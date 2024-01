Enquête Covid : John Swinney a supprimé manuellement les textes adressés à Nicola Sturgeon

M. Swinney a été vice-premier ministre et secrétaire à l’éducation jusqu’en mai 2021. À la suite d’un remaniement, il a quitté ce dernier rôle pour devenir secrétaire à la récupération de Covid.

M. Swinney a déclaré lors de l’enquête que depuis son entrée au gouvernement en 2007, il avait “supprimé des éléments après m’être assuré que toute information pertinente était inscrite dans les archives officielles du gouvernement, et c’est l’approche qu’on m’a conseillé d’adopter”.

Il a déclaré que cette approche n’avait jamais été « remise en question » au cours des années précédentes au sein du gouvernement et qu’elle était « conforme » au code ministériel.

L’enquête a porté sur 18 pages de messages WhatsApp entre M. Swinney et l’actuel Premier ministre Humza Yousaf pendant la pandémie.

L’enquête a également montré des messages du 14 décembre 2021, à la suite de discussions en cabinet, entre le secrétaire à la Santé de l’époque, M. Yousaf, et le directeur clinique national Jason Leitch.

Dans les messages, M. Yousaf a déclaré à M. Leitch que Mme Sturgeon l’avait “déclamé” et qu’il avait reçu “une sacrée balle”.

M. Leitch a déclaré que Mme Sturgeon était “ridicule, absolument ridicule” et qu’il “était presque intervenu”.

M. Swinney a déclaré : « Non, parce que je pense que ce matin-là, le premier ministre a été un peu surpris que le portefeuille de la santé ait pu trouver 100 millions de livres sterling à transférer au soutien aux entreprises.

Il a insisté sur le fait que le cabinet avait eu « des discussions ouvertes et approfondies ».

Elle a déclaré lors de l’enquête que même si les “surprises” n’étaient généralement pas les bienvenues au cabinet, M. Yousaf avait essayé d’être “utile” et n’avait pas essayé de “saper le processus”.

M. Swinney a déclaré à l’enquête que la décision de fermer les écoles en mars 2020 avait été prise lors d’une conversation entre lui et Mme Sturgeon, et non lors d’une discussion impliquant l’ensemble du cabinet.