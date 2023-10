Enquête COVID : il aurait pu y avoir moins de décès liés au coronavirus avec un confinement plus précoce, selon un scientifique | Actualités politiques

Le Royaume-Uni aurait pu enregistrer moins de décès liés au coronavirus si le pays avait été mis en confinement deux semaines plus tôt, a déclaré un scientifique du gouvernement.

Le professeur Steven Riley, qui travaillait à l’Imperial College de Londres au moment de la pandémie, a déclaré au Royaume-Uni COVID 19 Enquête selon laquelle le gouvernement aurait dû déclarer le confinement le 9 mars 2020 au lieu du 23 mars.

Le professeur Riley, qui travaille maintenant pour l’Agence britannique de sécurité sanitaire, a déclaré que des données ultérieures ont montré que les gens avaient commencé à modifier leur comportement vers le 16 mars, quelques jours avant que le public ne reçoive l’ordre de rester chez lui.

« Mon point de vue est que la première période nationale de stricte distanciation sociale [lockdown] aurait dû être introduit vers le 9 mars 2020 », a-t-il écrit dans sa déclaration de témoin à l’enquête.

Lorsqu’on lui a demandé de préciser, il a déclaré à l’enquête : « Une fois que nous avons eu des décès confirmés en laboratoire dans les unités de soins intensifs, [intensive care units] sans antécédents de voyage, sans connexions évidentes avec des réseaux sociaux à l’étranger, même une poignée d’entre eux indiqueraient que nous progresserions rapidement dans notre épidémie.

« Nous disposons de nombreuses données sur l’évolution de la mixité sociale au cours de cette période et, en fait, c’est vers le 16 mars que tout le monde semble avoir commencé à changer de comportement. »

Dernières nouvelles politiques – La chancelière dans une « terrible impasse » avec une récession annoncée

Il a ajouté : « Je pense donc que la meilleure façon d’en parler est de dire : si nous avions atteint cette réduction rapide du mélange avant le 16, la hauteur du pic aurait été plus faible et l’aire sous la courbe de la première vague aurait été plus faible. ont été moins, et potentiellement un peu moins.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:37

Le « chaos » du COVID au numéro 10



Pendant ce temps, le professeur Neil Ferguson – dont la modélisation du COVID a joué un rôle déterminant dans le verrouillage du Royaume-Uni – a nié avoir « franchi la ligne » et avoir dit aux ministres qu’ils devaient fermer leurs portes.

On a demandé au professeur Ferguson, directeur de l’école de santé publique de l’Imperial College de Londres et membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (SAGE) pendant la pandémie, s’il s’était impliqué « dans la détermination de la politique ».

Le professeur Ferguson a répondu : « Je sais que je suis très associé à une politique particulière… mais la réalité était beaucoup plus complexe.

« Je ne pense pas avoir outrepassé cette ligne pour dire : ‘Nous devons le faire maintenant’.

« Ce que j’essayais de faire, c’était parfois – ce qui sortait du rôle de conseiller scientifique – d’essayer de concentrer l’esprit des gens sur ce qui allait se passer et sur les conséquences des tendances actuelles. »

Image:

Le professeur Neil Ferguson à l’enquête





L’Imperial College a produit une large gamme de modèles pendant la pandémie de COVID.

L’un d’eux a suggéré que dans le pire des cas, 65 000 Britanniques pourraient mourir, tandis qu’un autre a suggéré que 500 000 mourraient si aucune mesure n’était prise pour lutter contre la propagation du virus.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie mondiale le 11 mars 2020.

Il y a eu plus de 230 000 décès liés au COVID au Royaume-Uni, selon les dernières données officielles.

L’enquête sur le COVID-19 a débuté cet été et a jusqu’à présent entendu des témoignages de personnalités politiques importantes, notamment l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock et l’ancien Premier ministre David Cameron.

La deuxième partie de l’enquête publique – qui se concentre sur « la prise de décision fondamentale et la gouvernance politique » – a débuté au début de ce mois et verra Boris Johnson et son proche collaborateur Dominic Cummings témoigner.

L’enquête a permis d’entendre comment M. Johnson a décrit le long COVID comme « b******* » et que son épouse, Carrie, avait été décrite comme « la véritable personne responsable » par le chef de la fonction publique britannique.

Les échanges WhatsApp révélés lors de l’enquête la semaine dernière ont montré que le chef de la fonction publique, Simon Case, avait décrit l’épouse de M. Johnson, Carrie. comme « le véritable responsable ».

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:41

Déclarations puissantes de l’enquête COVID



En savoir plus:

Jusqu’à 200 000 personnes seront surveillées pour le COVID cet hiver afin de suivre les taux d’infection

Des scientifiques du vaccin contre le COVID remportent le prix Nobel de médecine

Cela survient alors que les preuves soumises à l’enquête par un groupe de réflexion de premier plan suggèrent que le NHS et les services sociaux au Royaume-Uni sont toujours « hautement vulnérables aux chocs futurs » du système.

La Health Foundation a déclaré que « le manque de capacité des services de santé a limité la réponse au COVID-19 », avertissant que « sans un investissement soutenu pour accroître la résilience, la réponse aux futures menaces sanitaires risque d’être également entravée ».