et la violence associés aux menaces contre le processus électoral.

Autres problèmes juridiques pour Trump

Trump fait également face à deux poursuites en diffamation intentées par des femmes qui l’ont accusé de les avoir agressées sexuellement, puis de les dénigrer en niant les allégations.

L’ancien écrivain du magazine Elle, E. Jean Carroll, a accusé Trump de l’avoir violée dans un vestiaire de Bergdorf Goodman à New York au milieu des années 1990. Elle l’a poursuivi pour diffamation en 2019, après que Trump l’ait accusée de mentir pour stimuler la vente de ses mémoires dans lesquels elle décrivait l’incident. Carroll cherche également des preuves ADN pour voir si le matériel génétique de Trump se trouve sur une robe qu’elle a dit qu’elle portait lors du viol présumé.

L’ancien candidat « Apprenti » Summer Zervos a déposé une plainte similaire devant le tribunal de l’État de New York, affirmant que Trump s’était imposé à elle en s’embrassant et en tâtonnant à plusieurs reprises.

Pendant ce temps, Mary Trump, la nièce du président, l’a accusé, ainsi que ses frères et sœurs, de l’avoir trompée sur des millions de dollars en héritage tout en les évincant de l’entreprise familiale.

Trump répond à l’enquête de New York

Trump, dans une longue déclaration écrite, a qualifié l’annonce du procureur général de guerre politique.

« Il n’y a rien de plus corrompu qu’une enquête qui cherche désespérément un crime », a déclaré Trump. « Mais ne vous y trompez pas, c’est exactement ce qui se passe ici … Le procureur général de New York a littéralement fait campagne pour poursuivre Donald Trump avant même qu’elle ne sache quoi que ce soit sur moi. »

Kevin Johnson et Jon Campbell ont contribué à ce rapport.

Suivez Matthew Brown en ligne @mrbrownsir.