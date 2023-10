Des messages de personnes, dont Dominic Cummings (à droite) et Boris Johnson, ont été diffusés au cours de l’enquête.

Au centre de la réponse du Royaume-Uni au Covid-19 se trouvait un petit groupe de politiciens et de responsables chargés de guider le pays à travers la crise.

Mais des messages privés diffusés lors de l’enquête publique sur la gestion de la pandémie par le gouvernement ont mis à nu les relations tendues entre les principaux acteurs – et dans certains cas, le mépris et l’animosité.

Voici quelques-uns des échanges les plus accrocheurs que nous ayons vus aujourd’hui.

L’enquête a permis d’apprendre ces derniers jours comment le Premier ministre de l’époque, Boris Johnson, et d’autres personnalités clés de Downing Street ont été aux prises avec l’ampleur du défi auquel le gouvernement a été confronté entre janvier et mars 2020.

Mais un jour plus tard, Dominic Cummings – alors chef de cabinet du Premier ministre – a déclaré qu’il ne pensait toujours pas que M. Johnson était convaincu de la gravité de la situation.

Dans un message adressé au directeur des communications du numéro 10, Lee Cain, il a déclaré que M. Johnson “ne pense pas que ce soit grave” et que “ce sera comme la grippe porcine”, un autre virus qui s’est propagé à travers le monde en 2009, tuant plus de 450 personnes. personnes au Royaume-Uni, mais sans provoquer de crise de santé publique majeure.

“Son objectif est ailleurs”, a déclaré le plus proche collaborateur du Premier ministre à propos de son patron le lendemain de cette réunion Cobra.

Le 19 mars 2020, M. Cummings était en réunion avec M. Johnson et alors chancelier Rishi Sunak. Pendant ce temps, il a fait part de ses frustrations à M. Caïn.

L’échange – qui a eu lieu quatre jours avant l’annonce du premier verrouillage à l’échelle du Royaume-Uni – met à nu le vitriol que les plus proches conseillers de M. Johnson partageaient en privé à l’époque.

Le 21 août 2020, il a déclaré que ses « conneries » de bienséance et d’éthique étaient « conçues pour me faire perdre énormément de temps », et a déclaré qu’elle devrait être démis de ses fonctions.