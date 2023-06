Enquête Covid pour examiner l’impact du Brexit sur la pandémie

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

L’enquête Covid examinera l’impact du Brexit sur la préparation de la Grande-Bretagne au virus et la gestion de la pandémie par le gouvernement.

Deux ans après que le Premier ministre de l’époque, Boris Johnson, a annoncé la mise en place d’une enquête publique, la présidente, la baronne Hallett, entamera officiellement la première journée de témoignages mardi.

Le premier module – enquêter sur la préparation du pays à la crise – comprendra des preuves sur « tout impact découlant de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne ».

L’équipe d’enquête examinera également le programme de vaccination dans le cadre du module quatre, en examinant si la réponse britannique aux vaccins a été plus efficace en dehors de l’UE.

M. Johnson et les ministres conservateurs ont fait valoir que le Brexit permettait au Royaume-Uni de tracer sa propre voie avec le vaccin, à la fois en ce qui concerne l’octroi de licences et l’achat des vaccins.

Alors que le déploiement du vaccin au Royaume-Uni a été plus rapide que celui de l’UE, Kate Bingham, l’ancienne chef du groupe de travail du gouvernement. a déclaré que l’approbation rapide n’avait « rien à voir avec le Brexit ».

Elle a déclaré que cela dépendait de l’efficacité de l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA).

L’ancien Premier ministre David Cameron et l’ancien chancelier George Osborne devraient comparaître à une audience d’enquête la semaine prochaine. Le TUC a déclaré que leurs coupes d’austérité laissaient le NHS et le secteur de la protection sociale « dangereusement en sous-effectif ».

Cela survient alors que la ministre des Soins, Helen Whately, a refusé de soutenir l’affirmation de l’ancien secrétaire à la Santé, Matt Hancock, selon laquelle le gouvernement a lancé un «anneau de protection autour des maisons de soins» au plus fort de la pandémie.

Elle a dit Le gardien elle voulait « utiliser mes propres mots », ajoutant: « Je regarde en arrière avoir fait tout ce que je pensais que nous pouvions pour aider les foyers de soins et les soins sociaux plus largement à un moment incroyablement difficile. »

David Cameron et l’ex-chancelier George Osborne comparaîtront à l’enquête (PENNSYLVANIE)

Alors que l’enquête commence officiellement sa première journée de preuves aujourd’hui, une vidéo mettant en vedette des personnes de tout le Royaume-Uni partageant leurs expériences de perte sera diffusée aux personnes réunies au centre d’audience de l’ouest de Londres.

L’équipe d’enquête avant l’ouverture a averti que le film de « certains de ceux qui ont le plus souffert pendant la pandémie » pourrait être « difficile à regarder ».

Elkan Abrahamson, un avocat représentant le groupe britannique Covid-19 Bereaved Families for Justice (CBFFJ), qui compte près de 7 000 membres, a déclaré mardi « marque la fin d’une bataille de deux ans menée par les personnes en deuil pour obtenir une enquête publique statutaire ».

Le groupe de campagne s’est plaint de se sentir marginalisé après avoir proposé 20 personnes à considérer comme témoins pour le premier module, dont aucune n’a été appelée à témoigner.

Mais une porte-parole de l’enquête a déclaré que Lady Hallett « a été claire sur le fait qu’elle n’a pas exclu de faire témoigner des personnes endeuillées lors d’enquêtes ultérieures, par exemple avec l’utilisation d’ordres de ne pas réanimer ».

Ces dernières semaines ont vu une querelle entre la présidente de l’enquête et le gouvernement de Rishi Sunak au sujet de l’accès au matériel.

Le Premier ministre a été accusé de « dissimulation lâche » après que le Cabinet Office a annoncé une contestation par la Haute Cour de la demande de Lady Hallett concernant les messages et les cahiers WhatsApp non expurgés de M. Johnson.

Le Cabinet Office a déclaré que certaines des informations demandées par l’enquête ne concernent pas la gestion du coronavirus par le gouvernement et sont « sans ambiguïté non pertinentes ».

L’enquête est divisée en six modules, les audiences publiques devant se terminer d’ici l’été 2026 et des rapports intermédiaires publiés d’ici là.

Lady Hallett prévoit de publier les rapports des modules 1 et 2 l’année prochaine. Le module 2 de l’enquête à l’échelle du Royaume-Uni examinera la prise de décision du gouvernement central et examinera les problèmes du point de vue de l’Écosse, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord.